Mančester Siti je već osigurao titulu u Premijer ligi, sada preostaje samo da Građani saberu utiske, da razmisle o koracima koje će da izvrše pred narednu sezonu.

Glavna stvar je da Pep Gvardiola ostaje i sledeće sezone u Sitiju, a Španac je najavio i da će Jaja Ture otići iz Sitija ovoga leta.

Pre svega, da li mu je krivo što Siti ne igra finale Lige šampiona?

"Liga šampiona je posebno takmičenje. Voleo bih da sam u finalu Lige šampiona, mnogo bih voleo, ali su Real Madrid i Liverpul to zaslužili. U Premijer ligi smo bili najbolji, korak ispred u odnosu na prošlu sezonu".

Situacija oko Jaje Turea?

"Jaja neće igrati za nas sledeće sezone. I u sredu protiv Brajtona ćemo se pozdraviti sa njim. Došao je pre mnogo godina, zahvalni smo njemu, i ljudima kao što su Mančini, Pelegrini. Sa njima, Jaja je bio ključni igrač. Potrudićemo se da protiv Brajtona odigramo za njega i da dobije najveći mogući oproštaj sa timom", rekao je Gvardiola.

Titula u Premijer ligi, podzanje trofeja?

"Biće to poseban dan. Potrudiću se da ubedim igrače da uživaju u navijačima, atmosferi, biće to prvi put za mnoge od naših igrača".

Stiven Džerard u Rendžersu?

"To je veliki izazov. To je velika stvar za mlade trenere. Želim mu najbolje, to je veoma važno za engleske trenere".

Novi ugovor?

"Ostajem još jednu godinu, to je sigurno", kaže Gvardiola koji je ugovorom vezan za Siti do 30. juna 2019. godine.

Povreda Aguera?

"Poslednje informacije koje imam je da će biti spreman za Svetsko prvenstvo".

Prvi sledeći meč Sitija je u nedelju od 14.30 časova protiv Hadersfilda.