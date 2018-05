Sedmica u koju ulazimo s razigranim plemenitim tipovanjima glumice Dragane Milošević Kuraice, za MOZZARTOV svet igre, zapravo pomoć onima kojima je to najpotrebnije posebna je po jednom detalju! U petak ćemo ugostiti 700. člana kladilačke družine poznatih ličnosti, a da vas dugo ne držimo u neizvesnosti, reći ćemo samo da će upravo toga dana svoje parove popuniti ljubimac Marakane, golman Crvene zvezde, Milan Borjan. Tako proslavljamo naš mali-veliki jubilej ponosni na sve one koji su tipovali, a zbog kojih konstatujemo da smo do ovoga momenta na preko 50 adresa uputili donacije zaslužene s ukupno 117 zaokruženih tiketa koji prevedeni u jezik cifara vrede doniranih 6.990.860,00 dinara. Da nam na putu do sedmog doniranog miliona zaista dobro ide, pokazao je jučerašnji “Humanitarni tiket u podne”, u kome je glumac Branislav Bane Trifunović zaokružio šest parova, i pogodio MOZZART kvotu 32,63 za pomoć fondaciji “Podrži život”…

Tako to rade naše poznate ličnosti, a kompanija MOZZART podržava svakodnevnom uplatom od 10.000 dinara, koja je koncem prošle godine, u “Decembru, mesecu humanosti” narasla na zagarantovan, a ujedno i dobitni ulog od 30.000 dinara po odigranom tiketu.

Dozvolimo sada našoj plemenitoj gošći, glumici Dragani Milošević koja ovoga podneva kvotom 5,99 tipuje za srčanog bolesnika Gorana Jakovljevića, sposobnog da uprkos svemu gaji troje dece, da nam se predstavi u prvom licu…

“Zovem se Dragana Milošević Kuraica. Rođena sam 26.4. 1986.godine u Čačku. U Glumačkoj radionici koju je vodila Draga Ćirić pravim prve glumačke korake i gluma postaje moja glavna preokupacija. Nakon završene gimnazije, 2005.godine upisujem Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi prof.Bilje Mašić.

Prvi profesionalni angažman sam imala u predstavi „Parlamentarna istorija kraljevine Korete” u režiji Vlatka Ilića 2007.godine a odmah potom i angažman u seriji “Ulica lipa” (uloga Milice) u režiji Miroslava Lekića. Slede uloge u serijama „Pare ili život “ Milana Karadžića (uloga Emine) i “Greh njene majke” Zdravka Šotre ( uloga Brankice)”, kaže Dragana ekipi “Humanitarnog tiketa u podne”, a zatim predlaže: “ Pređimo na tipovanja, učinimo ono zbog čega smo ovde, a zatim nastavimo neobaveznu priču”…

ODIGRAJ TIKET DRAGANE MILOŠEVIĆ

Svoju plovidbu kladilačkim vodama naša gošća započinje u Primeri, odnosno u 36. kolu gledajući u pravcu susreta LEGANES – LEVANTE. Ukratko, reč je borbi osrednjih, poprilično izjednačenih timova sa po 40 bodova na tabeli španske elite. Ako je suditi po učinku s minulih pet mečeva, Leganes je zbog tri poraza, jedne pobede, i jednog X ishoda kud i kamo lošiji rival, naspram Levantea koji je izgubio jedino od moćnog Atletiko Madrida.

“Zaobišla bih ishode, i fokus bacila na golove. Ma ko ih postizao, naka ih ne bude manje od dva, ali ni više od pet”, kaže Dragana, pa odlazi do Finske.

Naredni susret određuje sudbina meča PS KEMI – HELSINKI. Tu bi sve trebalo da bude čisto kao na talonu, jer gosti su drugoplasirani tim, a Kemi fenjeraški nastrojen tim sa čak četiri poraza u nizu.

“Ne bih slutila čistu dvoju, ali bih svoje tipovanje unela malo živosti verujući u moć MOZZART kombinacija. Zato par zaokružujem sa X2&2+“, vrlo je sigurno tipovala naša gošća, i nastavila igrajući još tri para u kojima su golovi jedino bitno sredstvo za potencijalno dobitnu plemenitu kombinaciju.

Tu je islandska zavrzlama u drugom takmičarskom kolu, u kojoj će snage odmeriti VIKINGUR i VALUR. Obe ekipe su na startu takmičenja slavile, a u istoriji međusobnih susreta ostaće zabeležno da su večerašnji gosti na ovaj ili onaj način na minulih pet međusobnih susreta bili bolji od Vikingura.

„I ovoga puta neka pobedi bolji. Ja se odlučujem ipak da svoju veru poklonim golovima, pa tipujem da će ih biti 2-5“...

Naredni par naša gošća, koja se po svemu sudeći veoma kompetentno snalazi u kladilačkom zanatu pronašla je u Primeiri. Kratko, i jasno, FEREIRA – RIO AVE, feneraški nastrojen domaćin, proriv tima iz prve petorke.

„Golovi su moj izbor! Malo ću spustiti granicu, u onosu na prethodini par, i odigrati 2-4“...

Glumica je tačku na plemenita tipovanja stavila mečom SARPSPORG 08 – MOLDE. Dragana zna da Norvežani igraju šareno. Domaćin je do osmog kola dva puta pobedio, isto toliko puta gubio, i tri puta u kladilačkom žargonu uleteo u X partiju. Gosti su remizirali jedanput, dva puta gubili, i četiri puta slavili, ostvarivši pri tom gol razliku od 10:7.

„Mene zanima štikliranje dobitne kombinacije na tiketu, a pošto sve ponovo ukazuje na golove iskustvo iz prethodno odigranih utakmica vuče na 3+ ishod“, rekla je Dragana, sklopila MOZZART lisu, i nastavila neobavezni deo ćaskanja o sebi, i svojoj karijeri.

„Posebno iskustvo za mene predstavlja učešće u seriji „Il commissario Nardone” u režiji Fabricija Koste koja je emitovana na kanalu RAI UNO (uloga-Lucia). U Narodnom pozorištu bila sam deo predstave „Figarova ženidba i razvod”( uloga Fanšete, sobarice i sekretarice) koju je režirao Slobodan Unkovski . Već nekoliko godina veoma uživam u snimanju radio drama na Radio Beogradu. Zahvaljujući njima i dugogodišnjem iskustvu u sinhronizaciji crtanih filmova, sve više otkrivam kolike su mogućnosti ljudskog glasa. Od 2014. godine imam status slobodnog umetnika. Pišem poeziju. Već četiri meseca sam mama jedne Dunje”, konstatovala je Dragana koja kao is vi MOZZARTOVCI zna da kraja našim socijalno odgovornim akcijama nema.

Umesto fusnote, za kladioce širokog srca, i sve one koji podržavaju naše akcije spomenimo i da smo zašli u mnoge sportske sredine naših gradova. Do sada smo obnovili 56 košarkaških terena u akciji “100 terena za jednu igru”, i nastavljamo dalje. Zašto da ne, predložite nam i vi vaš lokalni tren, jer MOZZART je uvek tamo gde ste vi. To najbolje znaju timovi koji su dobili sportsku opremu u akciji “Novi dresovi za nove šampione”, koja se nesmanjenim intezitetom nastavlja i budućem period.

Naredna akcija je donacija televizora. Oko 1.000 aparata donirano je bolnicama i školama, poslednjih 400 je usmereno za VMA i ostale vojne zdravstvene ustanove u Srbiji. Postali smo i generalni sponzori studentskog sporta na BU, što je takođe izazvalo pozitivne reakcije, posebno među beogradskim studentima, sportistima…

I, da Vas podsetimo da donacije u “Humanitarnom tiketu u podne” idu i u Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Dragane Milošević Kuraice, dobitak će biti doniran i za Dom za djecu i omladinu Kiseljak, Zvornik u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 21:15 4502 ISL 1 Vikingur - Valur ug 2-5 1,28 Pon 19:00 5608 NOR 1 Sarpsborg 08 - Molde ug 3+ 1,80 Pon 21:00 4119 POR 1 Ferreira - Rio Ave ug 2-4 1,47 Pon 21:00 4027 ŠPA 1 Leganes - Levante ug 2-5 1,40 Pon 17:00 5701 FIN 1 PS Kemi - Helsinki kmb X2&2+ 1,20 Ukupna kvota 5,69

* Kvote prikazane u rubrici, bile u dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN