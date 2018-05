Dva dana u nizu igrajući za plemenitost, družimo se sa košarkaškim asovima. Juče je to bio Nikola Otašević, užički majstor pod obručima, a danas je na redu Ivo Nakić, 706. plemeniti kladilac koji će dati sve od sebe, kako bi pomogao SOS Dečjem selu u Kraljevu. Nakić za to na raspolaganju ima MOZZART kvotu, 10,24, i odlučnu želju da stavi dodatni plus na sumu od 7.000.860,00 dinara, koliko je do ovoga momenta donirano u našoj kompanijskoj akciji širokog srca.

Kako je današnji MOZZART tiket plemenitosti sastavilo čuveno krilo jugoslovenske košarke, videćemo nešto kasnije, odnosno odnah nakon kratkog razmotavanja role košarkaške karijere našeg gosta, koja teče i dan danas, budući da Nakić u ovom mometu na svom profesionalnom putu obavlja posao košarkaškog menadžera.

Pre svega, recimo da je naš plemeniti kladilac najpre zapamćen kao Cibonin as. Nakić je seniorsku karijeru zpočeo u zagrebačkom timu, i bio član generacije koja je 1985. godine osvojila Kup evropskih šampiona. Nakon toga, tačnije 1986. dolazi u Partizan gde provodi šest sezona. Sa crno belima osvaja još jednu titulu evropskog prvaka 1992. Posle Partizana, vratio se u Cibonu na jednu sezonu, da bi nakon toga takmičarsku godinu proveo u dresu španske Manrese. Karijeru je završio 2001. godine igrajući za Pivovarne Laško.

Košarkaška legenda Cibone, ali i Partizana kreće od susreta APOLON L. – AEK LARNAKA. Apolon je do finala Kupa Kipra došao preko polufinalnog slavlja u obe utakmice sa Pafosom, koje su svaka za sebe zabeležene sa po 4+ ishodom. AEK iz Larnake je takođe dva puta slavio protiv Apoela. Premotavanje minulih rezultata kaže da je Apolon poslednji put u plej-ofu nacionalnog prvenstva savladao AEK iz Larnake sa 3:0, dok je utakmica iz marta pripala večerašnjim gostima.

“Smatram da će mi pobeda domaćina doneti prolaz na prvom paru. Igram na Apolon”, kaže Ivo Nakić, pa prelazi na fudbalske terene u Norveškoj.

Susret ROZENBORG – LILESTREM. Pre tipovanja na ovaj par, treba znati da će domaćin po svaku cenu gledati da iskoristi priliku i dobije meč, imajući u vidu da zaostaje sedam bodova za vodećom ekipom Brena. Lilestrem je savladao Tromso na gostovanju i tako ubeležio i četvrtu pobedu (dve u prvenstvu i dve u Kupu). Tradicija je na strani Rozenborga kojeg su gosti na Trondhajmu u poslednjih 25 mečeva dobili samo jednom prilikom. Dva rivala srela su se prethodni put u aprilu u finalu Super Kupa, i taj duel Rozenborg je dobio sa 1:0.

“Kombinujem ishod i golove, pa igram 1&2+“...

Pređimo na Dance, odnosno na meč SKIVE – ESBJERG. Ovde je situacija potpuno čista, odnosno nepovoljna za Skive, budući da domaćin važi za suverenog fenjeraša koji nije dobio poslednja četiri susreta. Esbjerg je drugoplasirana ekipa, sa samo tri boda zaostatka, i jednom izgubljenom utakmicom od vodećeg Vejlea u proteklih pet kola. Gosti su uz to dobili poslednja četiri susreta sa sa večerašnjim domaćinom.

„Ovo je za malo jaču kombinaciju, odnosno za prelaz plus golove. Odigraću 2-2, pa na to dodati i 3+“.

Za kraj, najslađe, jer zna se da današnja kladilačka poslastica stiže sa finala Lige Evrope, u kome se sastaju MARSELJ i ATLETIKO MADRID. Obe ekipe u poslednje vreme nisu baš u zavidnoj formi. Atletiko može da se pravda činjenicom da i nema baš puno motiva poslednjih nedelja u Primeri, gde će u poslednjem kolu igrati sa Eibarom i potvrditi drugo mesto. Marselj je s druge strane u konstantnoj trci za prva tri mesta u Ligi 1 i potreban im je kiks Monaka ili Liona u poslednjem kolu kako bi završili među tri najbolja. Na strani Madriđana je pre svega iskustvo. Igrali su u dva finala Lige šampiona u poslednjih pet godina, a Ligu Evrope osvojili su 2012. Marselj i Atletiko sreli su se u grupnoj fazi Lige šampiona pre deset godina. Prvi duel Madriđani su tada dobili sa 2:1, a drugi na Velodromu završen je bez golova.

“Tiket zaključujem sa igrom na golove. Biće ovo neizvesna, odnosno tvrda utakmica od koje ne očekujem više od 0-2 gola”, zaključio je svoj kladilaćki raport za Mozzart Sport, Ivo Nakić.

Na kraju današnjeg plemenitog tiketa, premotajmo film, i setimo se niza društveno odgovornih akcija kompanije MOZZART. Poseban odjek izazvala je akcija “100 terena za jednu igru”. Poslednji u nizu ovih sportskih objekata, predat je na upotrebu Beograđanima od strane Marine Maljković. Naime, na Adi Ciganliji otvorena su košarkaška igrališta MOZZART arene, a biće ih još…

Još jedna akcija koja je maksimalno zaživela i ostavila veliki eho u javnosti je “Novi dresovi za nove šampione”. Doniramo dakle i sportsku opremu. Veliki broj sportskih kompleta otišao je za više od pedeset klubova. Uglavnom manje afirmisanih, iz malih sredina koje nas često iznenađuju lansiranjem velikih asova! Naredna akcija je donacija televizora. Oko 1.000 aparata donirano je bolnicama i školama, poslednjih 400 je usmereno za VMA i ostale vojne zdravstvene ustanove u Srbiji. Postali smo i generalni sponzori studentskog sporta na BU, što je takođe izazvalo pozitivne reakcije, posebno među beogradskim studentima, sportistima…

Pomažemo fondacije “Podrži život”, “Budi human”, paraolimpijce, košarkaše u zemlji i regionu, što i priliči regionalnom lideru u našoj branši, rukometaše, vaterpoliste, borilačke sportove, subotičku “Kolevku”. Doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Bili smo učesnici akcije “Bitka za bebe”. MOZZART je bolnicama donirao i aparate za ispitivanje sluha kod beba.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Iva Nakića, dobitak će biti doniran i za JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 18:30 5526 DAN 2 Skive - Esbjerg kmb 2-2&3+ (-) 2,15 Sre 17:30 5281 KIP K Apollon Lim. - AEK Larnaca ki 1 2,05 Sre 20:45 6501 LE Olympique Marseille - Atl.Madrid ug 0-2 1,53 Sre 18:00 5604 NOR 1 Rosenborg - Lillestrom kmb 1&2+ (-) 1,65 Ukupna kvota 11,13

