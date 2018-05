Počnimo sa: “Ne može nam niko ništa”, odnosno naslovom poznate folk pesme, našeg današnjeg gosta Mitra Mirića, koji je u skladu sa strofama vlastitog hita sastavio “Humanitarni tiket u podne”! Mitrova kladilačka logika je u skladu s tim potencijalno šampionska, pa zbraja četiri MOZZART para, koji nose kvotu 12,33, koju naravno množimo svakodnevnom kompanijskom uplatom od 10.000 dinara, za eventualnu dobitnu sumu od 123.300 dinara. Naš gost, po vlastitoj želji plemenitim srcem, odnosno tipovanjima nameran je da pomogne Udruženju za pomoć pri lečenju obolelih od Fabrijeve bolesti.

Podržimo Mitra, tipujmo s njim, a zatim proćaskajmo o karijeri folk zvezde čije se pesme slušaju od Vardara, do Triglava, odnosno u svim bivšim jugoslovenskim republikama, ali i u dijaspori.

Naš gost sa folk scene, za prvi meč odabrao je susret RUDEŠ – DINAMO ZAGREB. Sudeći po rasporedu na tabeli, ali i po istoriji međusobnih viđanja, zagrepčani su na ovom meču apsolutno susveren rival, ukoliko izuzmemo poslednje kiks partije. Naime, Dinamo je u 34. kolu HNL-a poražen od Lokomotive sa 3:1, a sa poslednjih pet partija, prati ga samo jedna pobeda, i to protiv tradicionalno velikog rivala, ekipe Hajduka iz Splita. Rudeš je u poslednja tri kola samleo iste te Splićane, ali i Cibaliju, odnosno Slaven Belupo.

“Ne verujem da će Dinamo ponovo da omane, pa ni ja da pogrešim. Odigraću pojačanu dvojku, tipujući na MOZZART kombinaciju 2&3+“, kaže za Mozzart Sport, Mitar Mirić, pa pakuje kladilačke kofere, i odlazi u Češku.

DUKLA i SLAVIJA PRAG, igraju od 18 časova. Gosti su u minusu od sedam bodova za vodećim Plzenjom. Dukla je tek deveta, a u minulih pet kola prati je statistika od tri pobede, i dva poraza. Slavija igra u odličnom maniru protiv Dukle, kojoj je na poslednjem susretu iz decembra prošle godine nabila kompleks, porazivši je sa čak 5:0.

„Ovo je čista dvojka, koja i bez goleade zadovoljava moj kladilački ukus s kvotom 1,50“...

Na putu ubacivanja trećeg para, odlazimo do Švedske. U utakmici osmog kola, sastaju se HEKEN i ELFSBORG. Kladionički kantar, izmerio jke više od 2,5 gola na poslednje tri utakmice Hekena, i isto toliko mečeva bez pobede gostujućeg Elfsborga. Heken je na poslednjoj zajedničkoj utakmici iz prošle godine savladao večerašnje goste sa 3:0, a kladilački je korisno znati da su se minule dve partije ovoga para završile sa zaokruženim NG tipovanjima.

„Za kvotu 2,35, kombinujem, odnosno igram 1,35“, kaže Mitar Mirić, pa „Humanitarni tiket“, završava u Turskoj.

Utakmica KARDEMIR – FENERBAHČE, igra se od 19 časova. Situacija je na ovom susretu čista, na šta pečat stavlja konstatacija da je Fener dobio svih pet poslednjih mečava u Superligi, a Kardemir izgubio čak 12 u nizu. Doduše, Fenerbahče je izgubio finale Kupa Turske od Akhisara sa 3:2, ali se do sada nije brukao protiv Kardemira koji je redovna mušterija večeras gostujućeg tima još od 2014. godine.

„Humanitarni tiket zaključujem sa kombinovanjem prelaza i golova. Za mene je ovo 2-2&4+“, završno je tipovanje našeg današnjeg gosta, iz čije karijere u nastavku rubrike izvlačimo par crtica...

Prvu singl ploču, Mitar je snimio 1975. godine za sarajevski Diskoton, gde se kao autori pojavljuju velikani bosanske sevdalinke Zaim Imamović i Ismet Alajbegović Šerbo. Krajem sedamdesetih godina otkrivaju ga čelni ljudi izdavačke kuće Diskos iz Aleksandrovca. Mitar Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pesme izdate na tim albumima. Pobeđuje na čuvenom festivalu narodne muzike Ilidža 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost nezadrživo raste. Vrhunac dostiže izdavši albume „Dobro jutro, rekoh zori”, „U svanuće ne idem do kuće”, „Sve su iste osim tebe”, „Živela ljubav”, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. Od 1979. do 1984. sarađivao je i sa Branimirom Đokićem, koji ga je sa svojim ansamblom pratio na svim albumima u tom periodu. Takođe, aktivno je sarađivao sa poznatim kompozitorima kao što su Rade Vučković, Ljubo Kešelj, Dragan Aleksandrić, Dragan Brajović Braja, Marina Tucaković, Pera Stokanović. Tokom dugogodišnje karijere nagrađen je brojnim priznanjima, pa je decenijama jedan od najpopularnijih pevača narodne muzike. Na kraju, valja reći da Mitar 2016. godine za Grand produkciju izdaje album pod nazivom „Pametnica“, koji sadrži 10 novih pesama.

Njegove pesme, nezaobilazne su na većini narodnih veselja, a naslovi koji se pamte su „Okreni se, ne okrenula se“, iz 1979. godine, “Voli me danas više nego juče”, “Hoću mesto u tvom srcu”, “Sve su iste osim tebe”, “Ne diraj čoveka za stolom”, “Dajte mi da živim”, i mnoge druge, uključujući i numeru koju smo već spomenuli u uvodu u humanitarno tipovanje, “Ne može nam niko ništa”…

Na kraju, recimo još da se kompanija MOZZART svesrdno angažovala u društveno odgovorne akcije kojima kao regionalni lider u svojoj branši, pokazuje primernu požrtvovanost u brojnim sverama humanitarnog rada. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe” i donirali veći broj inkubatora srpskim porodilištima. Pre par godina donirali smo aparate za ispitivanje sluha, takođe za naše najmlađe sugrađane.

Doniramo sportsku opremu manjim klubovima iz cele Srbije i to u akciji „Novi dresovi za nove šampione“. U ovoj akciji kompanija Mozzart donirala je novu opremu odbojkaškim klubovima Smederevo Carina i Smederevo. Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Akcija na koju smo izuzetno ponosni, zove se “100 terena za jednu igru”. Poslednja igrališta otvorena su u čast naših košarkaških reprezentativki od strane Marine Maljković! Beograd je tako dobio MOZZART arenu na Adi Ciganliji, a mi nastavljamo dalje, nesmanjenom žestinom i u “Humanitarnom tiketu u podne”, koji je do sada na preko 50 adresa uputio donacije u visini od 7.000.860,00 dinara.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Vukašina Markovića , dobitak će biti doniran i Centru Zaštiti me u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN