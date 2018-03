Živimo u svetu u kojem vladaju vukovi, i to oni najgori, najlinjaviji, krezubi, impotentni.

Nisu oni prirodne vođe čopora, već oni koji koriste prilike samo i samo u svoju korist. a nauštrb svih. Da li će neko patiti, da li je učinjena nepravda, da li neko dete neće moći da dobije lek zato što je jedan takav krezavi vuk kupio isti i povećao cenu za 300 puta (istinita priča) - to ih najmanje interesuje. Jer njima treba lova, a preko nje i/ili bar politički uticaj ne bi li, makar u njihovoj glavi postali vođe čopora. A ti njihovi čopori sastavljeni su samo od ulizica, jadnika i potrošenih sponzoruša. Bašibozluka. Kapitalizam je kriv za to i u to nema sumnje.

A on, to jest neki za sada bezimeni "krezubi vuk" je kriv što je povik navijača Islanda, čuveno "Hu" koje se čuje iz hiljade grla na stadionima uz sporo i ritmičko tapšanje, tzv. vikinško navijanje, ima vlasnika! Lom mozga, ljudi moji! Kao kada bi neko zaštitio "hajde" ili "napred"?! Ipak, to se na Islandu dogodilo, a otkriveno je tako što je poznati karikatrista, Hugleikur Dagson napravio majice sa navijačkom temom i već širom sveta čuvenim pokličem.

Prodaja tih majica namenjena je u humanitarne svrhe, to jest za Društvo obolelih od raka. Ali ne lezi vraže! Kada je već počela prodaja, javila se Agencija za zaštitu intelektualne svojine i pripretila kaznom ukoliko se ne plati tantijema vlasniku uzvika "hu"! Dagson je isprva mislio da je u pitanju greška, ali se ispostavilo da je istina i da zaista neko može da poseduje reč, to jest povik koji svi koriste.

"Kao prvo, mislio sam da nije moguće posedovati uzvik, a kao drugo mislio sam da smo HU oteli i opljačkali od Škota, kao što su to radili naši preci vikinzi...", našalio se islandski karikaturista.

On ipak nastavlja da štampa majice, pa šta bude, jer niko nema pravo da poseduje neku reč. To je prirodno pravo svih ljudi ovog sveta i sramota je što se uopšte tako nešto dopušta. Srećom, islandsko društvo je esktremno pravedno, što smo videli i nakon velike ekonomske krize 2008. kada su samo na ovom ostrvu na severu Atlantika osuđeni bankari i to na ozbiljne zatvorske kazne, dok smo im mi i ostatak sveta davali još para da "smire situaciju" i da još više uživaju i kradu. Pravo na reč imaju svi, a ne jedan kapitalista, olinjali vuk, tako da verujemo da će Dagson dobiti dovoljno zaštite i od države i od javnosti u svojoj humanoj misiji. Od Mozzartsporta je svakako dobio.

