Kuva na „Johan Krojf“. Napeto je. Niko ne zna kako će se završiti „slučaj Džastina Klajverta“.

Talentovani krilni napadač ulazi u poslednju godinu ugovora sa Ajaksom koji mu je ponudio nastavak saradnje, mada uverava da je to samo trik kojim Kopljanici pokušavaju da izvuku što više novca od Totenhema, kome su prošlog leta prodali štopera Dejvisona Sančeza i navodno stekli pravo preče kupovine sina legendarnog napadača Patrika.

„Žele da prodžim ugovor kako bi mogli da dobiju više novca od transfera. Planirao sam da ostanem, ali se u poslednje vreme dosta toga desilo. Nemam poverenja u ove ljude. Javnost misli da mi je stalo samo do novca, međutim, svi koji me poznaju znaju da tp nije istina. Uopšte nije do para. Fudbal mi je jedino važan. Želim da napredujem“, uverava Džastin Klajvert u intervjuu za Folkskrant, koji je uzburkao fudbalske duhove u Holandiji.

Pre svega zbog načina na koji je postupao Ajaks.

„Predočeno mi je da moram da produžim ugovor. Ili da - odem. Počeo sam da razmišljam. Razgovarao sam i sa Markom Overmarsom, članom Upravnog odbora. Osećao sam da me pritiska. Ajaksu je najvažnije bilo da stavim taj potpis. U prevodu, nije im stalo do fudbala, nego do novca. To je bila kap koja je prelila čašu. A ja sam taj koji odlučuje. Ni mama, ni tata, nego ja“.

Džastin kaže da ima visoke ambicije, ali da ne može da ih ostvari u Amsterdamu. Što opet navodi na razmišljanje da li i sam želi da ode po nižoj ceni i tako postane dostupniji na tržištu.

„Želim da budem najbolji na svetu. Pogledajte šta se dešava u mom okruženju. Gde su drugi talenti? Odlaze ili su primorani da odu. Uskoro će biti teško Ajaksu da se plasira i u grupnu fazu Lige šampiona, a meni je važno da se takmičim na najvišem nivou klupskog fudbala“.

Još malo o nezdravoj atmosferi u nekadašnjem prvaku Evrope koji je za godinu dana promenio trojicu stratega (Peter Boš, Marsel Kajzer, Erik ten Hag).

„Ajaks olako menja trenere. Nijedan od njih nije dobio pravu šansu. Kod svakog se dalo primetiti da se oseća nelagodno na klupi. Mi dečaci na terenu vidimo to na osnovu njihvog ponašanja, izražavanja, čak i na konferencijama za medije. Nestabilna je atmosfera. Nismo pravi tim. O svakoj temi postoji niz različitih stavova. Čas igramo po jednom šablonu, onda dođe drugi trener, pa moramo po njegovom. Teško je to. Nismo znali šta hoćemo“.

To je jedna strana medalje. Druga se tiče činjenice da je Džastin klijent menažerske agencije Mina Rojole i da ga italijanski agent pritiska da ne produži ugovor. Ili da produži pod drastično boljim uslovima od sadašnjih. Navodno je tražio platu od 1.500.000 evra i 40 odsto od sledećeg transfera, od čega bi se ta provizija delila na ravne časti. Igraču i menadžeru.

„Hteli su da me prodaju u Totenhem bez mog znanja. U poslednjem trenutku čuo sam da je trebalo da budem deo paketa prilikom odlaska Sančeza u London. Što ne govori o Ajaksu kao klubu, nego o ljudima koji o njemu rade. Neko mi se smejao na sve. Stekao sam utisak da rade šta im se prohte i da im je samo novac bitan. Ponovo imam isti utisak“.

Tek da podsetimo, sve se to dešavalo minulog leta, kad je Totenhem želeo da kapariše Džastina Klajverta za 20.000.000 evra, što je sića u savremenom fudbalu.

„Na početku sezone pomislio sam: ostale su mi dve godine ugovora, daj da ostanem. Onda se ispostavilo da je sve drugačije. Kao dečaku, koji tek počinje karijeru, fudbal vam dođe kao zabava. Čim uplovite u profesionalne vode, shvatite su nekim ljudima periferne stvari važnije od igre. Meni nisu“, uverava Džastin Klajvert.

Objasnio je i zašto je potpisao za Mina Rajolu.

„Želeo sam da se oslonim na nekog van porodice. Tata Patrik i mama Angela su godinama razvedeni i plan je bio da odnos sa Ajaksom ne narušava ono što se dešava u familiji. Ponekad prihvatim savet roditelja, nekad ne. Otac kaže da bi za mene bilo bolje da ostanem, ali da će svakako podržati moj izbor“.

