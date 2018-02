Još 10 kola i šlus! Nemci se biju za Ligu šampiona - šest ekipa u sedam bodova i kvote za svaki tim

Još deset kola i - šlus! Kako bi Nemci kazali... Bundesligaši ovog vikenda ulaze u poslednju trećinu šampionata. Pitanje šampiona odavno je rešeno, kako i prethodnih sezona Bajernu niko ni da zapreti, ali zato je borba za Ligu šampiona zanimljivija nego ikad. Nešto slično kao i u Premijer ligi. Tamošnju situaciju raščlanili smo pre nekoliko dana, a sada je na red došla Bundesliga.

Ono što nas malo više zanima jeste borba za drugo, treće i četvrto mesto, pa ćemo se više baviti ekipama koje su u konkurenciji za vrh. A to su trenutno Borusija Dortmund, Šalke, Ajntraht iz Frankfurta, Bajer Leverkuzen, RB Lajpcig i Borusija Menhengladbah. Dakle, šest ekipa u trci za tri mesta u eliti. Kao i kod Engleza, treba obratiti pažnju na to da su Dortmund i RB Lajpcig i dalje učesnici Lige Evrope, te da bi na njih igrati praktično bila dupla šansa, jer do elite mogu i preko lige i preko LE. U slučaju da, recimo Dortmund osvoji Ligu Evrope, a završi peti, iz Nemačke bi pet ekipa išlo u grupnu fazu LŠ. A vaš tip na Borusiju prolazi.

Ali o tom potom. Ukoliko se takva ogućnost bude pojavila. Sada da krenemo sa kandidatima za LŠ kroz Bundesligu...

BORUSIJA DORTMUND

(drugo mesto, 41 bod)

Rivali do kraja šampionata: RB Lajpcig (G), Ajntraht Frankfurt (D), Hanover (D), Bajern Minhen (G), Štutgart (D), Šalke (G), Bajer Levekuzen (D), Verder (G), Majnc (D), Hofenhajm (G).

Milioneri ne igraju kao prethodnih godina, daleko je to od njihove prepoztaljive igre pod Jirgenom Klopom, ali zaređali su nekoliko dobrih rezultata i eto ih na drugoj poziciji. Miši Batšuaji za sada uspeva da nadomesti odlazak Pjer Emerika Obamejana, no pitanje je da li će to moći da radi u kontinuitetu. Već u poslednjem meču protiv Augzburga (1:1) nije bio na nivou. Velika stvar da Borusiju je to što se Marko Rojs vratio na teren i što je odmah pokazao koliko je zapravo nedostajao ekipi sve ove mesece. Dao je gol za veliku pobedu u Menhengladbahu, a pogodio je i u prethodnoj rundi protiv Augzburga. Julijan Vajgl igra na mundijalskom nivou, Širle je vaskrsao, čeka se samo da proradi Kristijan Pulišić. Uz poneku majstoriju Gecea u ovih preostalih 10 kola jedno od preostala tri mesta koja vode u Ligu šampiona ne bi smelo da izostane, iako Milioneri nemaju lak raspored i posebno će im važno biti da budu pravi kod kuće protiv Ajntrahta i na gostovanju Lajpcigu. Ta dva meča upravo im slede...

ŠALKE

(treće mesto, 40 bodova)

Rivali do kraja šampionata: Herta (D), Majnc (G), Volfzburg (G), Frajburg (D), Hamburger (G), Borusija Dortmund (D), Keln (G), Borusija Menhengladbah (D), Augzburg (G), Ajntraht Frankfurt (D).

Ekipa iz Gelzenkirhena nije dobro ušla u drugi deo šampionata. U prvih pet kola samo jedna pobeda, ali poslednja dva trijumfa, pogotovo ovaj protiv Bajera u Leverkuzenu podigao je moral timu pred seriju lakših utakmica. Šalke u naredna četiri kola kod kuće igra protiv Herte i Frajburga, dva vrlo loša gosta (zajedno samo četiri pobede van svog bunjišta od starta prvenstva), a na strani sa davljenicima Majncom i Volfzburgom. Na sve to, do kraja imaju praktično otpisane - Keln i Hamburger. Iz ovoga se jasno da zaključiti da raspored stavlja momke Domenika Tedeska u dosta povoljnu poziciju. Njihov plus je i lagani ulazak u ritam odlazećeg Leona Gorecke, te prekid petstominutnog posta Gvida Burgštalera. Činjenica da ne igraju Evropu takođe im ide na ruku... Ono što ne štima u Gelzenkirhenu jeste atmosfera. Kao što rekosmo, Gorecka se vraća u formu, ali koliko god on to ne hteo, glavom je dobrim delom već u Minhenu, a poslednje vesti sa Feltins arene kažu da će njegovim putem (ne želi da produži ugovor) i Maks Majer. Sve to i te kako ume da narušava "hemiju" u svlačionici...

AJNTRAHT FRANKFURT

(četvrto mesto, 39 bodova)

Rivali do kraja šampionata: Hanover (D), Borusija Dortmund (G), Majnc (D), Verder (G), Hofenhajm (D), Bajer Leverkuzen (G), Herta (D), Bajern Minhen (G), Hamburger (D), Šalke (G).

Svi su se divili kako Ajntraht igra negde od kraja septembra, hvalili i Nika Kovača i ekipu i stalno završavali sa onim - ali... Iz kola u kolo očekivao se pad, a momci iz Frankfurta su samo dodavali gas. Tako su Orlovi došli u situaciju da budu ravnopravan takmac ta Ligu šampiona u preostalih 10 kola. Ono što Ajntraht stavlja u jako dobru poziciju jeste podatak da do kraja igraju pet utakmica kod kuće i da svih pet rivala mogu da dobiju. Istina, Kovačev tim nešto bolje "pegla" na strani, ali Hanover, Majnc, Hofenhajm, Herta i Hamburger iz perspektive ovako divne sezone nisu nikakav bauk za Ajntraht. Sa tih pet pobeda, pozicija četiri bila bi možda i zagarantovana. Sa moćnim francuskim napadačem Sebastijanom Aleom, oporavljenim Meksikancem Markom Fabijanom, koji slovi za jednog od najboljih kreativaca Bundeslige, te pravim Gaćinovićem - nije nemoguće.

BAJER LEVERKUZEN

(peto mesto, 38 bodova)

Rivali do kraja šampionata: Volfzburg (G), Borusija Menhengladbah (D), Keln (G), Augzburg (D), RB Lajpcig (G), Ajntraht Frankfurt (D), Borusija Dortmund (G), Štutgart (D), Verder (G), Hanover (D).

Ako ćemo po imenima, Bajer Leverkuzen ima ponajbolji tim od svih kandidata za Ligu šampiona. Na golu je reprezentativac Bernd Leno, u zadnjoj linije je budući član startnih 11 Pancera - Džonatan Ta, kraj njega braća Bender, pa mladi reprezentativac Henrihs. Ispred su jedan od najboljih austrijskih igrača sredine terena Julijan Baumgartlinger, Čileanac Arangiz i sve bolji Dominik Kor, momak sa Levovog B spiska. Pa supertalentovani Kaj Haverc, jedan od najboljih tinejdžera evropskog fudbala, zatim Julijan Brant, Kevin Foland... da ne pominjemo ovogodišnju senzaciju Liona Bejlija... Lever se mnogo unazadio što je posle serije sjajnih rezultata ovog meseca na učinku 1/4. Samo jedan trijumf... Za Bajer će ključne utakmice biti protiv Menša kod kuće i Lajpciga u gostima. U poslednja tri kola dva puta su domaćini - Hanover i Štutgart biće im ziceri. Ako to ne iskoriste onda i nisu za Ligu šampiona...

RB LAJPCIG

(šesto mesto, 38 bodova)

Rivali do kraja šampionata: Borusija Dortmund (D), Štutgart (G), Bajern Minhen (D), Hanover (G), Bajer Levekuzen (D), Verder (G), Hofenhajm (D), Majnc (G), Volfzburg (D), Herta (G).

Lajpcig ima kvalitet za jedno od mesta koje vode u LŠ, to uopšte nije sporno, ali Bikovi će imati možda i najteži put do tog cilja. Pored toga što će im Evropa hteli-ne hteli odvlačiti pažnju sa Bundeslige, njihov raspored do kraja zaista je paklen. Čak toliko da kod kuće ne mogu da računaju skoro ni na jednu sigurnu pobedu - Dortmund, Bajern Minhen, Leverkuzen, Hofenhajm i Verder. Ovo se pre svega odnosi na prva tri meča... Ali ni gostovanja im nisu ništa lakša. Štutgart i Hanover spadaju u TOP 5 domaćina lige, Verder će se tući za svaki bod kako bi opstao, što se može reći i za Majnc. A put u Berlin sam po sebi nikad nije jednostavan, kakva god Herta bila. Ovaj finiš šampionata biće idealan test za Lajpcig i ocenu da li je Red Bulov klub stasao u ozbiljnog činioca jedne od najjačih liga Starog kontinenta. Bez Lige šampiona tokom leta biće vrlo, vrlo teško zadržati igrače poput Vernera, Forsberga, Poulsena... A bez njih i Keite koji je već otišao, to više neće biti tim za vrh tabele.

BORUSIJA MENHENGLADBAH

(sedmo mesto, 34 boda)

Rivali do kraja šampionata: Verder (D), Bajer Leverkuzen (G), Hofenhajm (D), Majnc (G), Herta (D), Bajern Minhen (G), Volfzburg (D), Šalke (G), Frajburg (D), Hamburger (G).

U grupi ovih timova Borusija iz Menhengladbaha ima najmanje šanse da se dokopa "svetog grala". Pet bodova nije mali zaostatak u ligi u kojoj svako svakog dobija - ne računajući Bajern - a ni forma nije nešto čime Koltovi mogu da se podiče. Do trijumfa u prošlom kolu protiv Hanovera nanizali su četiri poraza bez postignutog gola?! Da li takav tim imao uopšte pravo da pretenduje na LŠ? To ćemo znati posle narednih 180 minuta. Menšu ovog vikenda dolazi Verder, i to bi trebalo da bude zicer, a ako se iz Leverkuzena, one tamo nedelje, vrate neporaženi, izabranici profesora Ditera Hekinga biće mnogo ozbiljnije u igri. Borusija posle toga ima "realne bodove" na talonu, bar što će tiče domaćih utakmica: Hof, Herta, Volfzburg i Frajburg. Kapiten Lars Štindl je u golgeterskoj krizi. Bez njegovih golova teško će to ići. Čeka se da pogodi još od novembra...

Foto: Action Images