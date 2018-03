Mlada reprezentacija Srbije odličnu gura u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, posle šest utakmica igrači Gorana Đorovića imaju maksimalan skor. Večeras od 18.30 imaće novu veoma dobru proveru, ali ovoga puta prijateljskog karaktera, a u goste dolazi Italija.

Italijani su verovatno kvalitetniji rival od svih protivnika u grupi tako da će to biti odlična prilika za Orliće da vide gde su u meču koji će se igrati na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.

Srbija u ovu utakmicu ulazi posle pobede nad Gibraltarom u gostima od 6:0, tako da su Orlići raspucani pred duel sa ekipom sa kojom se mnogo puta sastajala prethodnih godina. Vrlo često im se putevi ukrštaju sa reprezentacijom Italije.

Na pomenutom duelu protiv Gibraltara Luka Jović je postigao dva gola i imao je dve asistencije što je samo potvrda da je u veoma, veoma dobroj formi.

To je samo nastavak dobrih igara koje pruža u Ajntrahtu iz Frankfurta gde je na pozajmici do leta 2019. godine. Za Benfiku je vezan do 2021. godine. Ipak, deluje da mu Nemačka baš prija, a to govore i golovi koje postiže kao na traci.

Možda Gibraltar nije pravo merilo kvaliteta, ali će večeras protiv Italije biti na lepom ispitu da dokaže da je u top-formi.

Pored njega očekuje se da u napadačkom delu budu Aleksandar Lutovac i Nemanja Radonjić.

Kada su Italijani u pitanju, trebalo bi da izađu u formaciji 4-5-1 sa najisturenijim Ćerijem. Tu su i Verde, Barela, Murđija, Mandragora i Parinjani. Deluje da je ekipa malo slabija po imenima u odnosu na neke starije generacije.

Za sve one koji žele da pogledaju utakmicu u Novom Sadu - karta za sever je 100 dinara, za istok 200, a za zapad 300 dinara. Karte se mogu kupiti na dan utakmice od 10 časova pa do početka utakmice.

Sudije na utakmici će biti Srđan Jovanović, Uroš Stojković i Milan Mihajlović.

PRIJATELJSKA UTAKMICA

18.30: (2,65) Srbija (2,95) Italija (2,75)