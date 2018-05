Ima ona izreka u tenisu "Dobar si koliko ti je dobar drugi servis". To je ta odrednica koja ukazuje da je tim jak koliko mu je jaka najslabija karika. Teško da Real Madrid, dvostruki uzastopni šampion Lige šampiona, ima slabu kariku, ali je uspeo da izbaci veliki Bajern u polufinalu Lige šampiona, a da mu najjača karika, Kristijano Ronaldo, nije bio na visini zadatka.

U prvom meču u Minhenu se praktično nije video (osim onog opravdano poništenog gola), a ni večeras nije blistao. Nije dao gol, nije imao ni asistenciju. Tek poneki dobar pas u dubinu. Nije mu bio dan jer je promašio neke šanse koje obično daje. Kada imate takvog fudbalera u timu mnogo stvari se vrti oko njega. Ali prava snaga se pokazuje baš kada to najjače oružje zakaže.

Tako su kao oružje Reala u prvi plan iskočili Zinedin Zidan odlukama u prvom meču, Marselo fantastičnim rolama u obe utakmice, Marko Asensio vrlo dobrom igrom i pogotkom u Minhenu, te Karim Benzema sa dva gola na večerašnjoj utakmici.

Koliko je samo Real moćan tim kad može i bez Ronalda... Prosto neopisivo.

Dovoljno je samo da pogledamo slučaj Benzeme pa da nam sve bude jasno. Cele sezone traje mučenje, navijači nezadovoljni, počeli su problemi i sa Zidanom i čovek uzme i u polufinalu Lige šampiona postigne dva gola i odvede Real u finale gde će Kraljevski klub imati priliku da osvoji po treći put uzastopno Ligu šampiona (u ocenama Marka je napisala - Karime, sve ti je oprošteno).

Nikada nikome nije uspelo da je osvoji ni dva puta uzastopno, a kamoli tri...

Nije možda bilo Ronalda u onoj meri u kojoj smo navikli, ali jeste Marsela da ga zabije u Minhenu i večeras kao na kraljevskoj tacni posluži Benzemu kod prvog gola. Kakva je samo to "kifla" bila. Nije bilo Ronalda u ovom dvomeču kakvog smo gledali cele sezone, ali jeste Kejlora Navasa koji je večeras prosto briljirao i kod one šanse Tolisa pokazao da ima reflekse kao mačka. Na jednoj strani odbrane Navasa, na drugoj onaj kiks Ulrajha. To u ovakvim mečevima pravi ključnu prevagu.

Nije bilo Ronalda da dominira kako samo on zna, ali je tu bio Benzema, da postigne dva gola. Poređenja radi, Levandovski je svoje prilike, i to vrlo dobre, propustio. Nije hteo gol Portugalca ni u prvom meču, ali tu je bio talentovani Asensio da donese pobedu Kraljevskom klubu, ali i Zidana da ga "oseti" i ubaci u igru početkom drugog poluvremena.

Ronaldo nije bio glavna zvezda pod svetlima reflektora. Real Madrid je bio tim pod svetlima reflektora. Ovo je 16. finale Reala u istoriji. To nikome nikada nije pošlo za rukom. Nije možda Real blistao kako je znao ranije, imao je i sreće, možda i domaćinsko suđenje, možda nije pokazao dominaciju, ali je pokazao da mu je osvajanje trofeja usađeno u DNK. Pokazao je i posle gola Hamesa Rodrigeza da je snažan u glavi. Nije pao, pokazao je kako se igra na rezultat, čuvao je loptu i trošio vreme svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Na kraju će se samo rezultat pamtiti. A Real je tim koji igra najbolje na svetu na rezultat.

Podsetimo, večeras je prekoputa stajala gromada zvana Bajern Minhen. Real može i bez Ronalda u pravoj formi. To je onaj stepenik više do kog je sada uspeo da evoluira. Verovatno će ga se protivnici još više plašiti. Imaju i razloga za to. Bio to Liverpul, bila to Roma...

Foto: Action images