Konteova nesreća s pojačanjima

Antonio Konte ni u zimskom prelaznom roku nije uspeo da ubedi upravu Čelsija da potroši veliki novac za dovođenje vrhunskih igrača, koji bi ovaj tim londonskih Plavaca učinili kadrim da na pravi način iznese velika iskušenja u drugom delu sezone.

Italijan je gotovo frustriran tom činjenicom, a pored toga trpi i ozbiljan pritisak zbog nestabilnih rezultata. Tako je i uoči večerašnjeg okršaja sa Vest Bromvič Albionom (21.00).

„Malo sam nesrećan zbog pokušaja da ubedim klub da kupimo igrače. Moram mnogo toga da naučim od drugih trenera i menadžera u tom pogledu. Mislim da po tom aspektu moram više da razgovaram sa menadžerima koji su veoma dobri u ubeđivanju svojih klubova da potroše novac za kupovinu vrhunskih fudbalera“, jadao se Konte medijima na Ostrvu.

Ipak, Italijan smatra da je njegov kvalitet daleko veći u dau sa igračima.

„Ne znam. Obično sam po mom iskustvu stizao do najboljih mogućih rezultata sa igračima sa kojima sam morao da radim. Ukoliko mi date igrača koji je na lestvici razvoja 6 od 10, dovedem ga na osam od 10. Ako imam igrača na nivou 8 od 10 dovedem ga do 10 od 10. Takav sam trener, to je moj zadatak i u tome sam jako dobar”.

Dok se bori sa onim što ima, u medijima ga smenjuju svaki dan. Glavni kandidat za njegovog naslednika u ovom trnutku je Luis Enrike.

„Razgovarao sam sa njim, on je stvarno dobra osoba. Imam veliko mišljenje o njemu, stvarno je fantastičan trener. Dostigao je visoke ciljeve sa Barselonom, ali i sa Romom, gde ste mogli da vidite organizovanu ekipu. Imam vrlo visoko mišljenje o njemu kao osobi i treneru. Mi radimo svoj posao, on nije komplikovan, ali morate da budete otvoreni i svesni da se situacija može promeniti. Klub može da donese različite odluke. Isti slučaj je i kad sam ja u pitanju. Ali, ponavljan, nisam ljubomoiran ili zavidan prema drugim menadžerima. Svi znaju kako on radi, obično imam velioko poštovanje za svoje kolege”, rekao je Konte.

ENGLESKA 1 - 27. KOLO

Subota

Totenhem - Arsenal 1:0 (0:0)

/Kejn 49/

Everton - Kristal Palas 3:1 (0:0)

/Sigurdson 46, Nijase 51, Dejvis 75 - Milivojević 83pen/

Stouk - Brajton 1:1 (0:1)

/Šaćiri 68 - Izkvijerdo 32/

Svonsi - Barnli 1:0 (0:0)

/Ki 81/

Vest Hem - Votford 2:0 (1:0)

/Ćićarito 38, Arnautović 78/

Mančester Siti - Lester 5:1 (1:1)

/Sterling 3, Aguero 48, 53, 77, 90/

Nedelja

Hadersfild - Bornmut 4:1 (2:1)

/Pričard 7, Munije 27, 66, Van la Para 90+5 - Stanislas 14/

Njukasl - Mančester Junajted 1:0 (0:0)

/Riči 72/

Sautempton - Liverpul 0:2

/Firmino 6, Salah 42/

Ponedeljak

21.00: (1,40) Čelsi (4,50) VBA (8,50)

