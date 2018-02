KRAJ PRELAZNOG ROKA!

I to bi bilo sve za danas i ovaj prelazni rok, narode. Hvala vam na pažnji, vernosti, pohvalama i kritikama. Bilo je zanimljivo ovih mesec dana, prisustvovali smo verovatno najzanimljivijem zimskom prelaznom roku u istoriji. I ovaj poslednji dan je bio napet i interesantan. Drago nam je da smo ga posle 16 sati praćenja iz minuta u minut, završili potvrdom transfera Aleksandra Mitrovića kojem želimo svu sreću u novom klubu.

00.58 - ZVANIČNO: Kristal Palas je potpisao norveškog napadača Aleksandra Serlota iz Midtjilanda, a spekuliše se da je visina transfera 18.000.000 evra.

00.56 - ZVANIČNO: Njukasl potvrdio transfer slovačkog golmana Martina Dubravke iz praške Slavije. Opet pozajmica do kraja sezone.

00.54 - ZVANIČNO: Benik Afobe se vratio u Vulverhemtptona iz Bornmuta! Pozajmica do kraja sezone...

00.50 - ZVANIČNO: Bosanski vezista Muhamed Bešić prešao iz Evertona u Notingem Forest na pozajmicu do kraja sezone.

00.46 - ZVANIČNO! MITROGOOOL!!! Prošao je! Ćirilica na Krejven Kotidžu!

00.45 - ZVANIČNO: Rafik Gitan prešao iz Avra u Ren za 10.000.000 evra. Momak ima samo 18 godina...

00.42 - Inače, ništa od one Darjanove vesti. Ne javlja nam se što najverovatnije znači da nema ništa od toga samo njemu znanog transfera...

00.40 - ZVANIČNO: Endi King je prešao iz Lestera u Svonsi na pozajmicu do kraja sezone. Dakle, prošao je i on. Čekamo Mitrovića. I Mangalu i Serlota...

00.38 - ZVANIČNO: Vest Hem je kompletirao transfer napadača Džordana Hjugila iz Prestona. Visina transfera bi trebalo da je oko 9.500.000 evra. Pobedili su Kristal Palasa u trci za Hjugila.

00.33 - ZVANIČNO: Sajrus Kristi je prešao iz Mildzbroa u Fulam i potpisao na tri i po godine! Znači, ako je on prošao, trebalo bi da je i Mitar...

00.31 - ZVANIČNO: Evo ga! Islam Slimani je i zvanično postao igrač Njukasla.

00.18 - I definitivno je propao transfer Ibrahima Amadua iz Lila u Kristal Palas. Iako je večeras svojevoljno otputovao vozom u London pokušavajući da izvrši pritisak na klub da ga pusti u Premijer ligu, nije uspeo u nameri. Lil je odbio četiri ponude Palasa i dve Vest Hema, a na kraju su najveće iznosile 17.000.000 evra.

00.12 - NAJNOVIJA VEST! Premiejr liga je odobrila dodatnih sat vremena za realizaciju četiri transfera. Ali ne navodi se koja četiri. Mogu biti Mangala, Serlot, King i Slimani. Ne znamo da li Mitrović spada u Premijer ligu s obzirom da ide u klub iz Čempionšipa. Uffff...

00.07 - Profil na Tviteru koji nije Fulamov zvanični je objavio da je transfer završen. Ali to nije istina. Za sada.... Čekamo pravu potvrdu. Ovako izgleda lažna potvrda.

00.04 - ZVANIČNO: Prošla je pozajmica Džona Flanagana iz Liverpula u Bolton!

KRAJ! Završen je prelazni rok u najjačim ligama Erope. Čekamo da vidimo da li su prošli transferi Aleksandra Mitrovića u Fulam, Slimanija u Njukasl, Mangale u Everton, Serlota u Palas...

23.55 - ZVANIČNO: Bordo je u poslednjim minutima realizovao pozajmicu Martina Brajtvajta iz Midlzbroa i rešio pitanje napadača. Imaće opciju da ga otkupi za 7.000.000 evra.

23.53 - Bornmut i Vulvsi pokušavaju da završe pozajmicu Benika Afobea na Molino! Vremena je malo...

23.51 - Darjan nam iz Antalije javlja da ćemo uskoro možda imati još jedan transfer i da je u pitanju trka sa vremenom i onaj famozni TMS, ali neće da nam otkrije ime da ne baksuzira. Baš mu je fora...

23.50 - Još 10 minuta!

23.48 - Uskoro će i Svonsi potvrditi još jedno pojačanje, javljaju ostrvski mediji...

23.45 - Lokalni medji u Londonu su optimisti da će Fulam uspeti da u poslednjim minutima prelaznog roka realizuje pozajmice Aleksandra Mitrovića iz Njukasla i defanzivca Sajrusa Kristija iz Midlzbroa. Čekamo. Ajde Mitre!

23.42 - ZVANIČNO! Lazar Marković ima novi klub! Napustio je Liverpul 19 minuta pre kraja prelaznog roka i prešao u Anderleht.

23.40 - ZVANIČNO: Las Palmas je angažovao nigerijskog napadača Emanuela Emenikeaiz Olimpijakosa! Pozajmica do kraja sezone...

23.35 - ZVANIČNO: 25 minuta pre kraja prelaznog roka, Bordo je potvrdio odlazak Vukašina Jovanovića na pozajmicu u Eibar! Uskoro opširnije...

23.33 - ZVANIČNO: Las Palmas je šest meseci pre dogovorenog roka okončao pozajmicu Serđija Sampera i vratio ga u Barselonu!

23.29 - Nant je odbio ponudu Brajtona da proda svog najboljeg napadača Emilijana Salu. Detalji ponude nisu poznati...

23.25 - Pep Gvardiola potvrdio da je za njega prelazni rok završen i nevoljno procedio:

"Rijad Marez je Lesterov igrač o kojem ne želim da pričam".

23.23 - BOMBA! Počeli pregovori Fulama i Aleksandra Mitrovića o pozajmici iz Njukasla! Da li ima dovoljno vremena? Klub ima pravo da traži od FS Engleske dodatnih sat vremena za realizaciju transfera... Ajde Mitre, držimo ti plačeve!

23.21 - Još se ne zna šta će biti ni sa Prestonovim napadačen Džordanom Hjugilom za kojeg su Palas i Vest Hem spremili po desetak miliona evra.

23.19 - Čekaju se još transferi Mangale, Serlota, Slimanija, Amadua, Mitrovića, a Lazara Markovića više niko ne pominje na Ostrvu...

23.15 - Bolton u poslednjim minutima pokušava da završi transfer Liverpulovog defanzivca Džona Falanagana na kojeg Klop ne računa. Bolton želi Flanagana na pozajmicu.

23.13 - Inače, nema još zvanične potvrde transfera Gelora Kange iz Crvene zvezde u Sparti. Ali zvezdaši, ne brinite. Prelazni rok u Češkoj traje do 22. februara.

23.12 - ZVANIČNO: Čudesna priča iz talije! Krotone je 22 sekunda pre kraja prelaznog roka u Italiji potpisao Pari Sen Žermenovog 18-godišnjeg napadača Musu Dijabija.

23.10 - ZVANIČNO: Aston Vila je dovela na pozajmicu do kraja sezone Luisa Grabana iz Bornmuta.

23.07 - PROPALO! Napoli nije uspeo u poslednjem pokušaju da dovede Matea Politanaiz Sasuola. Poslednja ponuda je iznosila 28.000.000 evra plus 1.000.000 kroz bonuse. Nije uspelo...

23.04 - Dok mi čekamo rasplet poslednjeg sata prelaznog roka, naš izveštač iz Antalije Darjan Nedeljković je naleteo na Gbolahana Salamija u diskoteci. Čudni su putevi gospodnji...

23.03 - NAJNOVIJA VEST! Gardijan javlja da je Aleksandar Mitrović na putu za Bordo!

23.00 - JOŠ SAT VREMENA U ENGLESKOJ, FRANCUSKOJ, ŠPANIJI... Kraj prelaznog roka u Italiji!

22.59 - Neki izvori iz Španije javaljaju da će Aleksandar Katai otići iz Alavesa na pozajmicu s obaveznim otkupom ugovora. A neki da će ugovor sa Alavesom biti sporazumno raskinut. čekamo detaljnije vesti i oko njega

22.56 - Ništa novo oko Aleksandra Mitrovića. Čekamo... Sada se pojavila informacija da je Anderleht i definitivno odustao i da se preusmerio na dovođenje Stefana Okake Čukeiz Votforda.

22.52 - Ostrvski mediji pišu da Ibrahim Amadu iz hotela u Londonu bukvalno preklinje Lilove čelnike da prihvate ponudu Kristal Palasa. Oni i dalje ne popuštaju...

22.48 - Bordo je dogovorio dolazak na pozajmicu Martina Brajtvajta iz Midlzbroa, a narednog leta će moči da ga otkupi po fiksnoj ceni od 7.000.000 evra.

22.43 - ZVANIČNO: Real Sosijedad je doveo Ektora Morena iz Rome kao zamenu za Injiga Martineza. Potpisao je do 2021. godine. O finansijskim detaljim i štoperskom domino efektu, čitajte OVDE.

22.39 - Da ne zaboravimo na Lilovog kapitena Ibrahima Amadua. Vozom je večeras doputovao u London i u jednom hotelu čeka rasplet da li će francuski klub prihvatiti neku ponudu od Vest Hema i Kristal Palasa.

22.35 - BLIZU! Pola sata pre isteka prelaznog roka, Sasuolo je prihvatio ponudu Napolija za Matea Politana! Ali ostaje da se vidi da li ima dovoljno vremena da se završi papirologija za prelazk veziste u Napulj. Tik-tak, tik-tak...

22.27 - Najlepše moguće vesti za navijače Betisa! Supertalentovani vezista Fabijen Ruizkoji je jedno otkrića sezone je produžio ugovor sa zeleno-belima do 2023. I što je najvažnije, otkupna kaluzula mu više nije 15.000.000 evra već duplo više. Neki veliki klubovi poput Arsenala, Liverpula i Barselone su se nadali da Ruiz neće produžiti ugovor i da će ga za sitne pare dobiti narednog leta.

22.22 - Kaljari je režio da severnokorejsku senzaciju Han Kvang Songa opozove sa pozajmice u Peruđi, ali ga neće prodati Juventusu koji je bio spreman da plati 14.000.000 evra.

22.19 - PROPALO! Kraj prelaznog roka u Turskoj! U poslednjim momentima je propao transfer Slavoljuba Srnića.

22.16 - GOTOVO! Ren je pobedio u trci za biser francuskog fudbala Rafika Gitanea iz Avra! Ponudom od 10.000.000 evra su istrčali trku pre Monaka i Liona koji su takođe bili zainteresovani za 18-godišnjeg napadača.

22.10 - Napoli se ne predaje! Još nije umrla nada za dovođenje Politana. Napolitanci su ponudili Sasuolu 25.000.000 evra plus mlado krilo Adama Unu na pozajmicu. Imaju još manje od sat vremena da završe posao...

22.02 - ZVANIČNO: Andre Aju opet u Svonsiju!

21.57 - GOTOVO! Islam Slimani konačno je prošao lekarske preglede u Njukaslu na kojima je bio ceo dan. Čekamo zvaničnu potvrdu...

21.53 - ZVANIČNO! Stouk je doveo najveće pojačanje ove zime i za 16.000.000 evra kupio Badua Ndijaea. Opšrinije OVDE.

21.49 - Evo najnovijih vesti o Aleksandru Mitroviću! Prema saznanjima MOZZART Sporta još četiri kluba su u igri za srpskog napadača. Opširnije OVDE.

21.47 - ZVANIČNO: Strahinja Tanasijević je prešao iz Rada u Kjevo iz Verone na pozajmcu do kraja sezone s pravom otkupa ugovora. Srećno momak!

21.44 - ZVANIČNO! Španski vezista Ruben Ročina prešao iz Rubina u Levante kao slobodan igrač pošto je raskinuo ugovor sa Rusima. Prava ista u klubu iz Kazanja, pošto su otišli i Aleks Song (bez kluba), Lestijen (Malaga) Zambrano (Dinamo Kijev), Caktaš(Hajduk)...

21.37 - ZVANIČNO: Kolumbijski reprezentativni vezista Karlos Sančez je prešao iz Fiorentine u Espanjol na pozajmicu do kraja sezone.

21.30 - Nije još kraj za Aleksandra Mitrovića! Ima nade za beg iz Njukasla! Najnovoija vest glasi da Las Palmas pokušava da dovede srpskog napadača! Podsetimo, na vest od pre desetak minuta da je u konkurenciji za Las Palmas i Emenike iz Olimpijakosa. Čekamo neke jače potvrde, ali ima tu nešto...

21.26 - Dolazak Lukasa Bojea iz Torina u Seltu je značio i dolazak danskog veziste Endrua Hjuslagera. On je otišao na pozajmicu do kraja sezone u Granadu. Nije se baš proslavio za godinu dana u Selti koja ga je kupila od Brondbija za 1.100.000 evra. Ali ne može baš svaki Danac da bude pogodak kao što je slučaj sa Sistom i Vasom...

21.22 - Čime je raskinuo ugovor sa Antalijom, francuski vezista Vilijam Venker je dobio ponudu Bordoa. Ne mora da žuri, kao slobodan igrač može da potpiše i posle prelaznog roka...

21.17 - Las Palmas u poslednjim satima pijace radi na dovođenju nigerijskog napadača Emanuela Emenikea iz Olimpijakosa. Istovremeno se pregovara o raskidu ugovora sa italijanskim vezistom Albertom Akvilanijem.

21.12 - Nakon što je propao Brozovićev transfer u Sevilju zbog nedolaska Pastorea, Inter je hrvatskog vezistu ponudio Evertonu u zamenu za Morgana Šnajderlina i dobio negativan odgovor. Iako je Sem Alardajs želeo Brozovića ove zime, procenio je da mu je Šnajderlin potrebniji.

21.08 - ZVANIČNO: Iskusni turski napadač Halil Altintop je prešao iz praške Slavije u Kajzerslautern za koji je već igrao tokom karijere.

21.05 - Još nešto manje od tri sata do kraja prelaznog roka... Dva u Italiji. Manje od sat do fajronta u Turskoj.

21.02 - Espanjol je uspeo da dogovori transfer kolumbijskog veziste Karlosa Sančeza iz Fiorentine! Uskoro će biti poznati i detalji...

20.57 - Jedna od najčudnijih priča danas. Kako je RB Lajpcig u potpunoj tajnosti realizovao transfer jednog od najtaletovanijih fudbalera Premijer lige. Opširnije OVDE.

20.53 - Norveški napadač Aleksandar Serlot je stigao u prostorije Kristal Palas na potpis ugovora. Transfer bi trevbalo da iznosi oko 12.000.000 evra.

20.47 - ZVANIČNO: Kjevo je doveo Emanuela Đakerinija iz Napolija!

20.43 - Napolijev očajnički i poslednji pokušaj da dvoede Matea Politana! Ponudili su Sasuolu 25.000.000 evra plus bonuse za ofanzivnog vezistu.

20.40 - ZVANIČNO: Poprilično je odjeknula vest da je RB Lajpcig angažovao Ademolu Lukmana uz Evertona!

20.38 - ZVANIČNO: Jedan od najvećih talenata italijanskog fudbala Rikardo Orsolini će do kraja sezone igrati na pozajmici u Bolonji! On je Juventusovo vlasništvo, a prethodnu polusezonu je proveo na pozajmici u Atalanti i nije bio zadovoljan tretmanom kod Gasperinija.

20.35 - ZVANIČNO: Derbi Kaunti je pozajmio iskusno napadača Krisa Martina u Reding.

20.33 - ZVANIČNO: I iskusni francuski vezista Vilijam Venker je napustio Antaliju! Nekadašnji igrač Rome i Marselja je slobodan igrač u izboru nove sredine. Prethodno su Antaliju napustili Menez, Sandro, Eto, Nasri...

20.30 - Uskoro očekujte priču o velikom danu Sasuola na fudbalskoj pijaci! Ko je tome mogao da se nada... Počeli su da se niču transferi u Italiji.

20.28 - ZVANIČNO: Dijego Falćineli je prešao iz Sasuola u Fiorentinu!

20.25 - ZVANIČNO: Kuma Babakar je novi napadač Sasuola!

20.22 - ZVANIČNO: Juto Nagatomo je novi igrač Galatasaraja!

20.19 - ZVANIČNO: Roma je dovela Džonatana Silvu koji je prvo i jedino pojačanje Vučice ove zime!

20.17 - I definitivno je potvrđeno da je propao Mitrovićev transfer u Anderleht. Tanka nada su najnovije infromacije da ima još nekih zainteresovanih klubova na Ostrvu. Ali dok se Srbin vrati iz Belgije, možda vreme iscuri...

20.13 - ZVANIČNO: Čuveni Mančester Junajtedov promašaj Bebe se vratio u Rajo Valjekano! Došao je iz Eibara na pozajmicu do kraja sezone.

20.10 - PROPALO! Lokalnim novinarima u Njukaslu je potvrđeno od strane izvora u klubu da je i definitivno propao transfer Alekandra Mitrovića u Anderleht. Pa da li je moguće???

20.06 - Elijakim Mangala je stigao u Finč Farm na lekarske preglede pred potpis zs Everton.

20.04 - ZVANIČNO: Argentinski ofanzivna vezista Lukas Boje je prešao iz Torina u Seltu na pozajmicu do kraja sezone. Španci će imati opciju da ga otkupe za 12.000.000 evra narednog leta.

20.02 - ZVANIČNO: Vukašin Jovanović je novi član Eibara, a MOZZART Sport ima ekskluzivnu fotografiju sa lica mesta. Opširnije OVDE. Srećno Vule!

20.00 - ODBIJENO! Arsenal je pokušao kasnom ponudom od 14.500.000 evra za Džonija Evansa, ali je VBA glatko odbio.

19.57 - ZVANIČNO: Votford je na pet i po godina potpisao talentovanog švedskog golmana Pontusa Daleberga koji brani za maldu reprezentaciju Švedske. Finansijski detalji transfera nisu poznati.

19.53 - PROPALO? Nešto se događa oko transfera Aleksandra Mitrovića! Sa Ostrva stižu infromacije da je propao transfer u Anderleht. Čekamo detaljnije potvrde...

19.49 - ZVANIČNO: Švedski vezista Oskar Hiljemark se vratio u Đenovu sa pozajmice iz Panatinaikosa.

19.48 - ZVANIČNO: Arsenalov mladi napadač Čuba Akpom se preselio u belgijski Sent Truden na pozajmicu do kraja sezone.

19.44 - ZVANIČNO: Sampdorija i Benevento su razmenili golmane. Kristijan Puđoni se seli u tabor fenjeraša, Vid Belec dolazi u Đenovu.

19.40 - Konačno! Lilov kapiten Ibrahim Amadu je seo na voz za London. Gde li će završiti: Kristal Palas ili Vest Hem?

19.34 - ZVANIČNO: Lukas Moura u Totenhemu! Spursi su napokon realizovali dugo čekani transfer Brazilca iz Pari Sen Žermena kojem će ova prodaja značiti za peglanje fnansijskog fer-pleja. Opširnije OVDE.

19.27 - ZVANIČNO: Metju Debiši je prešao u Sent Etjen. Došao je kao slobodan igrač pošto je raskinuo ugovor sa Arsenalom.

19.20 - Udinezeov defanzivac Toma Orto je okončao pozajmicu u Veroni i zaputio se ka Renu sa kojim je dogovorio pozajmicu.

19.16 - Kako je propao transfer Rijada Mareza iz Lestera u Mančester Siti. Opširnije OVDE.

19.14 - Aleksandar Mitrović sleteo u Brisel.

"Srećan sam što sam se vratio kući" rekao je Mitrović po dolasku u Belgiju.

19.11 - Bordo je našao špica! Ni Bendtner, ni Boaći. U tabor Žirondinaca stiže danski napadač Martin Brajtvajt iz Midlzbroa, koji je nekada sa uspehom tresao mreže u Tuluzu.

19.06 - ZVANIČNO: Zvučna imena u Notingem Forestu! Šumari su angažovali rumunskog golmana Kostasa Pantilimona iz Votforda koje je okončao pozajmicu u Deportivu i Aškana Deđagaha iz Volfzbruga.

19.00 - ZVANIČNO: Votford je angažovao najskupljeg igrača u Sanderlendovoj istoriji Didijea Ndonga. Opširnije OVDE.

18.56 - U ovim trenucima Mihailo Ristić obavlja lekarske preglede u Pragu, posle čega će ozvaničiti saradnju sa Spartom. Očekuje se da uskoro na istom mestu bude i Gelor Kanga. Njih dvojica, kao i rumunski čuvar mreže Florin Nica u naredna tri sata će biti predstavljeni u novom klubu.

18.46 - ZVANIČNO: Juventus i Mino Rajola u koaliciji i stiglo je prvo pojačnje u Torino ove zime! Opširnije OVDE.

18.44 - ZVANIČNO: Augusto Fernandez je napustio Atletiko Madrid i preselio u kineski Peking Rene. Bio je dobar u Atletiku kada je stigao iz Selte, pravo osveženje u veznom redu, a onda je došla teška povreda kolena i nikada više nije bio isti... Opširnije OVDE.

18.42 - Slovački golman Martin Dubravka je sleteo u Njukasl i odmah se zaputio na lekarske preglede.

18.40 - GOTOVO! Endi King je naputu za Svonsi kako bi kompletirao pozajmicu iz Lestera! To praktično znači da su Labudovi odustali od Lazara Markovića. A u igri za Markeca više nije Volfzburg jer je prelazni rok u Nemačkoj završen. Izgleda da ostaje samo VBA...

18.35 - ZVANIČNO: Malaga je dovela i belgijskog ofanzivca Maksima Lestijena koji je raskinuo ugovor sa Rubinom. Podsetimo da je danas u Malagu stigao i Ajzak Sakses iz Votforda. Andalužani se ne predaju u borbi za opstanak.

18.32 - Selta je na korak od dovođenja argentinskog veziste Lukasa Bojea iz Torina na pozajmicu.

18.29 - ZVANIČNO: Klemon Grenije je prešao iz Liona u Gengan sa kojim je potpisao ugovor na godinu i po dana. Došao je kao slobodan igrač pošto je prethodno raskinuo ugovor sa Lionom.

18.25 - Boka Juniors je poslala novu ponudu Milanu za paragvajskog štopera Gustava Gomeza. Argentinci sada nude 6.500.000 evra umesto dosadašnjih 500.000 za pozajmicu i 5.000.000 za otkup ugovora. Milan ima i ponudu Palmeirasa od 7.000.000 evra, ali igrač insistira na prelasku u Boku.

18.22 - Arsen Venger je odbio da pošalje Roba Holdinga na pozajmicu u Barnli. To može da znači da nema ništa od kupovine štopera do ponoči i da otpadaju opcije sa Džonijem Evansom i Davidom Luizom.

18.19 - ZVANIČNO: Japanski ofanzivni vezista Rijota Morioka je novi član Anderlehta. Došao je iz Beverena kao zamena za Sofijana Hanija koji je pršao u Spartak.

18.16 - Džek Kolbek se seli iz Njukasla u Notingem Forest na pozajmicu do kraja sezone.

18.13 - DOGOVORENO! Čeka se samo zvanična potvrda prelaska Elijakima Mangale iz Mančester Sitija u Everton.

18.09 - Prema nekim izvorima sa Ostrva, Lester je tražio neverovatnih 95.000.000 evra evra plus nekog od igrača Mančester Sitija za Rijada Mareza. To je razbesnelo Građane koji su se odmah povukli iz pregovora. Ali, sačekajmo...

18.05 - ZVANIČNO: Borusija Menhengladbah je opet na pozajmicu dovela Risa Oksfordaiz Vest Hema. Bez prava otkupa...

18.03 - Dijego Falćineli je stigao na lekarske preglede u Firencu kao deo trampe sa Sasuolom koji će zauzvrat dobiti Kumu Babakara.

18.00 - KRAJ! Završen je prelazni rok u Nemačkoj, a poslednji transfer je obavio Verder. Klub iz Bremena je kompletirao transfer Sebastijana Langekampa iz Herte. Potpisao je na dve i po godine, a visina transfera je 2.500.000 evra.

17.59 - PROPALO! Niklas Bendtner je krenuo ka Francuskoj ali je u međuvremenu promenio mišljenje i odbio transfer u Bordo. Ostaje u Rozenborgu! Bordo je u velikim problemima jer mu je neophodan napadač. Zvezdaši, šta vam prolazi kroz glavu?

17.56 - PROPALO! Poslednje vesti od pre nekoliko minuta sa Ostrva glase da je Mančester Siti izgubio strpljenje sa Lesterom i da je odustao od kupovine Rijada Mareza. Poslednja ponuda je glasila 74.000.000 evra. Ipak, hajde da sačekamo kraj... Svakakvih preokreta smo se nagledali u finišu prelaznog roka.

17.50 - ZVANIČNO! Miši Batšuaji je 10 minuta pre isteka prelaznog roka u Nemačkoj postao fudbaler Borusije iz Dortmunda!

17.49 - ZVANIČNO: Nakon 15 godina profesionalne karijere u Seriji A Đampalo Pacini se otisnuo u Španiju.

17.45 - ZVANIČNO: Kao što je i najavljeno - Stefan Šćepović je novi igrač Videotona.

17.42 - GOTOVO! Aston Vila je dogovorila pozajmicu ofanzivca Luisa Grabana iz Bornmuta. Do kraja sezone...

17.39 - ZVANIČNO! Đampaolo Pacini u Levanteu! Uskoro opširnije...

17.35 - ZVANIČNO! Olivije Žiru je novi igrač Čelsija!

17.33 - GOTOVO! Aleksandar Pantić iz kijevskog Dinama u Makabiju iz Tel Aviva.

17.30 - Aleksandar Mitrović dolazi u Anderleht, a to znači i odlazak Lukaša Teodorčika. Hamburger se inetersuje za Poljaka, ali vremena je malo a Belgijanci traže 7.000.000 evra. Teško...

17.26 - Hetafe se dogovorio sa Atletikovim rezervnim golmanom Migelom Anhelom Mojom. On bi trebalo da zameni Visentea Guaiti koji pregovara sa Kristal Palasom. Ali čeka se i zeleno svetlo Atletika.

17.23 - ZVANIČNO: Demba Ba se vratio u Evropu! Da zameni makedonsku haubicu.

17.21 - Ris Oksford se ipak opet vraća u Nemačku, u Menhengladbah. Dogovorena je nova pozajmica Vest Hemoovog defanzivca u Borusiju. Ali bez opcije otkupa.

17.18 - ZVANIČNO: Lion je dogovorio dolazak Nantovog desnog beka Lea Duboe na kraju sezone kada mu istekne ugovor sa Kanarincima.

17.15 - GOTOVO! Gelor Kanga je u Pargu, sledi potpis ugovora. Neka se i ovo konačno završilo...

17.13 - ZVANIČNO: Malaga je dovela Votfordovog napadača Ajzaka Saksesa na pozajmicu do kraja sezone!

17.11 - Još jedan Srbin u italijanskoj Seriji A! I to direktno iz Superlige.

17.09 - Šuška se da bi Arsenal mogao da krene po Davida Luiza! Ili Kostasa Manolasa iz Rome. Za sada nema konkretnih podataka, sve je na nivou spekulacija...

17.05 - ZVANIČNO: Sofijan Hani je novi igrač moskovskog Spartaka! Ugovor na tri i po godine za bivšeg fudbalera Anderlehta. Transfer iznosi 6.000.000 evra plus bonusi sa kojima može da naraste i do 10.000.000 evra.

17.01 - ZVANIČNO: Defanzivac Florentan Pogba je prešao iz Sent Etjen u Genčlerbirligi sa kojim je potpisao ugovor na 18 meseci.

16.58 - Aleksandar Mitrović se ukrcao na privatni avion za Brisel. Valjda će biti dovoljno vremena da se transfer završi...

16.52 - I kakav bi to prelazni rok bio da nam se nije javio naš verni dugodišnji čitalac Alexa Lalatović sa pitanje o svojim omiljenim klubovima Beneventu, Krotoneu, Herezu, Milvol i Omoniji. E pa Alexa, izvoli: Herez je je pre sat vremena doveo defanzivca Manuela Karaska iz Afisiona. Što se Beneventa tiče, na lekarskim pregledima je rumunski vezista Alin Toska iz Betisa i pokušavaju da dovedu Benaluana iz Lestera. Milvol je doveo krilo Bena Maršala na pozajmicu iz Vulverhemptona. Krotone je doveo mladog vezistu Nikola Zanelata iz Milana za 300.000 evra i 50 odsto od sledeće prodaje. I za kraj Alexine liste želja - bomba! Omonija je potpisala ugovor sa bivšim Partizanovim napadačem Teofliusom Solomonom. Pozajmica iz Rijeke do kraja sezone, a evo i fotke. Nema na čemu Alexa ;)

16.48 - Svi na Ostrvu javljaju da je Žiru potpisao za Čelsi, ali zvanične potvrde još nema... Zato nema ni potvrde Batšuajievog transfera u Borusiju Dortmund. A podsetimo da u Nemačkoj prelazni rok traje još nešto više od sat vremena.

16.45 - BLIZU! Svonsi i Vest Hem su načelno dogovorili transfera Andrea Ajua, odnosno njegov povratak na Liberti. Visina transfera bi trebalo da bude nešto manja od 23.000.000 evra. S obzirom da je otišao i Dijafra Sako u Ren, kao i da su Arnautović i Kerolpovređeni i da ih čeka duža pauza, Vest Hem mora da dovede špica. Ostali su samo sa Čičaritom u napadu.

16.41 - Pored ponuda iz Nemačke i Meca, Vukašina Jovanovića traže i u Španiji. OpširnijeOVDE.

16.38 - Srski defanzivac Dušan Cvetinović iz Lansa koji je nekada bio želja Partizana se nalazi na meti MLS ligaša Orlanda Sitija.

16.35 - Pastoreov agent Marselo Simonijan je otputovao iz Milana u Pariz. Neki to tumače kao definitivan kraj pregovora. Neki smatraju da Simonijan ubeđuje PSŽ da smanji zahteva sa traženih 7.500.000 evra za pozajmicu. Realno, Inter će teško do Pastorea...

16.31 - Neverovatno, ali Mesut Ozil je imao veću ponudu od Arsenalove! Iako ceo svet bruji kako je odrao Arsenal za novi ugovor, sada je procurilo da je Nemac na stolu imao i ponudu od 25.000.000 evra godišnje od Guangdžou Evergrandea.

16.27 - Da odgovorimo na i na često pitanje u komentarima: prelazni rok u Srbiji traje do 11. februara. U Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Belgiji i Holandiji traje do večeras u ponoć, u Italiji se završava u 23.00 časa, u Turskoj do 22.00 časa, Nemačkoj do 18.00 časova... U Portugaliji do sutra u ponoć, u Rusiji do 22. februara, u Kini do 28. februara. Eto.

16.24 - GOTOVO! Juve style! Kapiten omladinske reprezentacije Holandije Leandro Fernandes se nalazi na lekarskim pregledima u Torinu. Talentovani vezista dolazi iz PSV Ajndhovena sa kojim mu ističe ugovor na kraju sezone. Setite se, tako je došao i Pol Pogba.

16.20 - BLIZU! Everton je u završnim pregovorima sa Sitijem oko pozajmice Elijakima Mangale. Sve je spremno za lekarske preglede Francuza.

16.12 - PROPALO! Sasuolo je poručio da više ne postoje šanse za transfera Matea Politana u Napoli. Dakle, Napolitanci su izvsili za još jednu želju... Kakav debakl od prelaznog roka u Napulju. Da podsetimo samo na igrače koje nisu uspeli da dovedu: Verdi, Deulofeu, Klasen, Junes, Keita Balde, Denis Suarez, Vrsaljko, Grimaldo... Sramota.

16.09 - Radio Monte Karlo javlja da je Olivije Žiru potpisao za Čelsi. Čeka se samo zvanična potvrda i fotografija sa dresom...

16.05 - Oluja iz Mančestera na Lester! Stiže i peta ponuda Sitija za Rijada Mareza. Pep Gvardiola je očigledno rešio da svim silama krene po Alžirca. Skaj javlja da nova ponuda iznosi 74.000.000 evra. Rekordan transfer Mančester Sitija iznosi upravo toliko - Kevin de Brujne. Opširnije OVDE.

16.02 - ODBIJENO! Anderleht je odbio ponudu Vest Hema za Leandera Dendokera. Ne zna se koliko je ponuda bila, ali je jasno zašto je Vest Hem toliko zapeo da dovede Amadua...

15.58 - ZVANIČNO: Mladi češki golman Matej Kovar (17) potpisao je ugovor sa Mančester Junajtedom. Stigao je iz kluba Slovačko i nastupaće za omladince.

15.55 - ZVANIČNO: Žunior Kabananga preselio se iz Astane u Al Nasr za 2.000.000 evra.

15.52 - Inter je našao novu metu i po svemu sudeći odustao od Pastorea. Nerazuri pregovaraju sa Sasuolom oko Alfreda Dankana koji je prošao njihovu školu i u onoj Stramaćonijevoj generaciji pokorio Evropu, ali nije dobio pravu šansu u prvom timu. Sada nude mladog Pinamontija u zamenu. U pitanju bi bile pozajmice...

15.48 - Islam Slimani trenutno prolazi lekarske preglede u Njukaslu, a uskoro na njih stiže i slovački golman Martin Dubravka iz Sparte pošto je češki klub potvdio da je napustio trening kamp.

15.45 - Nova Kristal Palasova ponuda Lilu za Ibrahima Amadua: 2.000.000 funti za pozajmicu plus 14.000.000 evra za OBAVEZAN otkup ugovora. To je dakle 16.000.000 funti što je preko 18.000.000 evra. Vest Hem nudi isto 2.000.000 funt za pozajmicu plus 15.000.000 evra za OPCIJU otkupa ugovora. Lil i dalje insistira na obeštećenju od 20.000.000 evra za zadnjeg veznog kojeg nam je u ova dva dana već preko glave...

15.41 - Roberto Manći​ni nastavlja čistu ruskih fudbalera iz Zenita. Reptrezentativni vezista Oleg Šatov se nalazi na korak od prelaska u Lokomotivu iz Moskve. Verovatno će Manćini da dovede nekog Argentinca umesto njega...

15.35 - Napoli sada želi Kaljarijevo krilo Dijega Farijasa! I da ga prosladi uz novac Sasuolu u zamenu za Matea Politana...

15.31 - BOMBA! Četvrta ponuda Mančester Sitija za Rijada Mareza! Dejli Mejl javlja da su Građani digli na 68.000.000 evra. To je otprilike suma za koju se spekulisalo još juče da će Lester prihvatiti. Čekamo odgovor sa Kinga Pauera...

15.23 - Vest Hem je baš rešio da upropasti finiš prelaznog roka gradskom rivalu Kristal Palasu. Pošto su ušli u trku za Ibrahima Amadua iz Lila kojeg Palas juri danima, sada im remete i planove za Džordana Hjugila iz Prestona za kojeg je klub sa Selhurst Parka poslao ponudu od 9.500.000 evra.

15.19 - Svonsi je ponudio Krasnodaru 18.000.00 evra za Fjodora Smolova, Rusi su prihvatili ali je igrač odbio selidbu u Vels jer ne želi u klub koji se bori za opstanak.

15.15 - Izgleda da Arsenal nije završio! Iz Nemačke stižu vesti da će Venger pokušati da dovede nemačkog vezistu Maksa Majera iz Šalkea kojem ugovor ističe za šest meseci. Venger je spreman da sada ponudi nekoliko miliona kako bi ga kaparisao pre leta kada će biti gužva za Majerov potpis jer se šuška da je i Barsa zainteresovana.

15.11 - BLIZU! Ren je ponudio 9.000.000 evra za 19-godipnjeg napadača Rafika Gitanaiz Avra i veoma je blizu njegovog dovođenja.

15.06 - ZVANIČNO: Bešiktaš je doveo kanadskog napadača Kajla Larina iz Orlando Sitija za 1.850.000 evra i potpisao sa njim ugovor na četiri i po godine. Obeštećenje će biti isplaćeno u tri rate u naredne tri godine, a Larina je želeo i Anderleht.

15.00 - ZVANIČNO: Sevilja je potvrdila transfera Sandra Ramireza iz Evertona posle lekarskih pregleda. Španac dolazi na pozajmicu do kraja sezone. Opširnije OVDE.

14.54 - Skaj Sports javlja da postoji "gomila zainteresovanih klubova" za Lazara Markovića iz Engleske i inostranstva, ali da se još ne zna gde će završiti. Ono što znamo je da su se pominjali Svonsi, VBA i Volfzburg.

14.51 - PROPALO! Iako je izgledalo kao izvesno da će 16-godipšnji Umaro Embalo preći iz Benfike u RB Lajpcig za 25.000.000 evra, transfer je pukao posle pregovora koji su juče trajali 11 časova. Razlog nije poznat...

14.48 - ZVANIČNO: Nigerijski vezista Ogenekaro Etebo koji se pominjao kao moguće pojačanje Partizana, prešao je iz Feirensea u Las Palmas na pozajmicu do kraja sezone.

14.44 - GOTOVO! Torino je postigao dogovor sa Bolonjom oko dovođenja veziste Godfrida Donse. Bikovi će reprezentativca Gane dovesti na pozajmicu s obaveznim otkupom ugovora na kraju sezone za 7.000.000 evra.

14.40 - Porto žei da dovede Lilovog štopera Iva Bisumu, ali je transfer moguć samo ako Francuzi ranije okončaju pozajmicu Šake iz Dižona.

14.35 - GOTOVO! Čelsi i Arsenal su se napokon dgovorili oko Olivijea Žirua za obeštećenje od 19.000.000 funti, a dogovor je pao i između Plavaca i igračevog menadžera.

14.28 - ODBIJENO! Monako je ponudio Gremiju 14.000.000 evra za vezistu Artura, ali je klub iz Porto Alegrea odbio. Spekuliše se da će Barselona kaparisati Artura za naredno leto.

14.24 - Potpisao je Obamejan, produžio je Ozil, ali transfer ekspert Giljem Balag javlja da Arsenal još nije završio sa pojačanjima i da bi možda još jedan potpis mogao da usledi do ponoći. Ime ne otkriva.

14.20 - ZVANIČNO: Tajler Roberts je novi napadač Lidsa! Ima samo 19 godina, došao je iz VBA za 3.000.000 evra.

14.17 - Frka je u Lesteru... Saigrači su ljuti na Rijada Mareza jer je odbio da trenira i igra večeras protiv Evertona. Alžirac je očigledno rešio da spali sve mostove u Lesteru kako bi prešao u Mančester Siti. Opširnije OVDE.

14.15 - Francuski mediji otkrivaju da je Mesut Ozil odbio Pari Sen Žermen zbog novog ugovora u Arsenalu. Teško da bi mu i PSŽ dao platu koju je izvukao od Vengera...

14.13 - Partizan odbio 1.000.000 evra iz Francuske za Marka Jankovića! Opširnije OVDE.

14.11 - Svi odoše iz Antalije samo Jevtoviću ne daju! Posle Meneza, Sandra, Etoa, sada je i Samir Nasri postao slobodan igrač posle raskida ugovora sa turskim klubom.

14.09 - Curi vreme i polako propadaju šanse za prelazak Havijera Pastorea u Inter i odlazak Marcela Brozovića u Sevilju. Sve je blokirano dok PSŽ ne koriguje stav...

14.05 - Trudićemo se da odgovorimo i na pitanja iz vaših komentara. Što se tiče Kataija, za sada nema ništa. Alaves hoće da ga se reši, ali nema kupca. Za Svonsi smo već napisali koju trojicu žele - Marković, King i Aju. Liverpul najverovatnije neće dovesti nikoga. A Maks Majer ostaje u Šalkeu do isteka ugovora narednog leta kada će im najverovatnije otići bez obeštećenja jer takve budalaštine sa Šalkeu dešavaju redovno. Šaljite nam komentare...

14.02 - Čekamo Napoli... Čekamo ga ne samo danas, već cele zime. Ovo već liči na fijasko od prelaznog roka u Napulju. Izvisili su za toliko igrača, a sada su odustali od Davija Klasena jer su, tek kada su pregovore doterali do kraja, saznali da Holanđanin nema pravo da igra u Ligi Evrope?! Opet će pokušati Politana iz Sasuola. Navodno su podigli ponudu na 25.000.000 evra... Ne miriše na dobro.

13.58 - PREGLEDI: Islam Slimani je stigao u Njukasl na medicinske preglede.

13.55 - PROPALO: Stefano Okaka Čuka neće preći u Galatasaraj! Razlog je vremenska razlika i činjenica da napadač Votforda ne bi mogao da stigne na vreme na leksarske preglede.

13.50 - Kamerunac Aleks Song trenira sa Arsenalom, pošto su mu iz Rubina poručili da se ne vraća u Rusiju i da je slobodan igrač. On će moći da potpiše ugovor i nakon isteka prelaznog roka.

13.47 - Levokrilni napadač Njukasla Ronaldo Arons odbio je ponudu Hala da se preseli na pozajmicu. Jamajčanin ipak menja sredinu, ide u Italiju u redove Verone do kraja sezone.

13.43 - Srpski ofanzivni vezista Vladimir Rodić je menja klub, ali ne i državu. Ostaje u Danskoj pošto je prešao iz Randresa u Silkeborg posredstvom naših menadžera, braće Milana i Ivana Dudića.

13.40 - Italijanski napadač Stefano Okaka Čuka je odbio ponude Malage i Fulama i nalazi se korak od prelaska iz Votforda u Galatasaraj.

13.35 - Još jedno pojačanje je naciljao Svonsi. Labudovi žele i Lesterovog vezistu Endija Kinga.

13.31 - GOTOVO! Mesut Ozil je potpisao novi ugovor sa Arsenalom! Opširnije OVDE

13.28 - Juto Nagatomo se trenutno nalazi na lekarskim pregledima u Galatasaraju pre nego zaključi pozajmicu iz Intera.

13.24 - Ne miriše na dobro oko Olivijea Žirua... Čelsi još nije postigao dogovor oko ličnih uslova sa Žiruom. Zato i Batšuaji čeka u Dortmundu da stavi potpis iako je već prošao lekarske preglede. Da li će sve da propadne?

13.21 - Pored njega, Verder želi i Serdara Taščija, 30-godišnjeg štopera Spartaka iz Moskve sa kojim se pregovara, ali i koji ima poziv bivšeg kluba Štutgarta.

13.18 - DOGOVORENO: Defanzivac Herte Sebastijan Langkamp (30) seli se u Verder. On je u ovim trenucima već u Bremenu na lekarskim pregledima.

13.14 - Pored Brajtona, Bornmut, Svonsi i Kristal Palas interesuju se za ofanzivnog vezistu Vigana Nika Pauela nekadašnjeg klinca Manečster Junajteda.

13.10 - Sve su manje šanse da Ričmond Boaći napusti Zvezdu do večeras. Naš izveštač iz Turske Darjan Nedeljković javlja da je napadač iz Gane i dalje u hotelu sa saigračima i da bi tokom popodneva mogao da bude na terenu u prijateljskoj utakmici sa Sileksom.

13.06 - Real Sosijedad želi Ektora Morena. Meksikanac se nije proslavio u Romi od dolaska iz PSV Ajndhovena, a tim iz San Sebastijana ima na raspolaganju 32.000.000 evra dobijenih za Injiga Martineza kojem traže zamenu.

13.03 - Iskusni golman Ali Ahamada se vraća u Francusku pošto pregovara sa Mecom. Prethodno je raskinuo ugovor sa Kajzerijem. Mec čini sve što je u njegovoj mogućnosti da se pojača pošto je oživeo u borbi za opstanak iako je imao katastrofalan start sezone.

13.00 - Hteafe pokušava da dovede na pozajmicu vezistu Mubaraka Vakasa iz Alavesa.

12.56 - ODBIJENO! Glazgov Rendžersi su odbili ponudu od 10.000.000 evra od kineskog Peking Rajna za napadača Alfreda Morelosa.

12.52 - Bordo je ušao u pregovre sa Deportivom oko dovođenja rumunskog napadača Florina Andonea na pozajmicu. Podsetimo da im dolazi i Bendtner.

12.48 - Jedan od igrača koji će obeležiti poslednji dan prelaznog roka je Lilov zadnji vezni Ibrahim Amadu. Odbijene su tri Kristal palasove i dve Vest Hemove ponude za njega koje su iznosile preko 15.000.000 evra. A sada se šuška da je u igri i treći premijerligaš čije ime još nije otkriveno... Kakva otimačina za Lilovog univerzalca.

12.44 - Notingem Forest je ponudio Romi 5.000.000 evra za poljskog golmana Lukaša Skorupskog koji je rezerva Alisonu.

12.41 - Nastavlja se čistka u Sparti iz Praga. Ruski bek Vjačeslav Karavajev je prešao iz Sparte u Vitese i potpisao na tri i po godine.

12.39 - Džonatan Silva je stigao na lekarske preglede u Rim pred potpis ugovora sa Romom. On je zamena za Emersona Palmijerija i pojačaće konkurenciju Aleksandru Kolarovu.

12.34 - ZVANIČNO: Njukaslov vezista Anri Seve je prešao u redove turskog Sivasa na pozajmicu do kraja sezone. A nekada su ga poredili sa Kanteom..

12.30 - ZVANIČNO: Artjom Dzjuba je prešao iz Zenita u Arsenal! Iz Tule... Opširnije OVDE.

12.26 - ZVANIČNO: Verder je potvrdio transfer kosovskog napadača Milota Rašice iz Vitesea, težak 7.500.000 evra, Rašica je potpisao ugovor na četiri i po godine. Rođen je u Vučitrnu.

12.22 - Obamejan je predstavljen, Batšuaji je na lekarskim, ali nema novosti oko Olivijea Žirua. Tačnije, poslednja je da je njegov agent tek doputovao u London i da još nisu usaglašeni lični uslovi francuskog napadača i Čelsija.

12.18 - Italijanski mediji otkrivaju da je Juventusa zaista pokušao da dovede Janika Fereiru Karaska iz Atletika. Ali da je ostao bez teksta kada je čuo cenu koju su istakle Jorgandžije. Stara dama je bila raspoložena samo za pozajmicu s obzirom na povredu Kvadarda.

12.15 - I Mihajlo Ristić se seli u Prag! Opširnije OVDE.

12.13 - GOTOVO! Niklas Bendtner je na putu za Francusku gde treba da realizuje transfer iz Rozenborga u Bordo.

12.09 - GOTOVO! Njukasl je dgovorio dolazak Islama Slimanija na pozajmicu iz Lestera! Uskoro opširnije...

12.06 - ZVANIČNO: Pjer-Emerik Obamejan je novi igrač Arsenala! Tobdžije su platile 63.750.000 evra Borusiji za najskupljeg igrača u klupskoj istoriji. Opširnije o detaljima OVDE.

12.03 - Nova opcija za napad Njukasla! Svrake razmišljaju i o Ze Luišu iz moskovskog Spartaka.

12.01 - Miši Batšuaji upravo prolazi lekarske preglede u Dortmundu. Napominjemo da cela priča oko njega, Obamejana i Žirua mora biti završena do 18.00 časova kada se završava prelazni rok u Nemačkoj.

11.59 - Vukašin Jovanovića menja klub? Opširnije OVDE.

11.57 - Pazite ovaj štoperski trougao... Manuel Akanđi je prešao iz Bazela u Borusiju Dortmund, Neven Subotić iz Dortmund u Sent Etjen, a sada je Leo Lakroa zatvorio krug odlaskom iz Sent Etejna u Bazel na Akanđijevo mesto.

11.56 - Poslednji napad Intera na Havijera Pastorea! Tu je i plan B, a kao zapeta puška na transfer u Španiju čeka Marcelo Brozović. Opširnije OVDE.

11.53 - Svonsijev plan za poslednnji dan prelaznog roka - kupovina Andrea Ajua i pozajmica Lazara Markovića. S obzirom kako je novi trener Karvaljal krenuo, uprava bi morala da ga ispoštuje i ispuni mu želje jer je oživeo mrtvaka.

11.50 - Islam Slimani je najverovatnije novi napadač Njukasla! Novinar Skaja Kaveh Solekol obajvio je da je dobio informaciju iz izvora bliskih fudbaleru da se Alžirac seli na sever Engleske na pozajmicu do kraja sezone.

11.47 - Čekajući da im se odblokira put do Matea Politana, Napolitanci gledaju i ka drugim opcijama, a jedna od želja je i krilni napadač Real Sosijedada Mikel Ojarzabal koji ima otkupnu klauzulu od 40.000.000 evra.

11.40 - PROPALO: Defanzivac Verdera Lamina Sane neće preći u Mec. Transfer je propao iz finansijskih razloga, ali bundesligaš se nada da će ga prodati do kraja prelaznog roka nekom drugom klubu.

11.36 - ODBIJENO: Glazgov Rendžers je odbacio 10.000.000 evra vrednu ponudu kineskog Gvandgdžou Evergrandea za svog napadača Alfreda Morelosa.

11.33 - Iskusni defanzivac Metju Debiši stigao je u Sent Etjen na lekarske preglede. On je raskinuo ugovor sa Arsenalom i dolazi kao slobodan igrač.

11.30 - NOVO:Skaj Sports tvrdi da Lester traži znatno više od 68.000.000 evra za svog najboljeg fudbalera, po nekim procenama i celih 100.000.000! Ali, ako neko ima te pare, to je Mančester Siti.

11.27 - DOGOVORENO: Sasuolo i Fjorentina su se usaglasili oko trampe - Falčineli za Kumu Babakara.

11.24 - Lester se pomirio sa odlaskom Rijada Mareza u Mančester Siti, a stiže mu zamena iz Kristal Palasa. Opširnije - OVDE

11.21 - Poziciju Islama Slimanija koji želi da napusti Lester komplikuje povreda butine zbog koje mora da pauzira dve nedelje. Samim tim ne bi prošao lekarske preglede...

11.18 - Lukas Moura je završio lekarske preglede u Totenhemu. Čeka se samo zvanična potvrda transfera.

11.13 - GOTOVO! Aleksandar Mitrović se seli iz Njukasla u Anderleht na pozajmicu! Opširnije - OVDE

11.09 - Skoro da su propali pregovori Napolija i Sasuola za Matea Politana i Napolitanci sada imaju novu metu. Reč je o brazilskom ofanzivcu Bernardu iz Šahtjora kojem ističe ugovor na kraju sezone.

11.05 - Još jedan napadač stiže u Kristal Palas! Klub sa Selhurst Parka je ponudio Prestonu 9.000.000 evra za Džordana Hjudžila.

11.00 - ZVANIČNO! Levante je za 1.000.000 evra doveo albanskog napadača Armanda Sadikua iz Legije nakon što ih je odbio Đampaolo Pacini. A ranije im je propao i pokušaj da dovedu Loika Remija koji je završio u Hetafeu. Sadiku će potpisati do 2020. godine.

10.59 - Sautempton odustaje od Kvinsija Promsa iz Spartaka. Ipak im je previše 34.000.000 evra koje Moskovljani traže za holandskog ofanzivca. Iako su napunili kasu prodajom Van Dajka...

10.57 - BOMBA! Iz Nemačke! Prema saznanjima Bilda engelski klubovi Liverpul, Everton i Arsenal su zainteresovani za sjajnog Hofenhajmovog vezistu Kerima Demirbaja. Reprezentativac Nemačke ima otkupnu kaluzulu od 32.000.000 evra.

10.54 - Ričmond Boaći u Njukaslu? Trenutno su tanke šanse, ali ipak postoje... Opširnije OVDE.

10.52 - Italijanska Gazeta tvrdi da Davi Klasen stiže u Napoli. Navodno, pregovara se o pozajmici Holanđanina iz redova Evertona.

10.48 - BLIZU! Vezista Sanderlenda Didije N'Dong stigao je u Votford na lekarske preglede.

10.45 - ZVANIČNO: Rezervni golman Majnca, Danac Janik Hut, provešće ostatak sezone na pozajmici u Sparti iz Roterdama.

10.42 - ZVANIČNO: Mladi napadač Ajaksa Dejovajsio Zejfuk (19) preselio se u Groningen na pozajmicu do kraja sezone.

10.38 - Novi klub bi mogao danas da dobije i Islam Slimani. Alžirac iz Lestera je već neko vreme na meti Monaka, a sada se i Vest Hem javio kao potencijalni kupac.

10.35 - ZVANIČNO: Viktor Fišer je napustio Majnc i prešao u Kopenhagen.

10.32 - Gde će na kraju završiti Gelor Kanga?

10.29 - Gengan je oderdio cenu za svog najboljeg fudbalera Janisa Salibura. Ukoliko ga neko želi poslednjeg dana prelaznog roka moraće da plati 10.000.000 evra. Zainteresovani su Hal i Sent Etjen.

10.25 - Očajni Rafa Benitez razmišlja i o Alfredu Finbogasonu. Pitanje je samo da li je Augzburg spreman da ga pusti pošto u Nemačkoj prelazni rok traje do 18 sati i nema vremena da dovede zamenu.

10.20 - BLIZU! Njukasl je blizu dovođenja slovačkog golmana Martina Dubravke iz Sparte. Reč je o pozajmici.

10.17 - Borusija Dortmund je povukla Andrea Širlea sa transfer tržišta! Nemac je bio blizu prelaska u Svonsi, iamo je i ponude Vest Hema i Njukasla, ali ostaje u Dortmundu jer se povredio Andrij Jarmolenko.

10.13 - Počeli su lekarski pregledi Pjer-Emerika Obamejana u Arsenalu. Čeka se fotka s dresom...

10.11 - ZVANIČNO: Švajcarski napadač rođen u Gostivaru, Admir Mehmedi je prešao iz Leverkuzena u Volfzburg. Treći najveći transfer ove zime u Bundesligi, opširnije OVDE.

10.09 - Inter i Sevilja su se dogovorili oko poujamice Marcela Brozovića, kasno sinoć je pristao i hrvatski vezista, sve je bilo spremno, ali... Lućano Spaleti je stopirao ceo posao jer ne dozvoljava odlazak Brozovića dok Inter ne dovede zamenu. Vremena je malo za Nerzaure...

10.05 - Brajton je već doveo Lokadiju i Uljou u napadačku liniju, ali još nije završio. Galebovi su ponudili 3.500.000 evra Viganu za Nika Pauela.

10.01 - Bild ima ekskluzivu da je Arsenal dogovorio potpisivanje novog ugovora sa Mesutom Ozilom. Ne znamo da li je to dobra ili loša vest za navijače Arsenala s obzirom kako Nemac igra...

09.58 - GOTOVO! I Kristal Palas je našao špica. Iz Midtjilanda stiže norveški napadač Aleksandar Serlot. Danski klub je na njemu za samo šest meseci zaradio 42 puta veću sumu! Posao veka u Danskoj. Opširnije OVDE.

09.55 - GOTOVO! Roma je dogovorila desnog beka. Iz lisabonskog Sportinga za 6.000.000 evra stiže Argentinac Džonatan Silva. Ništa od dovođenja Dejlija Blinda.

09.52 - Da podsetimo šta se još očekuje danas od velikih transfera. Obamejan u Arsenalu, Žiru u Čelsiju, Batšuaji u Borusiji Dortmund, Lukas Moura u Totenhemu... Biće uzbudljivo!

09.50 - Odjednom je Everton iskočio u prvi plan kao favorit za dovođenje Elijakima Mangale na pozajmicu do kraja sezone! Francuz je višak posle dolaska Laporta a žele ga još Vest Hem, Njukasl i Valensija.

09.48 - Transfer dana koji se očekuje je prelazak Rijada Mareza iz Lestera u Mančester Siti. Podsetimo da je Siti juče poslao i treću ponudu za Alžirca koja iznosi 63.000.0000 evra na koju Lester još nije odgovorio. Igrač je podneo zahtev za transfer i odbio da večeras otputuje sa ostatakom tim na duel sa Evertonom.

Dobro jutro ljubitelji prelaznog roka, dšli smo do vrhunca zimske pijace - poslednjeg dana! Još nešto više od 12 sati je ostalo do zatvaranja prelaznog roka i odmah krećemo sa vestima kojih ima gomila ovoga jutra.

