Golman Čelsija Tibo Kurtoa i njegov otac Tijeri odlučili su da tuže nekadašnjeg selektora Belgije Marka Vilmotsa nakon optužbi da je stariji Kurtoa odavao medijima tajne iz reprezentacije.

Govoreći za katarsku televiziju Vilmots je izjavio da je Tijeri Kurtoa tokom Evropskog prvenstva u Francuskoj odavao medijima sastav tima. Tog leta Vilmots je smenjen nakon eliminacije u četvrtfinalu od Velsa.

On je nedavno napustio i klupu Obale Slonovače nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetkso prvenstvo u Rusiji, ali to nije ništa jer ga sada čeka i sudska parnica prema tvrdnjama golmana Čelsija.

"Gospodin Vilmots - a to nije prvi put - namerno iznosi neistine kako bi oblatio moju čast i reputaciju. Takođe, uvredio je i mog oca, pa smo zajedno odlučili da ga tužimo i tražimo nadoknadu štete", napisao je Kurtoa na Instagramu.

Foto: Action Images