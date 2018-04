Lazar Ćirković je završio sezonu.

Štoper Lucerna je pokidao unutrašnje ligamente skočnog zgloba i moraće da pauzira do kraja sezone. On ima ugovor sa klubom baš do 30. juna ove godine i Lucern ima pravo da mu produži ugovor na još dve godine. Posle ove povrede pitanje je kako će se stvari odvijati.

Ćirković se povredio u meču protiv Tuna u subotu. Klub je zvanično objavio da se Ćirković neće vraćati na teren u ovoj sezoni.

U naredna dva dana medicinsko osoblje kluba doneće odluku da li će Ćirković morati na operaciju ili ne.

On je došao u Lucern iz Partizana zimus.

Sada uprava kluba treba da donese odluku posle nekoliko mečeva da li da zadrži Ćirkovića na još dve godine ili će se možda tražiti neki drugačiji oblik saradnje.

Pre Partizana Ćirković je igrao u Radu.

Foto: Star sport