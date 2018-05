Iako je u petak uveče na programu premijerni meč 36. kola Lige 1 između Amijena i Pari Sen Žermena (20.45), francuski mediji se uglavnom bave procesom oporavka prve zvezde Svetaca Nejmara. Razlog je jednostavan. PSŽ je već osvojio titulu, Amijen sigurno ostaje u ligi tako da će i jedni i drugi s te strane prilično opušteno ući u večerašnji susret. To naravno ne znači da da su u upravi pariskog kluba presrećni. Naprotiv. Prvenstvo i liga kup su arhivirani, PSŽ će skoro sigurno osvojiti i kup, ali to odavno ne zadovoljava apetite vrhuške u francuskoj prestonici. Cilj je Liga šampiona, a "ušati" je ponovo promakao Svecima. Štaviše, nisu bili ni blizu da ga osvoje. Pari Sen Žermen je još uvek daleko od vrhunske klase, a po ko zna koji put se pokazalo da uloženi milioni bez jasnog sistema nisu garancija uspeha...

Parižanima je jedino ostalo da obore sopstveni rekord Lige 1 po broju osvojenih bodova (96) iz sezone 2015/2016 i logično je da su motivisani da do kraja sezone stignu do stotke. Ipak, to što je logično običnom svetu, ne mora da se podudara sa istinom jer motivacija, zalaganje i kvalitet igre PSŽ-a u poslednje vreme jednostavno nije na nivou, o čemu svedoči remi sa Genganom u prošlom kolu (2:2).

Španski stručnjak očekuje da se takvi kiksevi neće ponavljati i da će već večeras videti ozbiljniji pristup ekipe.

"Neće ovo biti laka utakmica. Amijen je u dobroj formi, u prošlom kolu nisu primili gol od Monaka, gore od želje i odlučnosti u svakom duelu te ne očekujem ništa drugačije ni večeras. Zato je neophodno da maksimalno koncentrisano uđemo u utakmicu. Uvek idemo na pobedu, ali, ponavljam, biće teško", izjavio je Emeri.

Nekadašnji trener Sevilje nije propustio priliku da "pecne" svoje igrače.

"Nismo igrali dobro u prvom poluvremenu protiv Sent Ejena i Gengana i to treba glasno reći. Obe ekipe su bile mentalno jake. Tek u nastavku smo zaigrali dobro. Poenta je da tako treba da igramo svih 90 minuta, motivisano i koncentrisano", zaključio je Emeri.

Treneru Pari Sen Žermena dodatno kvari planove i odsustvo Marka Veratija do kraja sezone, a na Tijaga Silvu i Julijana Draklsera ne može da računa zbog mišićnih problema. Adrijen Rabio i Lasana Dijara su se vratili u trenažni proces te će Emeri donekle biti lišen glavobolja na sredini.

Kvalitet je na strani gostiju, ali utisak je da će večeras pobediti motivisaniji tim. Nije isključeno da Emeri ukaže šansu mlađariji Timotiju Vei (sinu legendarnog Žorža) i Kristoferu Nkunkuu te rezervisti Kevinu Rimanu, ali svakako treba očekivati minimalne eksperimente, iako PSŽ za četiri dana igra finale kupa protiv objektivno slabijeg Erbjea. Emeri je i ranije uoči važnih mečeva izvodio najjaču postavu, kao neku vrstu generalne probe. Ostaje samo pitanje koliko će nagaziti na gas sami igrači...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 5004 FRA 1 Amiens - PSG tgg gg 1,62 Ukupna kvota 1,62

FRANCUSKA 1 - 36. KOLO:

Petak

20.45: (9,00) Amijen (5,70) Pari Sen Žermen (1,30)

Nedelja

15.00: (1,87) Sent Etjen (3,45) Bordo (4,40)

16.30: (1,12) Lion (10,0) Troa (17,0)

17.00: (4,60) Kaen (3,60) Monako (1,80)

17.00: (2,70) Dižon (3,15) Gengan (2,70)

17.00: (2,60) Mec (3,25) Anže (2,75)

17.00: (2,30) Nant (3,10) Monpelje (3,35)

17.00: (1,70) Ren (3,70) Strazbur (5,20)

17.00: (2,25) Tuluz (3,10) Lil (3,50)

21.05: (1,60) Marselj (4,00) Nica (5,60)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images