Nije dobro. Nema priželjkivane igre, nema očekivanog rezultata, a nema - utisak je - ni harmonije u reprezentaciji Srbije.

Poraz u prvoj predmundijalskoj kontorli, od Markoka (1:2), ne može se posmatrati kao izolovan slučaj u Torinu. Pre će biti da su koreni neuspeha malo dublji i da sežu bar nekoliko koraka unazad. Od promene selektora koji nas je odveo na Svetsko prvenstvo, do isto tako iznenadnog skidanja kapitenskog čina Branislavu Ivanoviću i promocije Aleksandra Kolarova u vođu državnog tima.

Javnost traži odgovore. A nema ih.

„Mi smo majstori da sami sebi stvorimo probleme. Ono što se nama desilo nije dobro. Ne znam, stvarno, šta je moglo da izazove takvu reakciju selektora da smeni kapitena“, zabrinut je, u razgovoru za dnevni list Alo, Ljubinko Drulović.

Nekadašnji istaknuti reprezentativac, kasnije selektor omladinske reprezenatcije s kojom je postao prvak Evrope i kratko glavnokomandujući A tima, podseća da je štoper Zenita na okupljanju u Staroj Pazovi ostao bez trake, a da mu je ona vraćena na mišicu prilikom izmene u finišu meča sa Marokom.

„Stvarno je smešno što je Ivanović meč završio sa trakom. Šta je onda bila poenta? Da se razmrda ekipa? Reprezentacija nije klub. Za nju svi navijamo i svi je volimo, to je tim svih nas. Mislim da bismo morali da znamo koji su razlozi za Ivanovićevu smenu“.

Primetno je bilo i za vreme prvog susreta u 2018. da selekcija nema ni fizionomiju ni odnose kakvi su je krasili tokom kvalifikacija.

„Svaki poraz je težak, da ne kažem da, generalno, nije dobar. A što se tiče atmosfere, kod nas su uvek problemi. Cela ta situacija u reprezentaciji i oko nje me je posetila da je slično bilo i kad sam ja igrao. Velika je borba ko će ići na Svetsko prvenstvo, ko će igrati. Mešaju se razni interesi, a obično preovlađuju lično u odnosu na reprezentativni. Igrači sve to osećaju i ne čudi što je atmosfera u timu, a to je opšte mišljenje, narušena“.

A što se terena tiče - mrka kapa. S druige strane, naši konkurenti iz mundijalske grupe pobeđuju. Brazil je prema očekivanjima tukao Rusiju u Moskvi, a još su i Švajcarska i Kostarika slavili u gostima. Svi bez primljenog gola. Selseao 3:0, Sajdžije i Tikosi po 1:0.

„Nismo u situaciji da potcenimo bilo koga. Nemamo rezultate koji bi nam davali tu komociju. Pre bih rekao da se radi o našem mentalitetu, da jednostavno verujemo da smo bolji od svakog“.

Možda bi nešto moglo da se menja. Već za susret sa Nigerijom u Londonu (utorak, 20.30).

„Voleo bih da vidim Tadića u sredini. Tamo je, uveren sam, najopasniji. I neki prethodni selektori su ga stavljali na krilo, ali sam siguran da kvalitete može bolje da demonstrira kad je u sredini. Mada, svestan sam da je nekad teško naći mesto svima. Eto, i Živković je primer. On je više krilni igrač, iako u Benfiki igra u sredini. Verujem, ipak, uprkos svemu, da bismo mogli da budemo pravi takmičari u Rusiji“.

Aktuelni selektor je promenio i formaciju, odustao od taktike bivšeg (3-5-2) i vratio se na četvoricu u odbrani. Da li, možda, bolje funkcionišemo u 3-5-2?

„Nisam pristalica tog sistema, ali sad je bitno šta misli Krstajić. On najbolje zna šta je dobro za tim, kao što je i Muslin, gledajući karakteristike igrača, odlučio da igra 3-5-2. Ako je došao do cilja znači da je imao pravo i da je bio uspešan“, dodao je u izjavi za Kurir, Ljubinko Drulović.

