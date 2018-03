Dejan Meleg

Pričalo se još letos, ali se posle odlaska Gelora Kange aktuelizovalo. Crvenoj zvezdi je potreban plejmejker, a prema informacijama Monda to bi mogao da bude - Dejan Meleg! Štaviše, Mondo navodi da je nekadašnji kapiten Vojvodine već obavio razgovore sa sportskim direktorom beogradskih crveno-belih Mitrom Mrkelom, upravo na temu njegovog dolaska u Ljutice Bogdana.

Cena ne bi bila nerešiv problem. Mondo navodi da bi Kajzeri za 23-godišnjeg ofanzivnog vezistu tražio oko 300.000 evra što je u Zvezdinom dometu.

Inače, Melegov ugovor sa Kajzerijem traje do juna 2020, ali kako on od julskog transfera nije odigrao ni minut u prvenstvu (a samo 190 u kupu) verovatno je da ni turski klub ne bi pravio nikakav problem. A ako bi Meleg ponovio partije iz drugog mandata u Voši bila bi to “win-win” situacija i za Zvezdu i za samog igrača.

Podsetimo, prema informacijama MOZZART Sporta Zvezda je zagrizla i za Nemanju Nikolića, Spartakovog napadača. Jeste rano, ali ako se želi još jedna uspešna evropska sezona valjalo bi na vreme obaviti sve pripremne radnje.

