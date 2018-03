Ako je suditi na osnovu poslednjeg spiska, kao i izjava Horhea Sampaolija, neće Paolo Dibala putovati na Mudijal. Napadač Juventusa uprkos sjajnoj sezoni i velikom potencijalu nikako da se izbori za status reprezentativca Argentine, a za to je „kriv“, ni manje, ni više nego - Lionel Mesi.

Tačnije, Dibalin jedini greh je što igra na istoj poziciji kao i Barselonin as, pa kad bi se spojili u državnom timu neko bi morao da „visi“. A svi znamo da Leo nije za klupu.

Uostalom, sam Dibala je pre nekoliko meseci, kad ga je Sampaoli preskočio posle plasmana na SP, javno progovorio o toj temi.

„Teško mi je da igram sa Mesijem. Dejstvujemo na istoj poziciji. Pokušavam da mu ostavim što je više prostora moguće, ali nije kako“, požalio se Paolo.

A uoči susreta Argentine sa Španijom na stadionu „Vanda Metropolitano“ u Madridu, kapiten Gaučosa uverava da je sve što je „desetka“ Juventusa rekla istina.

„Pričali smo na tu temu i mogu vam reći da je Dibala u pravu. On u Juventusu igra na istom mestu kao ja u Barseloni. Kad sam u reprezentaciji, onda on mora da se premesti na levu stranu napada. Nije mu lako. Teško nam je obojici da igramo na taj način, jer kad smo desno, onda usecamo u sredinu i imamo ceo teren pred sobom. Na levoj strani to nije slučaj“, pojasnio je Mesi.

Dakle, nema govora o bojkotu, nezdravim odnosima u timu.

„Nikako. Nema problema sa Dibaalom. Mislim da smo to pojasnili“, rekao je Lionel Mesi.

FOTO: Action images