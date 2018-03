Akcenat je na reprezentaciji, ovih dana svi gledamo i brinemo šta će biti sa Orlovima posle neubedljivog izdanja u Torinu protiv Maroka, a već od utorka veče - čim naša selekcija odigra kontrolni susret sa Nigerijom u Londonu - ponovo će u centru pažnje biti klupski fudbal, samim tim i trka za naslov prvaka u Superligi.

A kapiteni večitih rivala, kad na terenu nisu Mičel Donald i Saša Ilić, Nenad Milijaš i Miroslav Vulićević uvereni su da baš njihov tim može do prvog mesta na kraju trke. Obojica imaju adute kad tvrde da bi završnica sezone trebalo da pripadne njima.

„Svesni smo svi u ekipi da borba za titulu nije gotova dok je i teoretski ne osvojimo. Prošle sezone smo bili blizu nje, pa je nismo osvojili. Ne želimo da se to ponovi, pažljivo pripremamo svaku narednu utakmicu i ne razmišljamo mnogo unapred. Imamo 12 bodova prednosti i još dve utakmice do plej-ofa. To je, praktično, šest bodova, što jeste solidna prednost, ali još uvek nam predstoji mnogo posla. Verujem u sebe i svoje saigrače“, optimista je, ali i oprezan zbog prošlosezonskog scenarija, Nenad Milijaš.

Iskusni vezista podseća da je ekipa Vladana Milojevića već napravila ogroman rezultat od početka sezone, započete još junskim kvalifikacijama za Ligu Evrope.

„Ostvarili smo ove sezone značajan rezultat, napravili veliki iskorak i odigrali neke utakmice za pamćenje. Stigli smo do šesnaestinef inala Lige Evrope i nedostajao nam je jedan gol da se plasiramo u narednu fazu. I pored toga što nismo, nesporno je da smo mnogo radili i da smo zaslužili sve lepo što nam se desilo. Sezona nije gotova, prava nagrada bi bio pehar šampiona države koji nam je glavni cilj od početka“, dopunio je Milijaš.

S druge strane Topčiderskog brda veruju u reprizu lanjskog foto-finiša, kad su u završna tri kola plej-ofa prestigli dotadašnjeg lidera na tabeli.

„Fudbal je najlepša, ali i najnepredvidivija igra na svetu. Osim dobre igre čitavog tima uvek je potrebno i malo sreće koja bi na kraju „začinila“ utakmicu i tim dovela do pobede. Partizan je prošle godine osvojio duplu krunu u sezoni u kojoj su nas svi otpisali, samo zajedništvom i timskim duhom pokazali smo da se moźe do titule u nizu od više od trideset utakmica bez poraza. To je, naravno, teško ponoviti, ali kad naviknete navijače, a u trofejnom ste klubu kakav je Partizan, onda se pobeda jedino prihvata. Plasirali smo se u šesnaestinu finala finala Lige Evrope ,borimo se za Kup Srbije i, naravno, ne odustajemo od titule“, poručuje Miroslav Vulićević.

Desni bek Parnog valjka posebno se oštri za večiti derbi, u prvom kolu plej-ofa na stadionu Crvene zvezde.

„To su utakmice za koje žive sve generacije, o kojoj mašta svako dete koje igra fudbal. Do plej-ofa imamo još dve utakmice u ligi, nadam se da ćemo ostati u dobrom ritmu i da ćemo ubeležiti po tri boda u svakoj. Što se tiče derbija, pokazali smo da se odlično nosimo sa večitim rivalom, nismo poraženi u nekoliko proteklih derbija, bez obzira da li igramo kod kuće ili na strani“.

Miroslav Vulićević je u zaključku uputio poruku mira navijačima:

„Na ovaj način želimo i da uputimo poruku da se najveće rivalstvo vodi na terenu 90 minuta, a da mimo toga ne bi trebalo da postoji mržnja koja bi vodila u nemila dešavanja. Deca bi trebalo da rastu uz sport, uče i ugledaju se na sportske idole i stoga mi imamo veliku odgovornost“.

Do kraja osnovnog dela prvenstva Crvena zvezda igra kod kuće sa Mladosti iz Lučana i gostuje Zemunu, dok Partizan ide u Bačku Palanku i čeka čačanski Borac.

A onda - večiti derbi.

FOTO: Star sport, MN Press