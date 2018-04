Trener Crvene zvezde Vladan Milojević mogao je da bude zadovoljan izdanjem izabranika. Ipak, on je apostrofirao slabiju igru vicešampiona u drugom poluvremenu duela sa Zemunom.

"Rešili smo se meč u prvom poluvremenu. Pribojavao sam se ovog meča, jer Zemun je treći na tabeli proleća. Pravili su sjajne rezultate, Vojvodinu su dobili ubedljivo. Rekao sam igračima da moramo da budemo strpljivi do prvog gola. Imali smo sreće da nam se brzo otvori. Ne sviđa mi se kako smo odigrali nastavak. Reći ću da je to mentalitet, došlo je do samozadovoljavanja. To ću da ostavim za svlačionicu. Sad da se odmorimo, ispred nas je najveći hrišćanski praznik", poručio je Milojević.

Objasnio je i zbog čega je igru posle prvog poluvremena napustio levi bek Rodić.

"Rodić ima mali problem sa primicačem. Preventivno je izašao"

Crvena zvezda će imati jako težak raspored u plej-ofu. Posle derbija slede joj gostovanja u Kruševcu, Novom Sadu, Nišu.

"Jesam, video sam raspored. Biće jako dobre utakmice. Danas je fudbal takav, nekada je svejedno da li igrate kod kuće ili u gostima".

Crveno-beli pripreme za derbi počeće u ponedeljak. Veruje Milojević da će do tada imati Savića i Donalda u punom trenažnom procesu.

"Dobro ide njihov oporavak. Videćemo. Nećemo rizikovati sa igračima koji nisu fit. Radujem da Vujadin diže stepen fizičke spreme, takođe i Donald. Očekujem da od ponedeljka budu uz ekipu", zaključio je Milojević.

Trener Zemuna Milan Milanović je bio kratak.

"Čestitam Zvezdi na dobroj utakmici. Brzo su završili ovu utakmicu, već u prvom napadu su imali šansu. Delovali smo porozno u odbrani. Drago mi je što smo drugo poluvreme odigrali dobro, čak smo ga i dobili. Našli smo rešenje za Bena koji nam se u prvom poluvremenu odlično zavukao između linija tima i pravio probleme. Zvezda igra odličnu odbranu u svim delovima terena. Igraju na evropskom nivou, brzo se vraćaju ispred gola. To je odraz taktički i fizički odlično pripremljene ekipe", kaže Milanović.

