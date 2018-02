Milojević: Nek se Marakani, vrate slavni dani

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta)

Bilo je leto, niko nije očekivao apsolutno ništa. Kad se posle nedorasle Florijane za rivala namestila Sparta većinska reakcija bila je: Ma, nek prođu još ovo, pa posle šta bude. A bilo je svega i svačega. Prvi put posle 26 godina Crvena zvezda je prezimila u Evropi. I jedino logično što Vladan Milojević može da kaže posle ispadanja od CSKA jeste: “Ponosan sam“.

Ali pošto je ovo bila poslednja evropska konferencija Milojevića u ovoj sezoni, krenimo redom, hronološki. Jer verujemo da vas sve zanima.

Da li je Milojevića suparnik Viktor Gončarenko začudio promenivši ulogu Verbnloma, koji je u Beogradu igrao štopera, a u Moskvi napadača?

“Nije me iznenadio. Očekivali smo da će biti tu. Znali smo da ne igra Golovin, jedan od ključnih igrača, bilo je pitanje da li će igrati Ignaševič... Čim smo ga videli u postavi, zanli smo da će Vernblom gore. Dosta dugo je prošle godine igrao na toj poziciji. Bili smo spremni za tu varijantu“.

Kako je bilo igrati po moskovskom minusu? Počelo je sa minus 10 stepeni Celzijusa, na kraju je bilo minus 12?

“Nismo navikli, ali smo se prilagodili. Kako je za protivnika, tako je i za nas, tako da nismo obraćali pažnju“.

Ova sezona je najbolja za Zvezdu posle 26 godina, bez obrizra na ispadanje u Moskvi. Kako je šef struke ocenjuje?

“Moram da budem zadovoljan. Mada ne možete kao trener da kažete čime ste zadovoljni, jer možete da postavite mnogo veće ciljeve nego što ostvarujete. Igrali smo dosta dobro u Evropi ove godine. Stvarno sam ponosan na igrače i uopšte na Zvezdu jer smo se vratili posle toliko godina. Zvezda je jedan od najvećih klubova u Evropi. Ovo je samo iskorak da se vratimo među evropske velikane i iskreno se nadam da je ovo samo početak vraćanja Crvene zvezde na pravi put. Zvezda ima armiju navijača. Ako se ne varam, pre ove utakmice smo imali najveći prosek gledanosti u Ligi Evrope što je veliki pokazatelj da su se navijači uželeli velikih utakmica. Zvezda je toliko velika, jer je u prošlosti igrala toliko velike utakmice i čast mi je da je ova generacija napravila mali iskorak koji treba da bude veći u budućnosti“, odgovara Milojević.

Koju utakmicu iz evropskog ciklusa bi Milojević izdvojio kao najbolju?

“Malo ste me zatekli sa pitanjem. Za mene kao trenera je svaka utakmica jako bitna i svaka je bila mnogo dobra. Crvena zvezda je jedini klub koji je krenuo od prvog kola kvalifikacija, prvu utakmicu smo igrali 29. juna, prva protiv Florijane je bila na plus 30 stepeni Celzijusa, došli smo do toga da poslednju igramo na minus 15. Mislim da smo igrali dosta dobrih utakmica, svaka ima neku važnost i ne bih izdvajao neku posebno“.

Kako porgnozira šanse CSKA u nastavku Lige Evrope?

“CSKA i mi dolazimo iz pripremnog perioda. Tako se namestilo. CSKA ima svoju prepoznatljivu igru. Može da napravi dosta toga. Ima mnogo iskusnih igrača koji igraju zajedno. To je veliko bogatstvo za svakog trenera i klub“.

Može li u nekoliko reči reći kako je izgledao ulazak u svlačionicu, šta je prvo rekao igračima?

“Pozitivno je to što smo imali veliku želju da prođemo dalje, da damo sve od sebe. Tako smo se i pokazali u ove dve utakmice. Igrače volim kao svoju decu i šta god uradili, oni su za mene najbolji. Bilo je mnogo emocija, svi smo želeli da prođemo, ali to je fudbal. Izvlačili smo do sada pouke, i sad ćemo. Ovo su utakmicu u kojima i jedna greška može skupo da vas košta. Velika je razlika između srpskog prvenstva i Lige Evropa. Iskustvo se stiče igranjem utakmicama i to treba da nam bude zalog za postizanje još većih rezultata“.

Koje sitnice su odlučile, veliki broj propuštenih prilika?

“Mislim da ste pitanjem i dali odgovor, nemam šta da dodam. Nisu bile poluprilike, već izgledne, gde morate da date gol. Nismo ga dali, primili smo ga i jednostavno to je tako i to je to“.

Koliko je bilo teško utešiti Aleksandra Pešića, koji je posle meča plakao na terenu?

“Fudbaleri su živa bića, ima mnogo emocija. Jednostavno, idemo dalje. Neki put kad mi je teško, ne smem da pokažem. Svako od njih drugačije reaguje na te stvari. To je fudbal i niko ne zamera Pešiću. Uvek ću da budem taj koji će preuzme odgovornost jer je ona moja. Meni je drago što oni igraju više ovakvih utakmica. Kada vidite emocije, znate da im je stalo, kao i svima nama, ali to je sport. Treba biti veliki i u porazu. Glavu gore i okrenuti se narednim utakmicama, novim ciljevima i iz ovoga izvući pouku“.

Golu je prethodilo igranje rukom, da li je sudija trebalo da prekine akciju?

“Ne bih to komentarisao. Bila je situacija takva kakva je bila. Sudija je tako odlučio i to tako treba prihvatiti. To je sada najmanje važno, to su sitnice, da li su se dešavale greške. Fudbal je igra, tako interesantan i lep, i zato jeste kralj svih sportova. Neki put možda i na našu štetu, neki put na štetu protivnika. Ne bih baš da ulazim u sve to“, gospodski završava Milojević.

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: FK Crvena zvezda;