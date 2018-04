Vladan Milojević

Može Vladan Milojević da nakrivi kapu. Ono što je prošle godine s Partizanom (u)radio Marko Nikolić, ove sa Zvezdinim timom u koji je malo ko verovao pre deset meseci čini njen strateg. Pobedom u 157. večitom derbiju stavio je jednu ruku na šampionski pehar i skoro da ništa ne može da ga zaustavi da isti ne podigne u vazduh već za tri sedmice.

Razumljivo, ima razloga za zadovoljstvo.

"Nadigrali smo Partizan. U svim segmentima. U prvom delu smo odigrali baš dobro. Partizan je tad imao samo jedan udarac na gol. Kontrolisali smo meč na svakom polju. U nastavku sam se pribojavao, jer smo na pauzu otišli sa 2:0. Nije mi se svidelo drugo poluvreme", rekao je Milojević.

A zašto mu se nije svidelo?

"Živimo na Balkanu. To je mentalitet podneblja. Ne mogu to da objasnim. Imate komoditet, vodite 2:0, počne i publika malo... A i svaki igrač želi da pokaže više, počne da radi ono što misli da treba da radi. To ne volim. Želim da se držimo plana. Ovaj put ću im progledati kroz prste. Moram, ipak, da im čestitam, iako drugo poluvreme nije bilo kako smo želeli. Na kraju smo primili i gol".

Kako, baš zbog mentaliteta koji pominjete, zadržati fokus u narednih šest kola?

"Zato sam trener. Moramo da se trudimo da promenimo glave. Ako hoćemo da učimo i pripadamo Evropi, potrebno je da imamo disciplinu u igri. Ne volim što smo narod koji se zadovoljava nekim stvarima. A mislim da igrači dobro znaju šta ću im reći na sutrašnjem treningu".

Kad se prethodne reči imaju u vidu, jasno je zbog čega Milojević smatra da prvenstvo nije rešeno.

"Ima još dosta utakmica da se igra. Svestan sam da će se o tome pričati, ali je takmičenja takvo da smo samo dobro startovali i da je u igri 18 bodova. Dok matematički ne bude osigurano sve ostaću uzdržan. Napravili smo sebi mini tabelu, na kojoj imamo tri boda. Tako ćemo se ponašati do daljnjeg".

Miroslav Đukić je rekao da je Danilo Grujić seckao igru i nije dozvolio da utakmica bude dinamična. Milojević se samo delimično slaže.

"Nije lako suditi nijedan derbi na svetu. Gospodin Grujić je sudio dobro, bio je neprimetan. U prvom nije imao posla, jer smo dominirali, a u drugom je bilo dosta prekida, pa je sve sankcionisao javnim opomenama".

Pobeda u derbiju, praktično titule vredna, mogla bi da se okarakteriše kao kruna Zvezdine sezone.

"Imao sam čast da pobeđujem Partizan kao trener i u omladinskim kategorijama, tako da mi ovo nije prva. Ponosan sam i na te trijumfe. Današnji poklanjam zevzdašima, znam koliko im znači. Pokazali smo u direktnom duelu da smo najbolja ekipa. Uželeli smo se pobeda, jer sedam prethodnih nismo slavili".

I za kraj, o incidentima na zapadnoj tribini.

"Ružno je to što se desilo. U nekim segmentima vas remeti kad gledate takve scene. Lepše bi bilo da ih nema".

(FOTO: MN Press)