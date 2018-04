Jup Hajnkes

Bio je septembar 2017. godine. Bajern tek treći na tabeli sa četiri pobede iz šest kola. U proseku je osvajao 2,17 bodova po utakmici. Čuli su se i disonantni tonovi iz svlačionice. Uprava je osetila da bi problem mogli da eskaliraju. Karlo Ančeloti je morao da ode.

U remiju protiv Herte (2:2) ekipu je vodio Vili Sanjol. Borusija je odmakla na pet bodova razlike. Nebitno ako znaš šta radiš. U Bajernu uvek znaju. Reprezentativna pauza je idealan trenutak da se u šefa promoviše Jup Hajnkes. Legenda. Osvajač triple krune iz sezone 2012/2013. On nije vatrogasac. On je gospodar vatre. Debi protiv Fraburga - 5:0. Do decembra, Bajern je bio prvi na tabeli sa 11 bodova više od Šalkea. Bavarski gigant u proseku osvaja 2,41 bod po utakmici.

A šta je to Hajnkes uradio? Pitanje kojim se danas bave u Nemačkoj.

SVLAČIONICA

Prvo i osnovno. Iako uvek disciplinovani, umeju ti Bavarci da budu i teški. Posebno kad stranac dođe da ih uči fudbalu. Osvajali su u Minhenu i Ančeloti i Pep Gvardiola, ali radili su to na način koji nije legao Nemcima. Sve glasnije se čulo da Bajern mora da se vrati nemačkom strategu. Za Gvardiolom niko nije suzu pustio. Ančeloti, za kojim su u Realu igrači plakali, bio je na putu da potpuno ispusti svlačionicu. “Očigledno da moje vrline ovde nisu potrebne. Ne znam šta trener očekuje od mene”, govorio je Tomas Miler nakon što ga je Ančeloti izbacio iz startne postave. Njegova ima težinu u Minhenu. Bio je to Karletov početak kraja…

Kod Hajnkesa nema povišenih glasova. On je Nemac. On je legenda. Ni Miler to sebi ne vi dozvolio. Nije mu 72-godišnji strateg dao ni povoda. I nije samo Miler procveao po Jupovom dolasku. Hames Rodrigez, sa šest golova i 10 asistencija u dosadašnjem toku bundesligaške sezone, sada zaista izgleda kao igrač oko koga bi i u narednim godinama mogla da se vrzi Bajernova igra. Jup Hajnkes govori španski, sigurno je pomoglo. Uopšteno, nemački mediji u glas pišu da je atmosfera u ekipi nešto najbliže nedohvatljivom savršenstvu.

DISCIPLINA

Naslanja se na ovo prvo. Hajnkes je staromodan trener. Često nasmejan, ali vrlo strog. Pravila se dobro znaju i moraju da se poštuju. Mnogi u sadašnjem timu Bajerna su sa tim bili upoznati od ranije. Verovatno im je sve zato palo malo lakše. Šta konkretno? Svlačionicu moraju da očiste sami igrači. Ruča se zajedno. Tokom ručka nema mobilnih telefona. Ni dok se radi u teretani naravno. Mora da se dolazi na veme, ne sme da se od kluba pravi circus dovođenjem drugara, devojaka, porodice. Rekao bi neko da će skupocenim zvezdama Bajerna biti teško da sve to prihvate?

“Čim je došao obavio je razgovore sa svakim od igrača. Naširoko im je objasnio zašto radi to što radi. Onda igrači shvate da je to za njihovo dobro”, odgovara Mats Humels.

Posle osvajanja titule, 28. nemačke za Bajern, 27. u Bundesligi, a šeste uzastopne, nije bilo fešte. Revanp sa Seviljom je na programu. Već jutros igrači su bili na treningu. Ni to nije ništa novo. Ni tokom sezone 2012/2013 pehari se nisu slavili dok svi nisu bili zaključani u vitrine.

TAKTIKA

Verovatno najbitnije, iako se u vrhunskom timu kakav je Bajern taktičke promene ne prepoznaju tako lako. Hajnkes je ostao veran sistemu 4-2-3-1 koji je forsirao i tokom te kultne sezone 2012/2013, mada je u određenim situacijama umeo da formaciju promeni i na 4-3-3 i 4-1-4-1. Više se ne igra toliko kroz središte terena, krila su postala posebno bitna, kao i među prostori (prostori između centra igrališta i krila). Nije Jup odbacio baš sve što su mu ostavili prethodnici, posebno Gvardiola koji se duže zadržao.

Protiv jakih timova - Pari Sen Žermen je bio dobar primer - samo Levandovski napada štopere, ostatak stoji u bloku sa petoricom na sredini terena, pritisak se vrši na sredini terena, ne sasvim visoko. Tu se traži protivnička greška. Protiv slabijih presing postaje viši, posebno po krilima.

Tu ogroman posao obavljaju Kingsli Koman i Arjen Roben, odnosno David Alaba i Džošua Kimih. Na jednoj strani terena, dvojica nikada ne smeju da budu u istoj liniji. Kada bek probije, krilo se uvlači u međuprostor. I obratno.

Najočiglednija promena: Havi Martinez je ponovo zadnji vezni, a ne štoper. Možda nije toliko medijski atraktivan, ali bez sumnje je na svojoj poziciji u top tri u svetu u ovom trenutku. Uneo je stabilnost pozadi, dozvolio drugima da povežu Bajernove linije.

Tu dolazimo do druge dvojice u vezi. Kad je došao, Hajnkes je javno kritikovao Artura Vidala zbog zapostavljanja nekih zadataka. Drugi su igrači imali prednost. Čileanac je kritike shvatio na pravi način. Znaju se oni još iz vremena u Leverkuzenu. Sada krpi pozadi, ali je i dalje više nego opasan napred. Postigao je šest golova. Motor Bajernove mašine. O Hamesu smo već pisali. Suma od 42.000.000 evra koliko bi Bajern trebalo da plati Realu za Kolumbijca - već je dao 13.000.000 za pozajmicu - više ne igleda tako veliko. Sasvim suprotno.

Dalje, Hajnkes je autoritetom ubedio igrače da prihvate da povremeno svi moraju da se žrtvuju. Odnosno da ne mogu svi uvek da igraju. Arjena Robena i Franka Riberija često čuva za važne utakmice. Igraju značajno manje, ali kada treba - tu su. Od njih dvojice 10 golova i osam asistencija u Bundesligi. U januaru je doveo Sandra Vagnera da i Robert Levandovski može da odmori. Oseća se. Poljak je u 29 kola postigao 26 golova. Toliko je utakmica i igrao.

Naravno, ima tu i mnogo drugih razloga zbog kojih je Bajern već početkom aprila osvojio titulu. Mnogo je bogatiji od ostalih nemačkih klubova, objektivno ima bolje igrače, a nema pravu konkurenciju. I sva je prilika: sledeće sezone stiže i sedma.

Sve što treba Hajnkesov da uradi, jeste da ne pokvari sve što je mister Bajern napravio. Samo, to baš i nije tako lako. Pitajte samo Gvardiolu. I on se mučio. A sledećem će biti još teže.

(FOTO: Action Images)