Pojačanje sezone! Tako je Aleksandra Mitrovića opisao Nil Vornok, šef struke Kardifa. Ne čudi, srpski špic puca rafalnom paljbom, dao je 11 golova otkako je stigao na Krejven kotidž i uz starosedeoca Rajana Sesinjona - za koga kaže da će završiti u vrhunskom klubu - najzaslužniji je što je Fulam od tima iz sredine tabele postao konkurent za plasman u Premijer ligu.

Štaviše, golovima srpskog napadača, tim Slaviše Jokanovića probio se na drugo mesto na tabeli, prestigao Kardif i ima dobre izglede da se posle četiri godine vrati u Premijer ligu.

„Nadam se da ćemo i ekipa i ja nastaviti da pružamo partije kao poslednjih sedmica. Ostalo nam je samo nekoliko utakmica do kraja sezona. Svaku tretiramo kao finale. Potrebno je da zadržimo mentalitet kakav nas je odlikovao tokom serije nepobedivosti i nastavimo da pritiskamo Kardif. Oba tima čekaju teške utakmice u završnici, biće interesantno“, pomalo obazrivo počeo je Mitrović intervju za Skaj sport, povodom primanja nagrade za igrača meseca marta u Čempionšipu.

U tom periodu je dao pet golova na isto toliko utakmica - podsećamo da je bio i dvostruki strelac u pobedi Srbije nad Nigerijom - što samo svedoči da se fudbalski preporodio otkako je stigao na pozajmicu i pobegao iz Njukasla, Rafael Benitez nije mu ni čestitu šansu ukazao. U Londonu je drugačije. Srpski trener na klupi - ali ne samo zbog toga, već zbog načina igre, koji Englezi opisuju kao kontinentalan, iako bi mu najviše odgovarao termin „španski“ - ostavio je dovoljno prostora da saradnja sa Slavišom Jokanovićem bude plodonosna.

„Uživam u načinu igre Fulama. Dobar je to stil. Dobar je i klub, baš po mojoj meri. Generalno, dobra ekipa za bilo kog napadača. Srećan sam što sam u prilici da istrčim na teren, da dajem golove, pružim sve od sebe i pomognem momcima da stignu do cilja zacrtanog pre početka sezone“.

Jokan je podigao crno-bele do tog nivoa da su najefikasniji tim Čempionšipa ako se računaju samo rezultati u 2018. Mitrovića to ne čudi.

„Bio je sjajan igrač, a sad je jedan od najboljih srpskih trenera. Možda nekom deluje kao 'težak čovek', zapravo je džentlmen, stvarno dobra osoba. Pričali smo nekoliko puta, da bi nam se na kraju putevi ukrstili. Srećan sam. Uživam da radim s njim, da igram za njega. On i Fulam su mi sve vreme verovali. U tome je stvar. Vratio mi je samopouzdanje. Lakše je da igrate kad osetite da podršku trenera. Imam je ovde. Znam da veruje u mene, znam šta traži od mene. Moj posao je da mu to vratim na najbolji mogući način. Nadam se da ću nastaviti kao dosad“.

U prva tri meseca 2018. je impresivan, dao je devet golova na 13 utakmica. Dva komada više nego za godinu i po dana u Njukaslu. A isto koliko za celu prvu sezonu među Svrakama, tad u Premijer ligi.

„Nikad neću reći da sam se pokajao što sam otišao u Njukasl. Jedino žalim što nisam igrao koliko sam mogao, možda bih onda dao više golova. Dosta stvari sam planirao da uradim na Sent Džejms parku, a nisam. Zato žalim, međutim, uživao sam dok sam bio tamo. Uostalom, još sam pod ugovorom s Njukalsom, videćemo šta će se desiti“.

Nekoliko opcija je u igri. Jedna da Fulam otkupi njegov ugovor što bi moglo da se desi ako uđe u Premijer ligu i samim tim dobije sredstva za realizaciju posla, pošto Njukasl traži minimuim 15.000.000 evra. Druga je da ga kupi Vest Hem ili Everton koji se poslednjih dana pominju kao zainteresovani, a platežno moćni klubovi. Treća, najmanje verovatna, podrazumeva povratak u Njukasl.

„U ovom trenutku sam 100 odsto posvećen Fulamu i predstojećim utakmicama. Nadam se da ćemo izboriti plasman u Premijer ligu, posle toga idem na Prvenstvo sveta u Rusiju, kasnije na odmor i onda ćemo videti šta dalje. Zasad sam celom svojiom glaovm u Fulamu. Želim ovom predivnom klubu da uzvratim poverenje koje sam dobio. Daću sve od sebe da uđemo u Premijer ligu“.

A kad smo već kod glave, ranije se pričalo da Mitar ima „ludu“. Poslednjih meseci to ne ispoljava. Nekoliko puta je isticao da ga je očinstvo promenilo. U međuvremenu i saradnja sa Jokanovićem, iako se i dan-danas povremeno „izgubi“ dok slavi s navijačima. Takve scene su postale uobičajene.

„Jokan mi je samo rekao: misli svojom glavom i budu miran. Govori mi da ostanem fokusiran, da ne rasipam energiju. Borac sam. Želim da pobedim svaki put kad izađem na teren. To je moj način igre. Tako se ponašem ceo život. Tako vidim fudbal. Pobednik sam, zato pokušavam sve što je u mojoj moći da bih pobedio“.

S obzirom da su mu tek 23 leta, jasno je da može i na tom polju da napreduje.

„Pravio sam smešne greške, trudio se da iz njih učim. Nije uvek moguće kanalisati bes, ostati koncentrisan na tim i posao, davati ili nameštati golove, stvarati prostor saigračima. Za sve to mi je potrebna strast, ali sam naučio da je kontrolišem“, zaključio je Aleksandar Mitrović koji će narednu priliku da potrči u zagrljaj navijačima imati u subotu (18.30), kad Fulam u 43. kolu Čempionšipa dočekuje Brentford.

