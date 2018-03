Poslednja šansa za Kristijana Ronalda da se domogne Svetog grala.

Vođeni ovom mišlju, fudbaleri Portugalije ovenčani evropskom krunom zaputiće se u Rusiju, gde će pokušati da ponove uspeh najslavnije španske generacije vođene Visenteom del Boskeom i učine ono što je tokom istorije malo kome pošlo za rukom - da kraj evropske prišiju i titulu svetskog šampiona u dve godine.

A koga će Fernando Santos povesti u najveću reprezentativnu avanturu ove generacije? Dve su škole mišljenja koje svojim argumentima vuku na suprotne krajeve lestvice. U jednoj veruju da bi pozivanje previše starih igrača moglo da dovede do debakla i da je treba podmladiti ekipu. Ona koja ima jače uporište kaže da se startna postava u odnosu na finale Evropskog prvenstva i meč sa Francuskom neće značajnije menjati. Dakle, varijacija formacije 4-4-2, koja više naginje ka 4-1-3-2, uz tendenciju moguće taktičke promene u 4-2-3-1. Po potrebi.

Jedine značajnije promene osetiće se u veznom redu, gde su precrtani Nani i Renato Sančes. Njihova sudbina u reprezentaciji visi o koncu, zbog slabih igara i ozbiljnog sunovrata ispali su iz kombinacija, a ne bi trebalo da iznenadi i ako ih Fernando Santos uopšte ne pozove u tim za Mundijal.

Neumorni Kristijano Ronaldo biće osa oko koje će se vrteti cela igra Portugalije. Na golu stajaće odavno nezamenjivi Rui Patrisio. Čuvar portugalske kapije u polju i prvi stub odbrane biće hrabri Vilijam Karvaljo, dok bi čuvari njegovih leđa trebalo da ostanu u identičnom sastavu - Sedrik Soares desno, Pepe i Žoze Fonte u srcu i Rafael Gereiro levo. Žoao Mario trebalo bi da se pomeri sa mesta kraj leve aut linije kako bi se vratio u centar veznog reda umesto Renata, Nanija će na levom krilu zameniti odlični Manuel Fernandes, što bi trebalo da bude i najveće iznenađenje, Bernardo Silva će gotovo sigurno zauzeti mesto na desnom boku, a uz Ronalda biće njegov mladi štićenik - Andre Silva.

O izgledu svih pozicija ići ćemo potanko. Krenućemo, naravno, od čuvara mreže. Tu neće biti mnogo dilema i na raspolaganju biće trojica golmana.

Rui Patrisio je posle autoritativnih odbrana na Evropskom prvenstvu i tokom kvalifikacija za Mundijal dodatno zacementirao svoje mesto na gol liniji i on je praktično već sada overio avionsku kartu za Rusiju. Uprkos tome što je posle uspeha u Francuskoj bio želja bogatih evropskih klubova, on je ostao veran Sportingu, što Fernando Santos posebno ceni. Jer njegov verni vojnik nije poleteo za novcem, već je izabrao da brani svoju ljubav - Sporting. Gde mu nema alternative.

Uz Patrisija je siguran i Antoni Lopes, koji prolazi kroz vrlo dobru sezonu u Lionu, koji ga je i stvorio. Ima dosta hrabrosti, takav mu je stil i često istrčava sa linije kako bi sasekao protivničke napade i tako često iznenadi i najbolje ofanzivce. Proveren je golman, u koga reprezentativni strateg veruje, iako kraj Patrisija nema mnogo prostora da se dokaže. Ali, u oskudnom izboru potencijalnih rešenja, Lopes je svakako apsolutno prvi pik za rezervu. Za poslednje slobodno mesto boriće se samo prekaljeni Beto i po godinama njegova dijametralna suprotnost - talentovani Bruno Varela. Ostali ni po kvalitetu, ni po klupskim sezonama ne zaslužuju da budu uzeti u razmatranje. Marafona iz Brage je dugo povređen i još nije obavljao dužnost, dok Žoze Sa već neko vreme nije prvi izbor u Portu, što je selektoru važno.

Imaće Santos veliku moralnu dilemu - da li da Betu pruži oproštaj od karijere uz odlazak na Mundijal ili da Vareli ukaže poverenje i stavi mu jasno do znanja da je budućnost na gol liniji Portugalije njegova?

Realno gledajući - obojica zaslužuju da budu ta treća mogućnost za šefa. Gectepe je jedno od najprijatnijih iznenađenja turskog prvenstva, a Beto je među glavnim „krivcima“. Opet, Varela je dokaz da Benfikina škola golmana i dalje brusi najveće bisere i zato je prvi izbor Ruija Vitorije. Jeste mu, doduše, srpski sin Mile Svilar nakratko uzeo mesto, ali se ipak vratio na crtu i sada je pokretačka snaga Benfikine ofanzive na novu titulu.

Prvi izbor za desnog beka ostaje - Sedrik Soares. Na ovo mesto stao je pred EURO 2016 i niko posle toga nije uspeo da ga svrgne! Standardan je u Sautemptonu, gde baš i nema rezultatske sreće, ali je jedna od svetlih tačaka kluba sa Sent Meriza. Zato za njega ne bi trebalo da bude zime, iako će konkurencija biti paklena. Bar na papiru. Iza Sedrika za mesto u timu boriće se još Nelson Semedo, Žoao Kanselo i Rikardo Pereira.

Semedo je posle odličnih partija u Benfiki otišao u Barselonu, gde se dosad nije snašao najbolje. Igrao je, što mu niko ne spori, ali ne tako ubedljivo kao u matičnom klubu. Sada ga muči i povreda zadnje lože, pre koje je dobijao nešto manji prostor na terenu. Žoao Kanselo je posle očajnog početka u Interu postao njegov neizostavni šraf i sada redovno igra po ceo meč. Njegova prednost u odnosu na konkurenciju jeste što može da pokrije celu desnu liniju terena i ofanzivnija je opcija u odnosu na Sedrika. Takođe, u Interu se profilisao i kao dobro rešenje na levoj strani, što će biti od važnosti na velikom turniru.

Rikardo Pereira je prikucan na desnom boku Portove odbrambene četvorke, igra vrlo dobro, često odgovara i ofanzivim zadacima, zbog čega ima pet asistencija i dva gola. Gledajući ove parametre - daleko je najefikasniji desni bek na raspolaganju.

Što se štoperskog tandema tiče, postoji možda tek malo razloga da se razdvaja par Pepe - Fonte, koji je doneo evropsku titulu i izneo najveći deo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Jesu obojica u poznim igračkim godinama, ali su i dalje iznad ostalih. Pepea nije bilo na nedavnoj prozivci za martovske prijateljske mečeve sa Egiptom i Holandijom zbog povrede, ali nema dileme da će se naći u avionu za Rusiju. Uostalom, ne bi Santos tek tako govorio da je Pepe njegova desna ruka na terenu i neko u koga ima beskrajno poverenje. Sa Fonteom je nekadašnji štoper Reala izgradio više nego pristojno partnerstvo, što je pre dve godine dovelo do najboljeg rezultata u istoriji Portugalije. Doduše, trenerski vuk na klupi evropskog prvaka i dalje zamera Fonteu što je otišao u kineski Daljen za parama i nije ostao u Evropi. Na sve to nekadašnji štoper Vest Hema dugo nije bio aktivan zbog operacije, onda i odlaska na Daleki istok. Pozivom na ove prijateljske mečeve verovatno je uklonjena nedoumica da li će biti na konačnom spisku ili ne. Videćemo...

Bruno Alves, Luis Neto, Edgar Je i Rolando, možda i Ruben Dijas biće ti oko kojih će se odlučivati ko šansu čekati sa klupe. I tu se Santos suočava možda i sa najvećim problemom. Alves je u baš poznim godinama (u novembru 37), koleno ga muči i igra koliko mu telo dozvoljava. Luis Neto u Fenerbahčeu nema kontinuitet, nestabilan je i nije tip u koga selektor može bezrezervno da veruje.

Rikardo Fereira iz Brage nije ni popisan zbog povrede. Zato je šef struke morao da reaguje i uruči poziv mladom Benfikinom štoperu Rubenu Dijasu, ali se na kraju i on povredio. Dijas ima 20 godina i četiri puta bio je strelac ove sezone, a Rui Vitorija ga baš ceni. Njegova mana je ta što i pored 187 centimetara visine ne snalazi se u vazdušnim duelima i to mu kritičari zameraju. A Santosu pored Pepea i Fontea realno treba neko mlad, ko je spreman da „zagrize“ ozbiljno u slučaju da to situacija bude zahtevala. Zato je možda rešenje Edgar Je iz Lila, koji je igrao prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije u novembru.

Veliko iznenađenje mogao bi da bude Rolando, koga je trener pozvao za martovske utakmice iako ga nije dugo bilo u timu. Namera je jasna - želi da vidi može li Rolando da odgovori izazovima i da li je on čovek koga treba da svrsta na spisak od 23 imena?

Levi defanzivni deo nosi i najviše problema za Portugaliju. Rafael Gereiro, koji je viđen kao idejno rešenje, ima muka sa fizičkom spremom kroz povrede butnog mišića, zbog čega je od decembra odigrao svega 63 minuta. U Dortmundu, pritom, često ne igra levog beka, već ofanzivnije. Fabio Koentrao je iznenadio pojedinim igrama u Sportingu, ali ni njegov medicinski karton nije sjajan. Zbog povrede je ispao iz rotacije za nadolazeće prijateljske mečeve, pa postoji mogućnost da Santos u tim svrsta iskusnog beka Eliseua, koji je ove sezone potpuno skrajnut u Benfiki, ili da se okrene rešenjima poput Antunesa ili Rodrigesa iz Hetafea, odnosno Sosijedada. Njih dvojica, pak, su mlađi, ali i nedovoljno iskusni na reprezentativnom nivou, mada im je selektor pružao određenu šansu. Tu je čak i Mario Rui, koji nije bio u kombinaciji donedavno, uprkos tome što igra konstatno u Napoliju. Santos mu je uručio poziv nakon Koentraove povrede, pre samo dva dana. Solidan je defanzivac, to mu je i glavna karakteristika. Igra na sigurno, kratkim dodavanjima i retko kada se odvaži da krene svojevoljno napred. Videćemo da li je spreman da ponese određeni teret i na reprezentativnom nivou.

Za Vilijama Karvalja biće mesta u startnoj postavi i njega će Santos voditi u Rusiju sigurno, osim ako se ne dogodi nešto izvan okvira (čitaj: povreda). Pored odličnog Karvalja iz veznog reda sigurno će ići još Danilo, Žoao Mutinjo i njegov imenjak Mario.

Karvaljo je, poput svog klupskog kolege Patrisija, odoleo silnim milionima sa svih strana evropskog kontinenta i još brani boje Sportinga. Ne samo što je lider Lavova i njen najbolji igrač, već ga mnogi vide kao „srce i dušu“ tima. On je jedan od onih igrača za koje ljudi kažu da su vezivno tkivo, što je igrački njegova osnovna uloga. Ali Santos gleda širu sliku i vidi njegove ljudske kvalitete. Što ga i svrstava u sam vrh igrača koji nemaju alternativu. Danilo Pereira iz Porta je njegova verna senka i neko ko bi čak mogao da pokrije mesto u štoperskoj liniji, što ga svrstava na listu obaveznih rezervi u najvažnijem takmičenju. Njih dvojica biće zaduženi za odrađivanje defanzivnih zadataka.

Ispred njih je Žoao Mutinjo, koji svojim iskustvom pleni veliku sigurnost i saigrači mu bez okolišanja daju loptu koju on kasnije nesebično distribuira dalje. U Monaku je starosedelac, igra stabilno i standardno i njegove igre možda nisu toliko primetne, ali on je radilica koja svoj posao obavlja gotovo bez greške. Jedan njegov potez može da promeni tok utakmice. Što se tiče Marija, odlazak iz Intera ispostavio se kao najbolji potez u karijeri i u Vest Hemu, ako ništa drugo, igra standardno. To je Santosu najvažnije, jer će on kasnije preduzeti potrebne mere kako bi svom kreativcu napumpao samopouzdanje.

Pored već pomenutih imena, u veznom redu biće mesta za još dvojicu ili trojicu. A tu će se boriti Adrijen Silva, Andre Gomes, mladi Ruben Neves iz Vulvsa, pa čak i Pici iz Benfike. Silva je dočekao da konačno bude u mogućnosti da zaigra za Lester, a s obzirom da malo igra postavlja se logično pitanje - da li je napravio grešku kada je u poslednjim trenucima prelaznog roka odlazio iz Sportinga. Odnosno - da li će ga ta odluka koštati mesta u timu? Možda neće, jer Santos ima dobro iskustvo sa njim, ali ima i sa Gomesom, koji se bori sa psihičkim problemima u Barseloni. Šef struke je zvao svog vezistu kako bi mu ukazao poverenje i vratio narušeno samopouzdanje, što samo pokazuje da na njega ozbiljno računa. Iako, istini za volju, u Barseloni stvarno ne igra na željenom nivou.

Ruben Neves je iskočio kao iznenađenje, ali očigledno je da Santos ozbiljno prati i njegove igre u Čempionšipu i u martu želi da ga testira i vidi da li poseduje kvalitet za Mundijal. U Vulvsima je standardan, ima četiri gola na talonu, ali u reprezentaciji su ispred njega i Karvaljo i Danilo. Ali, dobio je velike pohvale od selektora, koji ga vidi kao sigurnog putnika u slučaju povrede nekog od dvojice ispred. O Picijevom uvrštavanju u tim nerealno je pričati sada, pre svega jer ima toliko kvalitetnijih opcija ispred njega.

Koliko će vezista Portugalija imati na turniru - videćemo. Znamo da ih je na Evropskom prvenstvu bilo sedam.

Gledajući desni ofanzivni bok, tu je sve jasno - Rikardo Kvarežma i Bernardo Silva MORAJU da budu u timu. Samo, pitanje je da li će Santos u startnu postavu gurnuti Kvarežmu, koji sa Ronaldom ima veliko prijateljstvo, ili Bernarda Silvu, koji ipak nastupa u daleko boljem klubu i na jačem nivou fudbala. Obojica su izvanredni majstori svog zanata, prvi veliki dribler, voli da ima loptu u svojim nogama, da koristi brzinu i napada protivnike kako bi mogao da im proda neku fintu. Drugi je kreativac kome je razigravanje saigrača u krvi. Ume često da izvuče kritične faulove protivnika, a njegove vazdušne lopte imaju oči. Ovde bi jedina nedoumica mogla da bude da li će uz njih dvojicu još neko biti pozvan. Tipa - Roni Lopes ili Želson. Prvi je nastupao na Evropskom prvenstvu, ali ga je Santos kasnije zamenio Želsonom u Kupu konfederacija.

Na suprotnu stranu Santos bi vrlo lako mogao da gurne Manuela Fernandesa, iako je on po vokaciji centralni vezni. U Lokomotivi iz Moskve igra van svih očekivanja, gura tim ka tituli, a dosad je upisao 13 pogodaka i šest asistencija u svim takmičenjima. Prva je igla Lokomotive i njegov izostanak iz tima zaista bi bio šokantan. Što je najvažnije - ne bi potrošio mesto u veznom redu jer je u Lokomotivi ove sezone često pokrivao sve pozicije na levom delu terena, izuzev defanzivnih. To ga svrstava za prvog pika u startnoj postavi.

Doduše, tu će mu konkurencija biti Gonsalo Guedes, koji igra kao ponovo rođen u Valensiji. Malo ga povrede muče, ali verujemo da će biti na konačnom spisku. Njegova jača strana je raznovrsnost, jer podjednako dobro dribla, dodaje i šutira, a može da se snađe na obe strane. Obojica su, opet, nezainteresovani za suočavanje sa defanzivnim problemima i na to će selektor obratiti pažnju.

Ono što će biti možda i najveća misterija do poslednjeg časa jeste - da li će u avionu za Rusiju biti mesta za Nanija? Momak koji je nekada mnogo obećavao ne može da se pronađe u Laciju. Igra, ali samo manje utakmice. U većim ga Simone Inzagi drži po strani. Zato ga Santos nije uvrstio na martovski spisak, a vrlo lako bi moglo da se dogodi da ga ne bude uopšte. Iako je izneo veliki teret u Francuskoj. Tu je sve otvoreno i bilo koja odluka ne bi začudila.

Ono najbolje ostavili smo za kraj. Napad. I u njemu Kristijano Ronaldo. Alfa i omega. Čovek koji će vući sve značajnije poteze u igri i od čijeg raspoloženja će ponajviše zavisiti konačni plasman. Jer, budimo realni, malo je takvih majstora od kojih zavisi sudbina jednog tima. Čak i Argentina sa Lionelom Mesijem, kao Ronaldovim arhineprijateljem, ipak ima strašne igrače koji mogu da odmene Barsinog mađioničara. Ne umanjujemo Mesijev kvalitet, nipošto, ali na Argentinine napadačke opcije (Aguero, Iguain, Ikardi, Dibala, Di Marija, pa čak i Gomez, Benedeto, Lautaro...) i one koji mogu da naprave ogromnu razliku na terenu dolazi jedan Ronaldo i njegov izvesni saborac u napadu - Andre Silva.

Portugalija će, gotovo je sigurno, u Rusiju putovati bez pravog centarfora. Odavno je prošlo vreme Pedra Paulete i Nuna Gomesa, Portugalija sada nema na koga da se osloni. Andre Silva svakako nije klasična „devetka“ u pravom smislu te reči. Niti je to Ronaldo po vokaciji, ali on je ultimativni fudbaler koji može sve. Silva će tu biti kao taktička varka, prvenstveno jer se dobro slaže sa Ronaldom i zvanično najbolji fudbaler planete ga izuzetno ceni i zalaže se za njegovu karijeru. Golovi ga, doduše, neće, pošto je tek pre nepune dve sedmice postigao prvi gol za Milan još od novembra! To ga neće sprečiti da bude na spisku, pa čak ni u prvoj postavi. Jer, alternativna - nema. Tu kao mogućnost jedino dolazi Eder, ali samo iz sentimentalnih razloga i onog zlatnog gola u finalu Evropskog prvenstva...

Prosto je - Fernando Santos ima možda čak i petnaest sigurnih imena na spisku. Naravno, ako se u međuvremenu neko ne povredi. Ni na jednoj poziciji nema velike gužve, niti će bilo ko nepravedno izostati sa spiska. U odnosu na 2016. nema mladih igrača koji su ostvarili napredak vredan pažnje, niti su starosedeoci nešto previše omanuli. Mahom. Dakle, samo ostaje da se vidi ko će proći završnu filtraciju, a ko ne.

Gledajući tim sa Evropskog prvenstva, mesta sigurno neće biti za Vijerinju, koji je posle Francuske odigrao turbulentnu sezonu u Volfzburgu i sada je u Paoku. Takođe 99% neće igrati ni Renato Sančes, jer od odlaska iz Benfike više nije svoj. U Bajernu je portugalski biser doveden na ivicu propasti, sada se pati u Svonsiju, gde mu ni povrede ne daju mira. Niko ne zna šta je sa njim. Izgubio je smirenost, lucidnost koja ga je krasila, neodlučan je, dodavanja su mu spora i često van svih okvira. Vrlo čudna situacija i zaista više ne deluje više kao igrač čija je vrednost pre samo dve godine bila procenjivana i na 80.000.000 evra.

Obeležena etiketom evropskog šampiona, Portugalija će na Mundijalu imati obavezu da osvetla obraz nacije i ostvari bar identičan plasman kao u Nemačkoj 2006. Tada se Francuska na krilima Zinedina Zidana isprečila na putu finala, a onda se pojavio i domaćin turnira, pa je četvrto mesto bila surova realnost.

Motiv da se u Rusiji izrežira nešto veliko značajno je veći, jer se u glavama portugalskih asova i dalje vrte slike one neočekivane bruke u Brazilu pre četiri godine...

