Naredba za Nemanju Radonjića: Popravljaj statistiku! Da postaneš igrač za Mundijal sa cenom od 10.000.000 evra

Nemanja Radonjić

Tri dana trajala je velika dilema rukovodstva Crvene zvezde. Prodati Nemanju Radonjića Štutgartu za 6.000.000 evra (od toga bi 3.600.000 pripalo srpskom vicešampionu) i obezbediti sebi miran život do početka leta ili jednostavno sve to odbiti? Većanje je trajalo dugo. Na kraju odgovorni iz Ljutice Bogdana odlučili su da daju prednost onom umetničkom i evropski brendiranom u igri krilnog fudbalera iz Niša. A o tome je opšrino za MOZZART Sport pričao jedan od najbližih saradnika Vladana Milojevića, Milan Kosanović.

Jeste dizao 50.000 ljudi na Marakani na noge, pogađao kad je trebalo u sudarima sa Krasnodarom i BATE Borisovom, prodirao kao izbačen iz katapulta terenima u Kelnu i Londonu, ali... Štutgart je zagrizao za fudbalera koji još nije postigao gol u domaćim okvirima. Tačnije, može da se pohvali sa samo četiri asistencije u Superligi.

Izgleda da je to bio motiv Zvezdana Terzića da ostavi po strani ponudu za Radonjića. Naravno, bili su tu i zamršeni procentualni odnosi između Zvezde, Rome i Radonjićevih zastupnika...

"Nije bio pravi momenat za prodaju Radonjića. Činjenica je da on nije dao gol u Superligi, da nema ozbiljnu statistiku. A pored toga neko je prepoznao njegov veliki potencijal i odlučio se da ponudi 6.000.000. Verujemo da će njegova tržišna vrednost samo da raste. Ali mora, prosto mora da popravi statistiku. Da ima više golova i asistencija", objasnio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Uz Dejana Joveljića, tek otkupljenog Srđana Babića, Nemanja Radonjić je jedan od najvećih biznis i igračkih projekata Crvene zvezde. Neće to nikada javno da izgovore, ali na “Marakani“ veruju da mogu da naprave istorijski transfer i Radonjića utope za 10.000.000 evra.

"Verujemo da će da bude na spisku selektora za Mundijal. Ako se to ostvari i kao što sam rekao popravi statistiku, onda ćemo početi da razmišljamo o prodaji Radonjića. To može da se desi krajem avgusta".

Meseci velikih očekivanja su pred Nemanjom Radonjićem... Posebno u mečevima koji će ličiti na sparing sa Ujpeštom. Zgusnut protivnik, stalna udvajanja i mali teren. Sve su to činjenice koje ne idu u prilog Radonjiću. Ali ako je ruža - procvetaće.

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: FK Crvena zvezda.