Nikad luđa zima - 25 januarskih TOP transfera

Klubovi iz liga petice potrošili su zajedno čak 900.000.000 evra! Iako su Italijani prespavali ovaj januar, pa njihovi najveći klubovi jedva da imaju čime da se pohvale osim time što su “sačuvali kičmu ekipe na okupu“. Kinezi su takođe bili tihi, vidi se da je predsednik Si Đinping bio iskren kada je naredio da se “uzmu u obzir“ i počnu malo štedljivije da posluju na fudbalskoj pijaci.

A dok su Kinezi cupkali nadajući se da će gazda da se odobrovolji, Englezi su nemilice trošili. Jer ovaj rekordni januarski trošak pre svega je posledica njihovog ludila, mada se i Barselona potrudila da da svoj doprinos kada je Filipe Kutinja sa obeštećenjem od 120.000.000 evra i 40.000.000 u bonusima učinila drugim na listi najskupljih igrača svih vremena (što će doduše pasti u vodu kad na leto PSŽ otkupi ugovor Kilijana Mbapea).

SKINITE NOVU ANDROID APLIKACIJU MOZZART SPORT

Kutinjov transfer nije bio nikakavo iznenađenje, ali bilo je ove zime i transfera koji su šokirali svet. Virdžila van Dajka su mediji već preselili u Mančester Siti samo da bi se on u poslednjem trenutku predomislio i srce poklonio Jirgenu Klopu. Ali to nije ništa naspram pometnje koju je izazvao Aleksis Sančez kada je na jednoj mančesterskoj raskrsnici umesto ka Etihadu skrenuo za Old Traford.

KRAJ PRELAZNOG ROKA!

Pep Gvardiola je “izvisio“ i treći put kada je Rijad Marez - najveći januarski transfer koji se nije dogodio - prinuđen da ostane u Lesteru pošto su Lisice tražile neverovatnih 95.000.000 funti ili čak 110.000.000 evra, dok Čelsi primera radi nije želeo da čuva nezadovoljnog igrača pa je na radost Antonija Kontea poslao Dijega Kostu u Atletiko.

Bilo je i drame na kraju, jer smo poslednjeg dana dana svedočili transferima Pjer Emerika Obamejana u Arsenal, Olivijea Žirua u Čelsi, Mišija Batšuajija u Borusiju Dortmund...

Pa čisto da se podsetimo, evo 25 najvećih transfera u januaru 2018. godine.

TOP 25 TRANSFERA JANUARA 2018:

Filipe Kutinjo, iz Liverpula u Barselonu, 120.000.000 + 40.000.000

Virdžil van Dajk, iz Sautemptona u Liverpula, 84.000.000;

Aleksis Sančez, iz Arsenala za Mančester junajted, trampa;

Dijego Kosta, iz Čelsija u Atletiko, 66.000.000;

Emerik Laport, iz Atletik Bilbaa u Mančester Siti, 65.000.000;

Pjer Emerik Obamejan, iz Borusije Dortmund u Arsenal, 63.750.000;

Sedrik Bakambu, iz Viljareala u Peking Guoan, 40.000.000;

Henrih Mhitarjan, iz Mančester junajteda u Arsenal, trampa;

Injigo Martinez, iz Real Sosijedada u Atletik Bilbaoo, 32.000.000;

Lukas Moura, iz Pari Sen Žermena u Totenhem, 28.400.000;

Ros Barkli, iz Evertona u Čelsi, 16.900.000;

Miši Batšuaji, iz Čelsija u Borusiju Dortmund, 1.500.000 za pozajmicu;

Andre Aju, iz Vest Hema u Svonsi, 22.800.000;

Tio Volkot, iz Arsenala u Everton, 22.500.000;

Čenk Tosun, iz Bešiktaša u Everton, 22.000.000;

Gvido Kariljo, iz Monaka u Sautempton, 22.000.000;

Islam Slimani, iz Lestera u Njukasl, pozajmica;

Manuel Akanđi, iz Bazela u Borusiju Dortmund, 21.500.000;

Pjetro Pelegri, iz Đenove u Monako, 21.000.000;

Danijel Staridž, iz Liverpula u Vest Bromvič Albion, pozajmica;

Emerson Palmijeri, iz Rome u Čelsi, 20.000.000;

Olivije Žiru, iz Arsenala u Čelsi, 17.000.000;

Jirgen Lokadija, iz PSV-a u Brajton, 17.000.000;

Badu Ndiaje, iz Galatasaraja u Stouk, 16.000.000.

(FOTO: transfermarkt.com)