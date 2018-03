Partizan i FSS idu na sud

Uefinu odluku pred sudom su osporili, sad je red da se Partizan “obračuna“ i sa Fudbalskim savezom Srbije. Nije naravno reč o pražnjenju stadiona, već o odluci Discplinske komisije FSS da crno-bele, kao i njihovog večitog rivala Crvenu zvezdu, te i predsednike oba kluba, kazni oduzimanjem dva boda zbog toga što su silnim saopštenjima navodno doprinosili sve većoj netrpeljivosti prema srpskom fudbalu. Mada na preciznu formulaciju kazne još čekamo.

Ovaj put nema saopštenja iz Humske, ali ima izjave potpredsednika Vladimira Vuletića. U pisanoj formi dostavljenoj redakciji MOZZART Sporta. Sa najavom žalbe pred redovnim sudovima. I pitanjem: kome sve ovo koristi?

“Nakon odluka Disciplinske komisije FSS, Partizan je sada na plus četiri, umesto dosadašnjih plus šet, u odnosu na Radnički, dok je Crvena zvezda i dalje na plus 14 u odnosu na Partizan. Za otkrivanje učinioca svakog nepočinstva, inicijalno pitanje u pravu je: Qui Bono, kome korist?“, počinje Vuletić, ostavljajući javnost da sama spekuliše o odgovoru na ovo pitanje.

Dalje nastavlja o samom “procesu“.

“Pravi kuriozitet predstavlja pitanje u kom je vremenskom okviru Disciplinska komisija procenjivala sve argumente koje su joj usmeno danas izlagali predstavnici Partizana i Crvene zvezde, budući da su predstavnici FK Partizan sednicu napustili nešto pre 18 sati, dok je, tek tada, u prostoriju ulazio predstavnik FK Crvena zvezda? Jedan medij je već u 18.48 objavio odluku Komisije, pa - uz pretpostavku da se predstavnik Zvezde zadržao i samo 15 minuta, a Komisija je pred sobom imala i druge disciplinske slučajeve - čini se da je vremenski okvir odlučivanja bio tako štur i ekspresan da ukazuje na izrazitu skrupuloznost i temeljitost pri odlučivanju na osnovu predočenih argumenata. Čestitajući Disciplinskoj komisiji FSS na toj efikasnosti u radu, najavljujem da će FK Partizan zakonitost ove odluke osporavati pred Upravnim, a disciplinski pravilnik FSS pred Ustavnim sudom“, zaključuje Vuletić.

Rukovodstvo FSS već dugo je u zategnutim odnosima sa upravom Zvezde. Sada se čini da ni u Humskoj nisu baš zadovoljni radom nadležnih na Terazijama.

Foto: Star Sport