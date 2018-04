Biće promena u Barseloni sledećeg leta, u to nema sumnje. Čak i ako Barsa osvoji Kup kralja i duplu krunu, to neće biti dovoljno da se sezona oceni kao potpuno uspešna. Ispadanje iz Lige šampiona još peče i neko će morati da odgovara za to.

Iako se pozicija trenera Valverde poljuljala posle debakla u Rimu, malo je verovatno da će on platiti ceh. Veće su šanse da će ekipa biti rekonstruisana nego da će trener biti zamenjen. A prvi koraci za renoviranje tima su već napravljeni. Potpisan je predugovor za brazilskim vezistom Arturom, Barsa ima usmeni dgovor sa Antoanom Grizmanom, vrlo su blizu odluke da plate kaluzulu od 30.000.000 evra za Klemona Lenglea iz Sevilje, a ne meti su im i trojica Ajaksovih talenata: Matijas de Liht, Frenki de Jong i Doni van den Bek. Da bi svi oni ili neko od njih došao, mora da se otvori mesto odlascima nekih iz aktuelnog tima.

Prema pisanju dobro obaveštenog lokalnog Sporta, finale narednog vikenda protiv Sevilje bi moglo da bude posedlnji meč za trofej u Barsinom dresu za čak osmoricu aktuelnih prvotimaca: Luku Dinja, Andresa Inijestu, Andrea Gomeša, Paka Alkasera, Denisa Suareza, Nelsona Semeda, Džerija Minu i Aleiša Vidala.

ANDRES INIJESTA - Njegov odlazak nema vez sa čistkom, već sa erom kojoj je jednog dana morao doći kraj. Inijesta je već dogovorio transfer u kineski Čongking Dandai Lifang. Pitanje je samo da li ide na leto ili na zimu. Dobio je ponudu koja se ne odbija i zato je Barsa u Brazilcu Arturu već obezbedila zamenu.

ANDRE GOMES - O njemu je toliko toga napisano i rečeno, da je više uludo objašnjavati zašto je najbolje za sve da se konačno rastavi taj nesrećni brak. Barsa ga je ukrala Realu ispred nosa pre dve godine i gorko zažalila. Premijerligaši i Juventus su idalje zainteresovani tako da će Portugalac najverovatnije prekinuti agoniju, a Barsa bi mogla da izvuče deo od uloženih 35.000.000 evra.

ALEIŠ VIDAL - I on visi otkako je došao u Barsu. Prošlog leta je bio na ivici odlaska, ali je ostao i dobio šansu u nekim utakmicama. I zimus je bio blizu transfera, ali je ostao. Treći put neće preživeti i moraće da napusti klub. Monći ga hoće u Romi, ima još zainteresovanih klubova...

PAKO ALKASER - Još jedno pojačanje koje nije otišlo dalje od uloge epizodiste. Ruku na srce, nije ni mogao u takvoj konkurenciji kao što je napad Barselone. Po stilu igre se nije ukopio, a i kada bi dobio šansu, ne bi je iskoristio. Dolaskom Grizmana će biti potpisana i njegova karta za odlazak. Premijerligaši su zagrizli, naći će se neko da kupi i Alakasera.

LUKA DINJ - Rezervni levi bek je povremeno dobijao šansu da uskoči umesto Albe i nije bio previše bitan. Nije ostavio ni dobar, ni loš utisak. Ali očekivalo se više od njega i da još više pojača konkurenciju Albi. U Francuskoj je starter što bi moglo da mu digne cenu i omogući Barseloni da zaradi na transferu.

DENIS SUAREZ - On bi najradije ostao u Barseloni, a ni navijači ne bi imali ništa protiv da ostane. Razume Barsinu filozofiju, dete je iz kuće i igrač koji je spreman i na epizodne uloge. Kada je dobijao šansu u kontinutitetu, umeo je da je iskoristi i da bude bitan džoker. Ali povrede su ga sprečile da se izbori za bolji status, a Napoli je zainteresovan od zimus da ga dovede.

NELSON SEMEDO - On je došao letos kao rešenje za narednih nekoliko godina na poziciji desnog beka i nije loše krenuo. Ali kako je sezona odmicala, Valverde je ipak izabrao da više veruje Serđiju Robertu na toj poziciji i imao je pravo. Što zbog Semedovih povreda, što zbog spore aklimatizacije Portugalca na stile igre, što zbog limitirane defanzivne inteligencije. Ipak, njegova prodaja nije prioritet i trener bi želeo da ga zadrži i pruži mu još prilika.

DŽERI MINA - Još jedan mlad defanzivac koji je došao kao pojačanje u perspektivi se nije uklopio baš najbolje. Kolumbijac je u klubu tek nekoliko meseci, ali se sporo uklapa. Zbog toga bi Barsa mogla da ga pozajmi negde kako bi sticao minute i privikavao se na evropski fudbal. Valverde insistira na dovođenju jednog, a možda i dvojice štopera. Ali i na ostanku Vermalena. Što znači da za Minu ne bi bilo mnogo mesta... Njegov status zavisi od dolazaka.