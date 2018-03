Potpredsednik Partizana i profesor Pravnog fakulteta, dr. Vladimir Vuletić, bio je vrlo oštar, ali i precizan u izlaganju povodom odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, po kojoj je klubu iz Humske, kao i Crvenoj zvezdi, oduzeto dva boda zbog takozvanog „rata saopštenjima“.

Vuletić je odluku Disciplinske komisije nazvao protivpravnom i protivustavnom, najavivši konkretne korake crno-belih.

„Mi se suočavamo sa načinima presuđivanja koji su izuzetno nedosledni, neprincipijelni, a najmanje pravični. Član Izvršnog odbora FSS- a zadužen za regularnost takmičenja, Dragiša Binić je neko ko je Partizan prijavio Disiplinskoj komisiji FS Srbije više od šest puta. Gospodin Dragiša Binić nije reagovao na više izjava, saopštenja, koja su dolazila od drugih klubova, prema članu 85. Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Srbije. Mi smo se prošle godine suočavali sa nekolicinom saopštenja, nama rivalskih klubova, ali Dragiša Binić nije reagovao. Samo u ovoj sezoni bila su četiri saopštenja na koje je takođe ostao nem. I ostaje slep. Izdata su četiri saopštenja rivalskog kluba u kontinuitetu, ali nisu naišla ni na jednu primedbu Dragiše Binića. Postavlja se krucijalno pitanje,: gde je tu doslednost? Obeležje distributivne pravde? Isto ponašanje u istim slučajevima?“, pita Vuletić.

Profesor Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu kaže da su u konkretnim primerima na delu površnost i pravna neukost.

„Dragiša Binić se ne libi da 20. februara 2018. godine predsednika Partizana naziva "zalutalim u fudbal" i kako "zbog ludaka treba nečije dete da izgubi glavu". Ovaj čovek će biti predmet Disciplinske komisije, ali ovoga puta po tužbi Partizana, istog tog pravilnika 85. neustavnog, ali još uvek aktuelnog pravilnika FS Srbije. O tome kakav je modus operandi (način ponašanja) Disciplinske komisije, govori i da je ona prošle godine donela odluku da kazni „igrača Marka Nikolića“, koji je tada imao ulogu trenera prvog tima. Toliko o površnosti i pravnoj neukosti, kada se rad svodi na „copy – paste“ sistem ili ubacite ime u unapred donete odluke. Kaznili su igrača Marka Nikolića, i to na sednici na kojoj nije bilo ni kvoruma. Na sednici, na kojoj je bio član koji nije bio, a onda se volšebno pojavljuje članica Isidora Ćupović, kao najmlađi član komisije. Ona sebi daje za pravo da ne prisustvuje sednici gde se na dnevnom redu nalaze Partizan i njegov predsednik, već je na skijanju na Kopaoniku“, nastavio je Vuletić.

UNAPRED DONETA „KOPAONIČKA ODLUKA“

Vuletić kao dokaz o „unapred pisanim odlukama“ navodi i trenutak u kojem se vest o kaznama pojavila u medijima.

„Do 18 časova je trajalo ispitivanje Partizana, potom je ušao predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, a jedan medij je u 18.48 objavio konačnu odluku o oduzimanju po dva boda Partizanu i Crvenoj zvezdi. Neki mediji ne navode ni ko je učestvovao na ovom sastanku. Ako je gospodin Mijailović ostao samo 15 minuta, mi se nalazimo u poziciji da pitamo kako je Komisija odlučivala? U pitanju je jedna unapred doneta „kopaonička odluka“, a samo su dodatno ubačena imena. Mi ćemo se u narednom periodu u pisanoj formi izjasniti o svim članovima komisije. Jedan od članova i njen predsednik Žarko Stevanović, verovali ili ne, u jednom trenutku je bi rekorder po broju funkcija u srpskom fudbalu. Bio je predsednik FS Kragujevca, predsednik FS Zapadne Srbije, potpredsednik Disciplinske komisije FSS i potpredsednik i član Izvršnog odbora FS Srbije“.

DISCIPLINSKI PRAVILNIK FS SRBIJE – PROTIVUSTAVAN AKT

Vuletić je potom izneo niz nepravilnosti o Disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Srbije.

„Disciplinski pravilnik FSS je duboko protivustavan akt, duboko protivzakonit akt, kao i član 85. po kojem je kažnjen FK Partizan. Krivično delo klevete je dikriminisano u krivičnom zakunu, nema krivičnog dela, ni kazne ukoliko to nije predviđeno u zakonu. Kleveta nije predviđena u zaklonu. Kad sam člana Disciplinske komisije pitao, „da ako kažem da je suđenje biti slabo“, da li ću biti kažnjen? On kaže – da. A ako kažem: „Suđenje je bilo divno, sudija zaslužuje da vodi utakmicu Lige Evrope? Odgovor je bio – da. Žarko Stevanović navodi u jednoj izjavi da je Partizan kažnjen zbog svojih neprimerenih izjava u „ratu saopštenja“ i neprimerenih izjava na račun čelnika FSS-a. Partizan je odreagovao samo jednom. O kakvoj to lažnoj simetriji je reč i kakvom „ratu saopštenja“ se govori? Partizan se oglasio samo 12. decembra 2018. godine, posle četiri saopštenja iz suprotnog tabora. Tu su i takozvani mali klubovi. Dragiša Binić se nije oglasio protiv njihovih saopštenja. Oglašavao se i Radnički iz Niša. Ilija Stolica je kažnjen sa 200.000 i utakmicom suspenzije. kakav je to španski inkvizitorski režim? Nema govora o bilo kakvom ratu saoštenjima. Na Zajednici Superligaša i Prvoligaša mi smo dali predlog za VAR, za koji je tada glasao samo Partizan. Odgovorno i kredibilno smo se ponašali, to je bio ujedno i poslednji sastanak ove organizacije. Već četiri meseca se niko ne sastaje“.

ODUZIMANJE BODOVA – CILJ DA SE PARTIZAN DOVEDE NA „IVICU NOŽA“

Vuletić smatra da oduzeti bodovi koriste trećeplasiranom Radničkom iz Niša, kao i da je cilj svega destabilizacija Partizana.

„Oduzeta su nam po dva boda, a mi se pitamo - kome to koristi? Korist je jednom klubu koji je treći (Radnički Niš, prim.aut) na tabeli, ali kome se nastoji podići uloga pred plej-of i podelu bodova. U podeli je to dva boda prednosti i cilj da se Partizan u narednom periodu dovede na „ivicu noža“ i to na kojem će mestu završiti ovu sezonu. Njihova saopštenja su uvek posebna priča, nikada ovo nisam video. Imamo šest presuda sa jednom rečenicom. Ne očekujem ništa ni kad je kazna za predsednika u pitanju“.

U Partizanu najavljuju konkretne pravne korake.

„Partizan će poštovati i dalje aktuelne, pozitivne propise FSS Srbije, jer po zakonu Republike Srbije, odluke Disciplinske komisije FS Srbije podležu žalbenom postupku. Žalićemo se komisiji za Žalbe FSS. Tek kada ona donese svoju odluku, ako je potvrdi, u tom slučaju ćemo se, u skladu sa upravnim sporovima, obratiti Upravnom sudu Srbije. To neće biti jedino. Pred nama stoje još dva pravna leka. Prva je ustavna žalba. Budući da je ovo moguće samo kad se oglasi Upravni sud, pokrenućemo i pitanje ustavnosti Disciplinskog pravilnika Disciplinske komisije FSS Srbije. To možemo uraditi sutra ili za pet godina, ali ta inicijativa ne zastareva. Duboko držimo do toga da je ovaj pravilnik u belodanoj protivnosti sa Ustavom Srbije. Fiat iustitia et pereat mundus - Neka bude pravde, pa makar propao svet“, u svom stilu je zaključio prof. dr Vladimir Vuletić.

FOTO: Star Sport