FSS je odrezao kazne - Partizan uverava da je reč o kršenju ustava!

Odluka Disciplinske komisije krovne fudbalske organizacije da se crno-belima i Crvenoj zvezdi oduzmu po dva boda, zbog izjava u medijima i takozvanog „trolovanja javnosti“, naišla je na oštru osudu kluba iz Humske 1, čiji čelnici smatraju da su dešavanja od četvrtka popodne vratila ovdašnje loptanje 32 godine uzanad, u vreme kad je Slavko Šajber poništio poslednje kolo prvenstva tadašnje Jugoslavije. A to za posledicu imalo dve titule oduzete Parnom valjku.

Čelnici aktuelnog prvaka su posle Upravnog odbora izašli pred medije i saopštili da presuda sa Terazija predstavlja, zapravo, kršenje ustava.

„Odlukom Disciplinske komisije FSS ugroženo je zagarantovano ustavno pravo slobodne misli i govora. Gotovo pola veka o tome pišem, borim se protiv kriminalizacije verbalnog delitka još od vreme Brozovog režima, a nameravam da to radim i dalje. Uvođenjem vebalnog delikta u sistem fudbala izvršena je kriminalizacija slobode govora. Na osnovu takve inkriminacije Partizanu su oduzeta dva boda zarađena na terenu. To se od Slavka Šajbera 1986. nije dogodilo u najelitnijm takmičenju“, rekao je vidno uznemireni Milorad Vučelić.

Podsetimo, Disciplinska komisija je sankcionisala i predsednika Partizana lično, zabranom vršenja funkcija u fudbalu na period od tri meseca, zbog izjave „u Srbiji se namešta“. Kažnjen je, zvog izjava u sredstvima javnog informisanja, i generalnog direktora Partizana Miloš Vazura sa 150.000 dinara.

„Tražim da se oglasi FSS i predsednik Slaviša Kokeza, a da Odbor za hitna pitanja FSS poništi i opovrgne odluku koja krši ustav i neodrživa je, jer ugrožava prava čoveka i građanina. Moraću da se raspitam kod Slaviše Kokeze i FSS da li je meni, ovim činom, oduzeto pravo da radim i pišem, jer sam, između ostalog, i novinar“.

ODLUKA DONETA UNAPRED, POSTUPAK INKVIZITORSKI

Potom se Vučelić osvrnuo na širu sliku...

„Niz je zabrinjavajućih stvari u našem fudbalu. Po reakcijama, od kojih je posledica došla iz Vojvodine, vidi se da ima razloga za zabrinutost kad je reč o regularnosti takmičenja. Zamera nam se da smo primedbe mogli da kažemo na organima FSS, a reformisana Zajednica Superlige se nije sastajala četiri meseca. Nismo imali drugu priliku osim da razgovaramo posredstvom medija. Ovim pravilima začepljuju se usta svima, da niko ništa ne može da kaže. Takva diskriminacija i segregacija nije poznata. Niti je civilizacijska.“

Vučelić je jasno stavio do znanja da iza ove odluke ne stoji Crvena zvezda, takođe, kažnjena oduzimanjem dva boda, već da se njome čini usluga nekom drugom klubu. Pretpostavićemo, Radničkom iz Niša koji je sad na minus četiri u odnosu na crno-bele.

„Skidanjem dva boda Partizanu došli smo u situaciju da se favorizuje neko drugi, treći, peti. Ne Crvena zvezda, jer je bodova razlika između nas ostala ista. Ne sumnjam da će zbog ove konferencije uslediti odmazda. Svestan sam da ona sledi, ako se ne uradi nešto da se zaustavi teško kršenje ustavnog i pravnog sistema Srbije. Sa tom svešću očekujem da mi od FSS i Slaviše Kokeze stigne objašnjenje šta smem, a šta ne smem da pričam“, dodao je Vučelić.

Objasnio je prvi čovek crno-belih i šta se dešavalo na jučerašnjoj sednici Disciplinske komisije FSS.

„Poštujući prijave i institucije fudbalske organizacije, na osnovu prijave Dragiše Binića, najpre smo se pismeno oglasili, da bismo u četvrtak otišli na saslušanje. Pripremljeni, sa argumentima i dokazima. Saslušanje je trajalo dva sata. Posle toga je na isto došao predsednik Crvene zvezde, Svetozar Mijailović. Nismo ni stigli kućama, a već smo saznali odluke, iako su na dnevnom redu Disciplinske komisije bili još neki slučajevi. To je oblik poniženja i nipodaštavanja. Pogotovo što je pomenuto telo radilo u nepotpunom sastavu, jedna članica je nedostajala, bila je na Kopaoniku. PreostalIma je bilo potrebno samo deset minuta da saopšte odluku medijima. Pa kad su stigli da analiziraju i procene naše argumente?! To je nipodaštavanje, potcenjivanje, ponižavanje! Na osnovu te mintaže mogu da izvedem zaključak da je odluka unapred doneta. To nije inkvizitorski postupak, već nešto gore“.

KOKEZU NIJE DIRNULO PONIŽENJE PARTIZANA

Predsednik crno-belih je nastavio u dahu...

„Ponašali smo se u dobroj veri, očekivali da se oglasi predsednik FSS Kokeza, koga poniženje Partizana uopšte nije dirnulo. Neko misli da su to mrtva slova na papiru, mi mislimo da je to važno. Uvođenjem verbalnog delikta vrši se otvorena politizacija u sferi u kojoj to nije ni poželjno, ni dozvoljeno“.

Partizan će iskoristiti pravo žalbe.

„Žalićemo se svim instancama koje postoje, a to su organi FSS, Upravni sud i Ustavni sud. Odluku ću poštovati. Zamolio bih novinare da mi se ne obraćaju za izjave, jer mi je zabranjeno da govorim. Lično, ne bih poštovao zabranu, ali pošto odluka ima posledice za Partizan neću da učinim ništa da dodatno štetim klub do pravosnažnosti odluke“.

Na kraju, predstavnike sedme sile zanimalo je da li ovakva odluka ima pozadinu i kome odgovara.

„Nikad nismo rekli da neko krade, ali kad pojednac nije na profesionalnom nivou onda je ili nekompetentan ili ga vodi interes: materijalni, navijački ili intelektualni. Ovde je podbačaj profesionalne prirode. Flagrantan. Kad je tako, imamo pravo da smatramo kako još nečiji interes mrači svest onih koji donose odluke“, zaključio je Milorad Vučelić, predsednik Partizana.

FOTO: Star sport