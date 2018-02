Otišao Nejmar? Znate, Barselona ima u timu čoveka koji nije sa ovoga sveta

Lista fudbalera koje Real Madrid želi sledećeg leta je veoma dugačka, a na njoj se nalazi i Eden Azar, jedna od glavnih violina engleskog Čelsija. Belgijanac uživa u dresu Plavaca, ali ne odbija mogućnost da jednom zaigra kod svog idola - Zidana, u Realu. U ovom momentu sanja o eliminaciji Barselone iz Lige šampiona, što nije loš start.

Meč između Čelsija i Barselone zakazan je za 20. februar od 20.45. Kako se Azaru čini protivnik?

"Pa, veoma su dobri. Biće to prelep meč šampiona. Ove sezone ne igramo tako dobro kao prošle, naravno, a oni su odlični. Na kraju krajeva biće tesno i svašta može da se desi. Zato volimo fudbal. Prilično sam siguran da možemo da ih pobedimo ako budemo igrali kao tim. Videćemo", rekao je Azar za Marku.

Ako ti pomenemo prezime Overbo, da li znaš o čemu govorimo?

"Ne?".

U pitanju je norveški sudija koji je svirao na kontroverznom meču Čelsi - Barselona, kada je Inijesta dao gol. Poznat je u Španiji.

"O, da, naravno da se sećam te utakmice, naravno".

Te noći nije sudio neke stvari. Ili mnogo stvari.

"Da, neke penale. Sećam se reakcije Didijea Drogbe na kraju, ali i to je deo fudbala. Ne plašim se da će se i nama nešto slično dogoditi. To ne bi bilo dobro po Čelsi, ali nikada ne govorim o sudijama. Fokusirani smo na utakmicu i nadam se da nam on neće biti potreban da pobedimo".

Nema Nejmara u Barsi, ali ima dosta drugih igrača. Od koga se najviše plašiš?

"Znate, oni imaju momka koji nije sa ove planete. Drugačiji je, on je superklasa. Ali ovde se ne radi o igraču već o celom timu".

Deluje da Čelsi i Konte imaju težak period...

"Dešava se to da smo osvojili prošle sezone Premijer ligu i sada ljudi to opet očekuju od nas. Ali znamo da je to jako teška liga, već smo izgubili neke utakmice ove godine, a imamo još tri meseca ispred nas. Sada se osećamo loše, ali računaćemo sve na kraju sezone. Dajemo sve od sebe na terenu. Ponekad se stvari ne odvijaju onako kako smo trenirali, ali na kraju još možemo da osvojimo trofej".

Mnogi Madriđani će navijati za Čelsi i tebe protiv Barselone. Takođe, postoji veza između Zidana i tebe. Mora da je neverovatno čuti da Zidan priča tako o tebi.

"Naravno da je tako. Sećam se osećaja pre 10 godina kada prvi put pričao o meni. Neverovatno. Bio mi je idol kada sam bio klinac, gledao sam hiljade njegovih video-klipova, a sada je trener jednog od najboljih timova na svetu. Ne želim da stanem. Želim da napredujem i naravno da mi odgovara kada ljudi poput Zidana pričaju tako o meni".

Mnogi navijači Reala te žele u jednom momentu u belom dresu?

"Ha-ha... U fudbalu se nikada ne zna. Srećan sam u Čelsiju i fokusiran sam na taj klub".

Kako ti se čini Alvaro Morata? Da li je srećan u Londonu?

"Da, veoma je srećan. Postizao je golove, ali je i malo povređen pa ne može da pomogne timu. Imamo dosta Španaca u timu i to je odlično za njegovu adaptaciju. On je fantastičan fudbaler i postići će mnogo golova za nas, u to sam siguran. Može da zatrese mrežu sa obe noge, ima dobru igru glavom... Odličan je!".

Pored Azara Madriđani gledaju još na neke igrače.

Real Madrid sutra od 20.45 dočekuje Real Sosijedad i to će biti prilika da uprava kluba pogleda Alvara Odriozolu koji je interesantan i jedna je od meta za leto.

Takođe, neki španski mediji pišu da Real razmišlja o Joakimu Levu kao nasledniku Zinedina Zidana za sezonu 2018/2019.

(FOTO: Action images)