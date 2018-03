Predsednik Rome Džim Palota često se nalazi na meti kritika navijača, a bostonski advokat svakako neće steći simpatije nakon poslednjeg intervjua u kojem je pokušao da objasni kako posluje klub i šta je realnost Vučice.

“Stvari nisu tako jednostavne. Da vam potkrepim to sa primerom. Nervira me što ljudi pričaju da smo kao supermarket. Razmislite. Pjanić je imao otkupnu klauzulu i morao je da ode. Salah sada blista u Premijer ligi, a rekao je da hoće da ide iz Rome, isticao mu je ugovor, tako da ni tu nismo imali izbora. Dešavaju se i stvari iza kulisa, a ljudi to ne vide. Ne želimo samo da prodajemo igrače”, rekao je Palota za njujorški radio Sirijus XM.

Kako bi promenila takvo stanje uprave Rome prošle godine je angažovala Monćija iz Sevilje za sportskog direktora. On je godinama unazad pravio razna transfer čuda u španskom klubu.

“Trebalo mu je vremena da se adaptira jer svi znamo da u Rimu nije lako pogotovo kada su mediji u pitanju. Bilo mu je drugačije nego u Sevilji. Nije imao dovoljno vremena u prvom prelaznom roku, morao je i da počisti dosta toga što je zatekao. To je proces koji traje”, objasnio je Palota.

Ipak, prema njegovim rečima, Romi ide sasvim dobro, a stvari bi mogle da postanu još bolje.

“Nismo imali sreće kada su u pitanju povrede nekih igrača. Ali, recimo, Aleksandar Kolarov ima odličnu sezone, počeo je da igra i Under Čengiz. Dao je baš lep gol za Tursku. Under ima ugovor na pet godina. Tu je i golman Alison. Drago mi je što je konačno pokazao koliko je dobar. Takođe, verujem i u Patrika Šika”.

A onda se prvi čovek Rome vratio na Monćija.

“Ima dosta posla i zbog finansijskog fer pleja. Videli smo šta možemo da popravimo kako bi napravili još bolji tim u godinama koje dolaze. Verovatno je i on bio iznenađen zatečenim stanjem, ali imamo veoma dobar odnos”.

