Beše to ovako: od predstavnika 29 klubova njih 27 je glasalo za podršku radu Fudbalskom savezu Srbije i predsedniku krovne organizacije Slaviši Kokezi. Dva najveća, Crvena zvezda i Partizan, ostala su uzdržana. Dešavanja na skupu u Staroj Pazovi formulisana su sintagmom „iscrpna diskusija“, da bi pet dana kasnije utiske sa maratonske sednice superligaša i prvoligaša u Kući fudbala, u javnost izneo prof. dr Vladimir Vuletić, koji je zastupao interese crno-belih.

Prema njegovim rečima sednica je trajala tri sata i bila je, na trenutke, veoma burna.

„Kao i obično, nikad se ne bavimo uzrocima, već posledicama. Stav Partizana je da bi trebalo videti šta su posledice. Na trosatnoj sednici Zajednice superligaša i prvoligaša smo argumentovano, s dosta relevantnih dokaza, prvi put na najvišem telu koje odlučuje o Superligi, govorili o pravoj nedoslednosti i dvostrukim aršinima ove komisije pri odlučivanjima. Predstavnik FSS zadužen za regularnost takmičenja, Dragiša Binić je na sednici nekoliko puta dao naznaku da nije pravnik, a ja sam se tad javno zapitao: „Ko, uopšte, piše njegove prijave?“ Ako ne ume kao nepravnik da pronađe inkriminisano delo u obliku Disciplinskog pravilnika, kako je nekome uopšte poverena pravnička dužnost da obavlja takvu funkciju, a po sopstvenom priznanju on nije pravnik“, pita (se) Vuletić u izjavi za klupsku televiziju.

Jedan od povoda za obraćanje ostalim posetiocima skupa potpredsednik kluba iz Humske 1 pronašao je u odluci Disciplinske komisije FSS, koja je kaznila večite rivale oduzmanjem po dva boda, a predsednicima Svetozaru Mijailoviću i Miloradu Vučeliću zabrani obavljanje funkcije na period od tri meseca, uslovno. Vuletić je zastupao tezu da o „verbalnom deliktu“, iako je ono izbačeno iz zakovnodavnog sistema Srbije 2012.

„Kad sam to rekao na sednici, generalni sekretar FSS (Jovan Šurbatović, op. aut.) kazao mi je da je taj disciplinski pravilnik star 30 godina. U tome je problem, što se ne menja 30 godina, što je neko propustio da vidi da su dva dela izbačena iz Krivičnog zakonika Srbije još 2012. Tražio sam da mi navedu jedan klub na tlu Evrope koji je kažnjen zbog javne izgovorene reči oduzimanjem bodova“.

Pojasnio da je u Staroj Pazovi pokušao da odbrani stav po kome se Partizan i Crvena zvezda identično kažnjavaju za dela koja nisu u srazmeri.

„Ukazali smo na to da da nema ni govora o ratu saopštenjima, izašli smo samo s jednim, posle pet saopštenja Crvene zvezde, a čak četiri su se odnosila na utakmice koje je Partizan igrao sa drugim klubovima. Interesantno je i ne manje značajno da je Crvena zvezda za pet saopštenja kažnjena na isti način kao Partizan za jedno. A to jedno saopštenje se završava zahtevom za uvođenjem VAR tehnologije u srpski fudbal i uvođenjem inostranih sudija“.

Na istom mestu Vladimir Vuletić je podsetio kako je Partizan pred kraj 2017. Zajednici Superlige dostavio pismenu inicijativu za uvođenjem VAR tehnologije u srpski fudbal, kao i predlog da večiti derbi sude stranci.

„Izgleda da nam VAR nije potreban. Imamo medije koji se ponašaju kao da su Zvezdina VAR tehnologija. Šta bi onda u našem fudbalu trebalo još da se uradi da bismo se ugledali na odluku borda FIFA da će na Mundijalu u Rusiji biti korišćena VAR tehnologija? Možda to Zvezdi nije potrebno, Partizanu jeste. Smatramo da niko ne sme da bude privilegovan“.

Na prethodnom skupu, održanom u decemru, pojedinci su tražili da Partizan - kad se već zalaže za VAR tehnologiju - uvođenje iste i finansira, da bi se potom svi izjasnili protiv predloga aktulenog prvaka.

„VAR nije skupa stvar. Ne mogu da razumem takozvane 'male' klubove i njihovo protivljenje uvođenju tehnologije i svakodnevno zajedničko lamentiranje nad favorizovanjem takozvanih 'velikih' Zvezde i Partizana. Gospodo, ako je ikome u interesu VAR tehnologija u interesu je vama 'malim' klubovima. Zato se pitam - kome korist od odbijanja ove inicijative?“

I onda, verovatno, vrhunac. Za smeh ili plač, prosudite sami...

„Kad sam o ovome govorio u Staroj Pazovi, deo delegata koji pripadaju klubovima Prve lige su komentarisali da nisu došli da slušaju probleme Zvezde i Partizana, da se njima spava, jedan je bio umoran, drugi je hteo da ide kući da spava... Kao antički hor, pojavli su se da opstruišu debatu i rešavanje problema. Ako su klubovi Prve lige primljeni u Zajednicu sa superligašima samo da spreče i opstruišu najvažnije razgovore, onda je to potpuno obrnuti redosled stvari kako se dolazi do regulranosti takmičenja. Sve vreme pokušavamo da kaznimo posledice, a nikada se ne bavim uzrocima i to je najveći problem“, zaključio je Vladimir Vuletić, potpredsednik crno-belih.

AKO SE RADNIČKOM PROHTE - MOŽE DA NAMESTI...

Osvrnuo se čelnik kluba iz Humske na otrvone strelice koje su poslednjih sedmica letele na relaciji Točidersko brdo - Čair.

„Taj nesuđeni vicešampion trenutno je i sam na tapetu Disciplinske komisije FSS. Postupak je počeo tek pošto je dosta reakcija upućeno na saopštenje kluba iz Niša, u vezi sa skandaloznom rečenicom u kojoj se ovaj klub hvali javnosti da samo što želi to može i da namesti. Nagoveštava da je hteo da namesti utakmicu sa Javorom to bi i učinio. Oni ovoga puta to nije uradio, što ne znači ako mu se prohte i ako to poželi ne može da uradi bez ikakvih problema. Kao i obično, ne lečimo uzroke, već se bavimo posledicama“, rekao je Vuletić povodom obraćanja Radana Ilića iz niškog Radničkog.

FOTO: Star sprot, MN Press, FK Partizan