Četverac se izdvojio, uz večite Radnički i Čukarički su se iskristalisali kao veliki favorite za izlazak na evropsku scenu. Čuka uprkos porazu u Čačku, pošto su im u korist išli rezultati ostalih utakmica. Radnički ništa nije prepustio slučaju, osigurao je osvajanje tri boda u Ivanjici, pošto je Milan Pavkov pogotkom sa penala načeo Javor, potom na isti način i udvostručio prednost, da bi na kraju Rjota Noma otklonio sve dileme oko ishoda meča, ako su iste i postojale - 3:1 u 26. kolu Superlige na stadionu kraj Moravice.

Pavkov se tako izjednačio sa Aleksandrom Pešićem na vrhu liste strelaca, pošto je sa ova dva današnja komada golgeterski konto podigao do brojke od 19 pogodaka. Doduše, sa čak osam golova postignutih sa bele tačke, naspram Pešićeva dva. Kako je Ričmond Boaći napustio srpski fudbal, jasno je da će se Pavkov i Pešić boriti za status najefikasnijeg u Srbiji.

Radnički se tako učvrstio na trećem mestu na tabeli, sa tri boda više od Čukaričkog, koji je mimo svih očekivanja mogao samo do boda na gostovanju kod fenjeraša Borca i to tek pošto je u sudijskoj nadoknadi Ognjen Mudrinski pogodio za 2:2. Bio je to njegov prvi pogodak još septembra i loma noge zbog kojeg se tek vratio na teren. Bar taj podatak, može da raduje Nenada Lalatovića. Borac dakle ostaje na začelju, da se u plej auta - čini se da je već sada jasno - sa Radom i Javorom bori za goli život u eliti.

Što se tiče Čuke, ona neće, bar ne rezultatski, mnogo trpeti, pošto pobede nisu uspeli da upišu ni Spartak, Voždovac i Napredak, prvi pratioci na tabeli. Spartakove ambicije u 26. kolu uništio je Nikola Petković, nekadašnji defanzivac Vojvodine i Crvene zvezde, koji se posle avanture po Dalekom istoku vratio u srpski fudbal kao igrač Zemuna. Da je to bio dobar posao za Zemunca pokazao je sa dva prelepa pogotka, oba iz slobodnih udarca, za preokret u Subotici - 2:1. Jedina svetla tačka u Spartakovom porazu, Ognjen Đuričin, koga su Subotičani iskopali u trećeligašu Bečeju. Čini se da će biti nagrađeni za dobar skauting, pošto 22-godišnji napadač kraj svog imena ima već dva gola iz četiri meča.

Napredak je pao u Šapcu - Bojan Matić je devetim golom u sezoni Mačvi doneo veoma važne bodove u borbi za opstanak. Mladost nije mogla do celog plena, ali nije ni Voždovac mogao kroz blok Nenada Milovanovića, pa Lučanci mogu da budu zadovoljni sa remijem bez golova na krovu tržnog centra.

I u Bačkoj, kao i u Ivanjici, ama baš nikakve dileme: rutinskih 4:2 protiv Radnika iz Surdulice.

Superliga, 26. kolo:

Bačka - Radnik Surdulica 4:2 (2:1)

/Luković 9, 22, Dimitrijević 58, Dodlek 71 - Zlatanović 40, Zlatanović 84/

Borac Čačak - Čukarički 2:2 (1:1)

/Filipović 20, Knežević 69 - Docić 53, Mutrinski 92/

Voždovac - Mladost Lučani 0:0

Javor - Radnički Niš 0:2 (0:0)

/Petković 77 - Pavkov 51pen, 76pen, Noma 81/

Mačva - Napredak 1:0 (1:0)

/Matić 11/

Spartak Subotica - Zemun 1:2 (1:0)

/Đuričin 37 - Petković 60, 68/

Partizan - Rad 3:1 (1:1)

/Tošić 17, Zdjelar 70, Tavamba 89 - Volkov 40 pen/

Vojvodina - Crvena zvezda 1:2 (0:1)

/Eze 73 - Donald 2, Ben 84/

