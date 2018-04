Titula je matematički overena, šampionski pehar još nije podignut, a rukovodstvo Crvene zvezde počelo je da skuplja ponude (ili bolje reći interesovanja) za kreatore vrlo uspešne sezone.

Nesumnjivo je da će rukovodstvo crveno-belih biti na mukama kako bi sačuvali kadar za letošnje kvalifikacije. O tome svedoče poslednje informacije sa Marakane. A one glase: predstavnici Sportinga iz Lisabona zvanično su se obratili kolegama iz Crvene zvezde i upoznali ih sa činjenicom da su vrlo zainteresovani za jednog od kapitena tima Filipa Stojkovića, saznaje MOZZART Sport.

Popularni Žule je stigao na Marakanu leta prošle godine, posle turobnog perioda u Minhenu, i u matičnom klubu je prosto eksplodirao. Odigrao je iznad svih očekivanja, sakupio 47 takmičarskih mečeva ove sezone i bio jedan od najjačih aduta Vladana Milojevića...

On u junu ulazi u poslednju godinu ugovora i sigurno to je jedini razlog zbog kojeg čelnici Crvene zvezde razmišljaju o prodaji Filipa Stojkovića. Njihov plan je da Žule bio deo ekipe koja će ovog leta pokušati da se ponovo domogne grupne faze Liga Evrope... Spremni su da pregovaraju, ali samo u slučaju da Sporting bude spreman da sačeka reprezentativca Crne Gore do polovine avgusta. Tačnije, do kraja kvalifikacija.

Nema sumnje da bi prelazak u Sporting predstavljao transfer karijere Filipa Stojkovića. Zeleno-beli iz Lisabona se sa Benfikom bore za mesto koje vodi u Ligi šampiona, a prva opcija Žorža Žezusa je reprezentativac Makedonije Stefan Ristovski. Reč je o vršnjaku Filipa Stojkovića koji se afirmisao u Rijeci. Dakle, nije igrač mnogo većeg rejtinga od popularnog Žuleta.

Vreme velikih odluka stiže uskoro na Marakanu.

(Foto MN Press)