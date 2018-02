Poruka iz Rusije: Zvezda može do gola u Moskvi! Setite se samo Krasnodara

Istorijski dan za Crvenu zvezdu mogao bi da bude samo uvod u nešto mnogo veće. Gotovo 27 godina Crvena zvezda je čekala na ovaj trenutak evropsku utakmicu na proleće, a posle beogradski 0:0 nalazi se u solidnoj poziciji uoči revanša u Moskvi večeras.

Odgovorni u ekspediciji crveno-belih veruju da Crvena zvezda može do osmine finala Lige Evrope, a svoje mišljenje dao je i nekadašnji ruski igrač, trener i reprezentativac SSSR, sada stručni konsultant ruskih televizija Aleksandar Bubnov.

On je, naime, napravio kraću analizu onoga što bi moglo da se dogodi večeras na Veb Areni i ukazao je na to da bi Crvena zvezda i te kako mogla do pozitivnog rezultata u Moskvi, ujedno i prolaza u narednu fazu Lige Evrope.

"CSKA je u Beogradu igrao dobro, imao veći posed lopte. Generalno CSKA nije bio inferioran, ali je Akinfejev dva puta morao da vadi loptu sa gol-linije. U napadu ništa nije polazilo za nogom. Rezultat 0:0 je dobar, ali vrlo tanak. Zvezda je izvukla efektivan remi, a sposobni su da postignu gol. Dobro se sećamo koliko su bili agresivni u Krasnodaru", priseća se Bubnov.

Dobra vest za Crvenu zvezdu je da CSKA neće moći da računa na Aleksandra Golovina, jedne od najvažnijih karika u lancu.

„Veliki gubitak za CSKA. On igra važnu ulogu u kreativnom procesu. Verovatno je da će se Vernblum vratiti na svoju prirodnu poziciju. Iako postoji još jedna opcija - da Vitinjo bude u srcu napada, a da bude žrtvovan drugi napadač“.

Zvezdina odbrana bila je gotovo besprekorna u Beogradu, zbog čega se ni Vitinjo, ni brzonogi Ahmed Musa nisu istakli previše.

„Musa se pokazao dobro u pripremnim mečevima, ali on nije rešenje svih problema, posebno jer postoji problem organizacije napada. Crvena zvezda je u dobroj poziciji u Moskvi, CSKA je potrebna agresivna, kombinovana igra. I dalje se nadam da će CSKA proći dalje. Prvi meč je pokazao da Crvena zvezda nije bauk, da može do osmine finala“.

