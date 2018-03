ovo je vozio Nik Poup

Ijan Rajt je možda najpoznatiji, Džejmi Vardi najsvežiji primer. Ali Engleska je puna igrača čiji počeci u svetu fudbala nisu baš nagoveštavali obećavajuću, ako i bilo kakvu karijeru. Nik Poup je poslednji slučaj.

Naime, golman Barnlija je, prenosi Gardijan, pre samo osam godina igrao u sedmoj ligi i usput radio kao mlekadžija kako bi se izdržavao, a u petak bi mogao da prvi put bude među stativama reprezentacije gordog Albiona.

Poup je kao klinac igrao za Ipsvič, ali tamo su procenili da od njega nema vajde, pa su ga kao 16-godišnjaka otpustili. Nemajući kud, obreo se u rezervnom timu Buri Tauna u Eseks i Safolk border ligi. U međuvremenu je upisao i fakultet. Tri godine tako dok ga nije primetio Čarlton, ali i tu je morao da bude strpljiv. Sa pozajmice, na pozajmicu, ali najdalje do pete lige, nekadašnje Konferencije. I tako sve do pre četiri godine. Ako ništa drugo - bar je Čarlton preuzeo na sebe da mu plaća sportske studije. Činilo se da će pre napraviti karijeru u nauci, nego u fudbalu.

A u petak, možda će braniti protiv Holandije u Amsterdamu?

“Naravno, kad dobiješ otkaz sa 16 godina nije baš da se mnogo nadaš. Dve godine sam studirao marketing u biznisu, pa jednu proveo na sportskim studijama, imao nekoliko poslova usput: radio sam kao mlekadžija, u onim električnim kamiončićima. Ustajao u četiri ujutru, išao po selima. Ali to mi je dozvolilo da za tri godine odigram 150 utakmica na amaterskom nivou nešto što ne bih mogao da sam igrao u akademiji nekog većeg kluba. Ušao sam u muški svet, to mi je pomoglo da sazrim kao igrač”, priseća se Poup početaka.

Oko njega nisu obigravali menadžeri, novine o njemu nisu pisale kao o novom čudu.

“U seniorskom fudbalu, najniži rang koji sam igrao je bila Riman Premijer liga (sedmi rang takmičenja) sa Burijem i sa timom Harou Boroua. Pre Burija sam igrao i za njihov rezervni tim i bilo je tu nekih teških terena, kao naprimer Brajtlajtningsi i Litl Oukli. Ne znam ni da li tih mesta ima na mapi. U publici - 10 ljudi i pas. Mislim da sam čak i osvojio Safolk kup za reserve. Možda negde imam medalju”, smeje se Poup.

Posebno teško mu je bilo krajem 2013. godine dok je igrao za Alderšot. Na pet utakmica primio je devet golova. U isto vreme sadašnji saigrač iz engleske reprezetacije Alfi Moson igrao je u istoj ligi za Veling.

“Bilo je teško, ali po meni - to je nešto što moraš da prođeš. Da se dokažeš na svakom nivou pre no što pređeš na sledeći. I sad kad se Tom Hiton povredio protiv Kristal Palasa u septembru ja sam dobio priliku, procvetao i evo me u nacionalnom timu, nisam to očekivao u neka ranija vremena”.

Ali vremena se menjaju.

“Sad sam ovde i moje ambicije se ne završavaju samo ulaskom u tim. Moraš da budeš gladan, želim dase dokažem . Kroz celu karijeru postavljaš drugačije ciljeve. Kad sam potpisao za Čarlton koji je bio u trećoj ligi cilj mi je bio da odigram bar jednu utakmicu u četvrtoj. Sada želim da dostignem svoj maksimum. Uživam u Barnliju, ali poziv u reprezentaciju - nema dalje. Celo ovo putovanje mi ne dozvoljava da se bilo čega plašim. Uživam. Do reprezentacije Engeske ne dolaziš slučajno”, optimsita je Poup.

Ima i zašto.

Foto: Tagishsimon/Wikipeda, Action Images.