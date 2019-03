Barselonin ambiciozni projekat podmlađivanja selekcije na praktično svim pozicijama odavno je uzeo maha i poprimio konture koje zaista ostavljaju bez daha. Neke dosadašnje kupovine možda nisu ostavile najbolji utisak, poput Malkoma i(li) Usmana Dembelea, ali akvizicije poput Klemona Lenglea, Artura, Muse Vagea, Žan Klera Todiboa, ili momaka poput Emersona i Frenkija de Jonga koji tek treba da dođu na stadion Kamp Nou daju utisak da će Barselonin tim za budućnost izgledati - surovo.

I tu nije kraj. Luka Jović je neko koga direktori i skauti Barselone pomno prate iz svih uglova i sve je izglednije da će biti zamena Luisu Suarezu u godinama koje dolaze. Ali, tu nije kraj renoviranju u srcu Katalonije. Tamošnji dnevnik Mundo Deportivo jasno ističe da je prvi čovek Barselone Đosep Marija Bartomeu spreman da krene po potpis Matijsa de Lihta. I ptice na grani znaju da je mladi štoper izuzetno zanimljiv Barseloni i da ga vidi kao partnera Lengleu u narednim godinama, kada Đerar Pike odluči da je dosta bavljenja profesionalnim fudbalom. Interesovanje postoji odavno, bilo je tu blagih flertova s obe strane, navodno je De Liht nedavno svom agentu Minu Rajoli poručio da želi samo u Barselonu, što se poklapa s njegovom nedavnom izjavom da je Barselona klub koji voli od malih nogu.

De Liht je prioritet broj jedan i tiha patnja vodećih ljudi. To potvrđuju i natpisi da će Bartomeu danas lično odleteti u Amsterdam kako bi zvanično otvorio pregovore sa Ajaksom. Društvo će mu praviti generalni direktor kluba Oskar Grau, koji je dobio amin kompletnog Upravnog odbora da se ovaj posao što pre završi. Oni će se sastati u prostorijama na Johan Krojf Areni sa Ajaksovim direktorima Edvinom van der Sarom i Markom Overmarsom. Cilj je svima isti – da se cela operacija završi do Ajaksove prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Juventusa. Na ovaj ili onaj način, samo kako bi De Liht mogao da bude maksimalno fokusiran na sve izazove do kraja sezone.

De Liht je spreman da krene putem njegovog najboljeg prijatelja Frenkija de Jonga, koji je već u januaru podigao Barselonin dres u operaciji vrednoj 75.000.000 evra, plus još 11.000.000 evra u bonusima. Posao sa golobradim kapitenom Kopljanika mogao bi da bude gotovo identičnih razmera, jer je takva želja dva prijateljska kluba. Kako je do Ajaksovog susreta sa Juventusom ostalo još nešto više od dve sedmice (10. april), jasno je da će se pregovori ubrzati i konkretizovati verovatno već u narednih 48 sati.

To sada ostavlja nekoliko velikih dilema u redovima Barselone – šta sa štoperima koji su višak? Izvesno je da Barselona neće iskoristiti opciju da kupi Džejsona Murilja od Valensija za blizu 25.000.000 evra, Tomas Vermalen će napustiti klub pošto mu ugovor istekne u junu, ali onda ostaju Đerar Pike, Klemon Lengle, Samuel Umtiti i Žan Kler Todibo.

Prvi na ovoj listi ne igra više na vrhunskom nivou kao prethodnih godina, ali je i dalje nezamenjiv u defanzivnoj liniji Barselone, pa će tako ostati sigurno još godinu ili dve. Lengle je prošlog leta doveden kao veliko pojačanje, što je opravdao na terenu dobrim igrama i njegovo mesto u budućnosti ne bi trebalo da bude ugroženo. Velika nepoznanica je Umtiti. Kada je igrao – bio je odličan, ali njegovi sve češći problemi sa kolenom polako otvaraju vrata mogućnosti da se dve strane rastanu na leto. Međutim, ako se bude našao lek za njegove probleme – Barselona ga se sigurno neće tako lako odreći. Na kraju, Todibo je doveden kao ogroman zalog za budućnost. Klub ga verovatno neće prodati, ali možda će ga proslediti na pozajmicu, kako bi se kalio i sticao iskustvo za budućnost. U ovom trenutku za njega nema mesta u timu, a tek ga neće biti kada dođe De Liht.

Holanđanin je viđen kao prirodna zamena za Pikea, ali ne bi čudilo ako bi Barselona u narednoj sezoni, pod pretpostavkom da transfer prođe, njih dvojica zaigraju u paru, a Lengle postane igrač rotacije.

No, o tome kada sve bude bilo jasnije. Jer, u ovom trenutku De Lihta motri PSŽ, te Mančester Siti i neće se predati tek tako, bez obzira na to šta reprezentativac Lala pričao. Biće svakako vrlo zanimljivo...

Foto: Reuters