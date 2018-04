Dileme nema, Antoan Grizman će biti jedan od igrača koji će obeležiti letnji prelazni rok! Najavljenim odlaskom u Barselonu ili iznenađujućim ostankom u Atletiku. Šta god da se desi, biće to jedna od najvećih priča ovog leta na fudbalskoj poijaci...

Iako je početak prelaznog roka još daleko, borba za Grizmana se zahuktava. Francuz ima usmeni dgovor sa Barselonom, ali Atletiko se ne predaje. Madriđani će učiniti sve da u najboljem igraču dobiju neočekivano najveće pojačanje za sledeću sezonu u kojoj će napasti trofej Lige šampiona.

Podsetimo, Grizman je prošlog leta odbio Mančester Junajted i izabrao da ostane u Atletiku kako bi klubu pomogao u teškoj situaciji. Madriđani su tada imali zabranu registracije pojačanja i nije potrebno trošiti reči koliko bi udarac za klub bio odlazak Grizmana u situaciji kada nisu mogli da dovedu zamenu. Doduše, i Grizman je imao svoje uslove za ostanak. Potpisao je novi ugovor do 2022. uz povećanje plate sa 6.000.000 evra godišnje na 12.000.000 koji sa bonusima mogu da narastu na 14.000.000 evra po sezoni! I uz uslov da mu se ne menja visina otkupne klauzule od 100.000.000 evra. Atletiko nije bio baš u situaciji da bira i pristao je na oba uslova, a Grizman je otvorio put ka transferu u Barselonu.

Čelnici Blaugrane su letos počeli pregovore sa Grizmanovom sestrom i ocem koji ga zastupaju kao menadžeri i tada je postignut usmeni dogovor da Barsa aktivira otkupnu klauzulu na kraju ove sezone. Pružena je ruka ruci i dogovoreno da se sačeka kraj sezone kako se ne bi remetila atmosfera u oba kluba. Grizmana čeka dres sa brojem „sedam“ koji nema vlasnika otkako je otišao Arda Turan i koji čak ni Kutinjo nije mogao da uzme zimus jer je ranije obećan Francuzu.

Ali u Atletiku se ne mire tako lako sa gubitkom najboljeg igrača i strelca koji im donosi minimum 25 golova po sezoni. Spremni su da se bore do kraja i da idu čak i iznad svojih finansijskih limita. Prema pisanju katalonskih medija, Atletiko je Grizmanu predstavio astronomsku kontraponudu vrednu 20.000.000 evra po sezonu. Toliki novac čak ni Barselona nije spremna da mu ponudi. Na Kamp Nou su već zagazili u crvenu zonu kada su visine plata u pitanju, pa je tako i Kutinjo doveden za 14.500.000 evra po sezoni iako bi u nekom drugom klubu mogao da uzme i više. Mesijeva monstruozna plata od oko 50.000.000 evra po sezoni je dovela Barsin budžet za plate na ogromnih 480.000.000 evra godišnje. Nema prostora ni da se Umtitiju poveća plata na 10.000.000 koliko traži, a kamoli da Grizman dobije duplo veću dumu.

Ali nisu samo finansijski razlozi Atletikov adut u ubeđivanju Francuza da ostane. Simeone vidi Grizmana kao ključnog čoveka u projektu tima koji će konačno osvojiti Ligu šampiona. A podsetimo da se finale sledeće sezone igra na Atletikovom Metropolitanu. Simeone je sve posvetio sklapanju tima koji će doneti toliko željeni pehar Kolčonjerosima posle dva skoro izgubljena finala. Svi ključni igrači poput Kokea, Saula, Himeneza, Oblaka su blindirani dugoročnim ugovorima. Dijego Kosta i Vitolo su se pokazali kao prava pojačanja i uz dodatak još nekih novajlija narednog leta u veznom redu i napadu, bio bi to tim dovoljno moćan da dođe do još jednog finala. Samo im fali Grizmanov ostanak kao ključni zamajac za napad na Ligu šampiona. I spremni su da to debelo plate...

Ali Grizmana mame sigurni trofeji koje će sa Barselonom sigurno imati, dok u Atletiku rizikuje još jedno izgubljeno finale i sezonu bez trofeja ako Čolov plan ne profunkcioniše.

Epilog ove priče sa nestrpljenjem prate i u Baskiji.Rreal Sosijedad iz kojeg je Grizman došao u Atletiko polaže prava na 20 odsto od narednog transfera Francuza. To u ovom slučaju znači 20.000.000 evra i nadaju se da Atletikova nova ponuda neće slomiti Grizmana da ostane...

(FOTO: Action images)