PARTIZAN - RAD (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 3:1

Leandre Tavamba je overio ostanak bodova na Topčiderskom brdu, s tim da se takav scenario mogao naslutiti u 70. minutu. Korner Marka Jankovića njegov nekadašnji saigrač iz OFK Beograda je pretvorio u gol i ostavio ekipu Zorana Milinkovića bez bodova u utakmici u kojoj, ruku na srce, istima nije ni mogla da se nada.

JABLONEC - SLOVAČKO (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:1

Domaćin je postigao gol na vreme. Povazanec je doveo Jablonec u vođstvo u 24. minutu, tako da je već tada bilo jasno da će kec biti zaokružen. U nastavku je domaćin postigao još dva gola, a gosti su uspeli da dođu samo do počasnog gola. Kec je zaokružen, a kvota nije bila za bacanje. Svaka čast.

VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:2

Pričaće se o detalju iz 83.minuta- duelu Radonjića i Mesarevića koji je arbitar Šegrt okarakterisao kao jedanesterac! Grmeće sigurno u Novom Sadu, jer su bili bliži nego ikad da stave tačku na inferiornost u sudarima sa crveno-belima. Ovako, Ben je iskoristio jedanesterac i doneo lideru velika tri boda lideru Superlige.

KARLSRUE - SONENHOF (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:1

Jedan od fikseva dana je lagano došao. U redu, niko se ne bi bunio da je domaćin malo ranije pronašao put do mreže gostiju, ali je i ovako dobro. Možda izgleda malo ubedljivije nego što je zaista bilo, no najvažnije je da je posao obavljen. Karlsrue je od 47. do 79. minuta smestio tri gola gostima i to je bilo to.

TOTENHEM - JUVENTUS (tip GG, kvota 1,72) - rezultat 1:2

Ko je gađao keca, verujemo da je proživeo stresno veče, ali većina vas je ovde gađala GG, što se ispostavilo kao najpametnija odluka. Kvota je bila solidna, a ovaj tip je zaokružen već u 64. minutu. Zahvalite Hjon Min Sonu i Gonzalu Iguainu.

SILEKS - SKOPLJE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Činjenica da Rabotnički teško može da ga prestigne, a da je razlika između druge i treće pozicije praktično nebitna, omogućila je fubdalerima Sileksa da nešto opuštenije dočekaju fenjeraša iz glavnog grada. To im se obilo o glavu, pošto je Skoplje minimalcem u Kratovu zadržalo kakve-takve šanse za opstanak u elitnom rangu.

SARAJEVO - SLOBODA TUZLA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 0:0

Sarajevo je dobilo Slobodu na prethodna tri meča, ali na poslednjem meču pred "cepanje" lige na plej-of i plej-aut nije uspelo! Ekipa iz Tuzle je posle tri uzastopna neuspeha na strani upisala bod, dok je Sarajevo još jednom kiksnulo protiv slabije rangiranog rivala.

BORAC - ČUKARIČKI (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 2:2

Borac je poveo, Čuka izjednačila, Borac je opet poveo, Čuka izjednačila. Novo izjednačenje stiglo je u drugom minutu sudijske nadoknade, pa spasa za izabranike Nenada Lalatovića nije bilo. Bleda partija tima sa Banovog Brda posle pet komada spakovanih Bačkoj.

SPARTAK S. - ZEMUN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:2

Činilo se da će jedan od najigranijih parova dana biti zaokružen, Spartak je tokom prvog dela igre imao više od igre, ali ponestalo mu je snage. To su Zemunci iskoristili i golovima Nikole Petkovića u 60. i 68. minutu došli do druge pobede na prethodne četiri utakmice.

VOŽDOVAC - MLADOST LUČANI (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Duplo golo! Fudbaleri Voždovca su u septembru prošle godine relativno lako izašli na kraj sa Lučancima u njihovom domu, ali to im nije pošlo za nogom kod kuće. Šteta, kvota je bila solidna, a Voždovac je samo jedan u nizu superligaških timova koji vam je danas cepao tikete...

