REZZIME DANA (utorak): Liverpule, opet si počeo?

ZAOKRUŽENO:

KARDIF - BARNSLI (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Najigraniji par dana je zaokružen! Izgledalo je da je kec zaokružen kada je Marko Grujić u 48. minutu povisio na 2:0, ali se onda desio pad u igri Plavih ptica što su gosti iskoristili. Plavokosi Mekburni je u 60. minutu smanjio rezultat, ali se srećom po vas tu zaustavio pa vam je laknulo kada je arbitar u Velsu odsvirao kraj utakmice.

FULAM - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:0

Videlo se da ovaj meč ide ka laganom kecu i već posle prvih 45 minuta kada je Aleksandar Mitrović sa dva gola zapalio Krejven Kotidž. U nastavku neinspirisane goste je dotukao kapiten Fulama Karni pa je slavlje za sve vas koji ste igrali keca moglo da počne.

GUANGDŽOU EVERGRANDE - ĐEĐU (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 5:3

Goleada u Kini. Guangdžou Evergrande uzeop je meru južnokorejskom Đeđuu, iako je posle pola sata meča imao dva gola minusa. Alan je u nadoknadi smanjio, a Gular u nastavku preokrenuo rezultat sa četiri vezana gola.

SANDERLEND - ASTON VILA (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 0:3

Razigrana Aston Vila rešila je da pošalje Sanderlend u treću ligu, a na radost svih vas koji ste se opredelili za dvojku. Već na poluvremenu sigurnih 2:0 bili su garant da počnete sa slavljem koje je upotpunio autogol defanzivca domaćih Ovijeda u 66. minutu. Lagana dvojčica.

BEROE - LUDOGOREC (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:1

Ludogorec se održava na liderskoj poziciji pred finiš ligaškog dela prvenstva. Tim iz Razgrada minimalcem je odneo tri boda iz Stare Zagore, gde je palo Beroe. Domaćin je dugo odolevao, bio čak i opasniji tokom većeg dela susreta, ali je poklekao u finišu. Marselinjo je bio čovek odluke u 80. minutu.

VEHEN - LOTE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 3:1

Kakva sreća! Nit manje kvote, nit veće tenzije kada su u pitanju fudbaleri Vehena. Do nadoknade vremena strepeli su svi - i vi koji ste čekali keca i njihovi verni navijači, ali su onda domaćini postigli dva gola i ipak vam omogućili da zaokružite keca.

UNIVERZITATEA KRAJOVA - DINAMO BUKUREŠT (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:0

Poklekla je Univerzitatea na svom terenu samo dva puta ove sezone - protiv Milana i FCSB-a - a danas su i nekada opasni Crveni psi osetili šta znači pravi domaći teren. Trenutak odluke bio je u drugom poluvremenu, kada je u 51. minutu Nikušor Banču zatresao protivničku mrežu i doneo veliku radost navijačima koji su do kraja napunili tribine stadiona Jon Oblemenko. Istovremeno, ovim porazom igrači Dinama su sebi izbili iz džepa 20.000 evra koje je gazda kluba Jonit Negocija spremio da im podeli na ime premija u slučaju pobede.

PRECRTANO:

LIVERPUL - PORTO (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:0

Oba tima odigrala su na Enfildu utakmicu da im prođe vreme, s namerom da se odmore za obaveze u nacionalnim prvenstvima. Sve je bilo rešeno već u prvom susretu u kojem su Crveni slavili sa 5:0, pa otuda večeras i opušten pristup pulena Jirgena Klopa u mršavom remiju bez golova. Sve vredno pomena desilo se u prvih 45 minuta kada je heroj prvog meča u Portugaliji Sadio Mane propustio dve lepe šanse da poveća svoj gogleterski konto. Nije imao sreće Afrikanac u 18. minutu je prebacio gol, u 31. okrznuo stativu.

MARIBOR - RUDAR VELENJE (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Veliki kiks Maribora, i pad na drugo mesto na tabeli. Gosti iz Velenja u prvom poluvremenu nisu prešli centar, ali Ljubičasti nisu uspeli da to iskoriste i to im se obilo o glavu. Rudar je poveo u 55. minutu, a kada je domaćin preko Tavaresa u 64. i Mešanovića u 84. minutu preokrenuo malo ko se nadao kiksu. Opuštanje je kažnjeno u prvom minutu sudijske nadoknade.

PSŽ - REAL MADRID (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:2

Preko Asensija i Lukasa Vaskeza stavljena je tačka na ovaj okršaj i trijumf Madriđana u Parizu. Ovaj prvi je oduzeo loptu Daniju Alvesu, napravio trk od pedesetak metara, malo se vratio, pa okret, onda pas ubica za Vaskeza, centaršut i nebeski skok Ronalda za prednost. Posle gola Ronalda PSŽ je bio u nokdaunu, a nakon što je Verati napravio glupost i zaradio drugi žuti na sredini terena – klasičan nokaut. Grogi nema šta da traži u ringu sa najboljim "udaračem" današnjice. Real do kraja umešno čuva loptu, napada u talasima i dva puta pogađa stativu. U mrežu su gađali prvo Pastore – to je za Madriđane bilo kao ujed komarca – i onda Kazemiro. To je bila tačka.

