Sergej Milinković Savić će biti jedna od zvezda prelaznog roka u Evropi, Andriji Živkoviću rapidno raste cena, ali obratite pažnju na još jednog srpskog fudbalera u trendu - Nemanju Radoju! Malo je srpskih igrača kojima su u Evropi tako brzo rasli rejting i cena kao vezisti Selte...

Toliko da za njega interes pokazuje i Čolo Simeone iz Atletika!

Još prošlog leta se spekulisalo da bi Radoja mogao da promeni klub, pominjao se čak i Milan, ali je Radoja ostao u Selti. Srbin je prethodne tri sezone od dolaska iz Vojvodine bio jedan od najstandardnijih igrača Selte i odigrao 117 utakmica u svim takmičenjima za tri godine. Ipak, ove sezone ima nešto manju minutažu. Jedan od razloga je povreda kolena na početku sezone, a drugi je pritisak iz kluba da produži ugovor.

Klub iz Viga je insistirao na produžetku kako bi povećao cenu otkupne klauzule. I do sad nije uspeo u tom planu. Radoja je odbijao sve ponude Selte za produžetak saradnje, a prema nekim informacijama španskih medija se spekulisalo da ima otkupnu klauzulu od „samo“ 10.000.000 evra. Kasnije su iz kluba to demantovali i otkrili da je Radojina klauzula duplo veća. Ipak, sa rastom cena na tržištu, ali i Radojinog rejtinga, to je cena koju bi mnogi mogli lako da plate. Pogotovo Atletiko... Znaju to i u Selti, pa su se nadali da bi novim ugovorom i klauzulom mogli da izvuku više novca za obeštećenje.

Čolo Simeone prati Radoju već duže od godinu dana i letos se šuškalo o interesu Jorgandžija, ali Atletiko Madrid je tada imao zabranu registracije pojačanja i transfer nije bio moguć. Ipak, interesovanje Atletika je i dalje aktuelno, prenose španski mediji. S obzirom da Radoja ima ugovor do 2019. godine, da dogovora oko produžetka saradnje još nema, jasno je da će Selta narednog leta biti u teškoj situaciji. Ili će prodati Radoju ili će rizikovati da ga za godinu dana izgubi bez obeštećenja. Verovatniji je ovaj prvi scenario...

Atletiko će sigurno narednog leta biti veoma aktivan u prelaznom roku. Klub su ove zime napustili Augusto Fernandez, Janik Fereira Karasko i Niko Gaitan, a zamene nisu dovedene. Pogotovo je Atletiko ranjiv na pozicijama u srcu veznog reda. Simeone na mestu zadnjeg veznog trenutno ima samo kapitena Gabija. Mogu to da odigraju i Parti, Koke i Saul, ali su oni potrebniji u nekim drugim ulogama. Upravo je Fernadez bio Gabijeva aletrantiva a zanimljivo je da je i njega Čolo doveo iz Selte pre dve godine. Ipak, zbog teške povrede, Argentinac nije ostavio trag kakvom se nadao u Atletiku, iako je dobro počeo...

Radoja je profil igrača kakav se traži u Atletiku. Da podsetimo, Madriđani su već osigurali 30.000.000 evra težak transfer Viljarealovog veziste Rodrija, ali je on nešto drugačiji profil igrača. Radoja je bolji u defanzivnim zadacima, a znamo koliko je to bitno kod Simeonea.

Srbin je juče bio na skeneru Simeonea u direktnom duelu na Metropolitanu. Atletiko je pregazio Seltu sa 3:0, Radoja bje igrao do 66. minuta, pogodio stativu na 1:0 što je bila najbolja šansa Selte i jedan je od četvorice sa prelaznom ocenom 6 u španskim medijima što se tiče Seltinih fudbalera.

(FOTO: Action images)