U igri je još 18 bodova, teoretski Vulverhempton će morati da sačeka još dva kola pre no što dobije dozvolu da proslavi povratak u Premijer ligu. U praksi, to je već uradio večerašnjim minimalcem na apsolutno ludom gostovanju kod Kardifa koji mu je podario prvo Ruben Neves zahvalivši se tako ne samo na poverenju, već i na obeštećenju od 17.900.000 evra koliko je klub sa Molinoa platio Portu kako bi ga doveo u Englesku, a potom i svi fudbalski bogovi lično, pošto Velšani u sudijskoj nadoknadi promašili ne jedan, nego dva penala?!

Ali da se vratimo na početak i Rubena Nevesa. Čempionšip je očigledno predstavljao samo stepenik ka Nevesovom pohodu na elitu. Prosto, drugoligaški nivo - pa nek je to i najjača druga liga na svetu - odavno je prerastao. Statistika ne svedoči dovoljno o njegovom doprinosu na terenu, ali ovaj gol to čini bolje nego bilo šta drugo. Igrao se 67. minut utakmice u Kardifu, kada je Ruben Neves namestio loptu i iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara loptu smestio tamo gde golman domaćeg tima Nil Itridž nije mogao da je uhvati taman da je na šakama imao džinovske rukovice. Velemajstorija koja je Vulvse odvukla na devet bodova prednosti u odnosu na Kardif, 14 u odnosu na trećeplasirani Fulam.

Nema veze što i jedni i drugi imaju utakmicu manje, ovo već deluje kao nedostižna razlika. Vulvsi nezadrživo grabe ka Premijer ligi, a samim ulaskom u nju ne samo da će naplatiti sav novac uložen u Nevesa - i ne samo njega - već će ostati i za nove, unosnije ugovore.

Večeras, zaslužena pobeda u sudaru dva potpuno različita stila: klasičnog ostrvskog Nila Vornoka i uslovno rečeno kontinentalnog - od noge do noge - koji forsira Nuno Espirito Santo. Imao je i Kardif svoje šanse, uostalom zbog želje da napadne favorite Vornok je valjda izostavio i Marka Grujića ne samo iz startne postave, već i iz protokola, pa je tako srpski reprezentativac najveći derbi polusezone posmatrao sa tribina. Ili se bar tako nadamo, jer bi u suprotnom to značilo da ga je nekakva povreda odvojila od terena. Za sada, nema vesti o tome. Naravno, Grujićevo odsustvo odmah je pokrenulo spekulacije o tome da li to znači da će ga Jirgen Klop vratiti u Liverpul posle povrede Emrea Džana? Bar što se tiče toga stigla je definitivna informacija: ne, Redsi ni nemaju pravo da to urade.

Ali da se vratimo na Kardif, imao je, dakle, svoje šanse. Štaviše, imao je dva penala u sudijskoj nadoknadi, ali prvo je Džon Rudi odbranio udarac Gerija Medina u 94. minutu, da bi odmah potom bio sviran i drugi jedanaesterac, koji je Džunio Hojlet u 96. poslao na prečku! Nestvarno.

Čempionšip, 41. kolo:

Petak:

Kardif - Vulverhempton 0:1 (0:0)

/Neves 67/

