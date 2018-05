Možda je bilo finansijski jačih transfera, ali prelazak nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Vladimira Stojkovića u redove Partizana 2010.godine i danas predstavlja veliku inspiraciju za brojne gradske priče...

Tadašnji čuvar mreže lisabonskog Sportinga, posle Mundijala u Africi i pozajmice u Viganu, morao je da pronađe klub koji će mu garantovati minutažu. Vreme letnjeg prelaznog roka je isticalo kada se pojavila informacija da će Zvezdino dete čuvati gol Partizana u Ligi šampiona.

Ostatak priče je poznat. A detalje tog transfera u razgovoru za Alo Sprint otkrio je tadašnji potpredsednik kluba iz Humske Branko Ružić.

„Tada smo pokojni Darko Grubor, Dragan Đurić i ja bili na izvlačenju grupa za Ligu šampiona. Tada nas je kontaktirao Stojke i iskazao interesovanje da dođe u Partizan. Znate, kada imate takvog odličnog golmana, kao što je on, onda tu nema razmišljanja. Gledali smo pre svega kvalitet. Pritom, nije to bio direktan transfer iz Zvezde, a i radilo se o interesu srpskog fudbala. Naravno da smo konsultovali i navijače“, rekao je Branko Ružić za Alo Sprint.

On je istakao da Grobari u početku nisu bili za tu opciju.

„Oni su prve tri-četiri utakmice pevali: „Ti si prvi golman, Radiša“. Međutim, posle su videli i prihvatili Stojketov kvalitet i da na kraju on pobeđuje sve neverne Tome. Da nije bilo Stojketa, Srbija bi teško otišla na Svetsko prvenstvo, a i Partizan ne bi igrao Ligu Evrope. Inače, to nije prvi takav prelazak. Jeste specifično, jeste teško, ja navijače razumem, ali to je fudbal. Setite se Milka Đurovskog“, objasnio je Ružić.