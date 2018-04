Pep Gvardiola

Makijavelista u svoj svojoj suštini. Mino Rajola ne preza ni od čega kako bi isterao svoje. Ni od koga. Pa je tako baš nedavno Pepa Gvardiolu, sa kojim nije u dobrim odnosima još od kako je ovaj oterao Zlatana Ibrahimovića iz Barselone, nazvao “psom“ i “kukavicom“. Danas je dobio odgovor. Neće mu se dopasti. A posebno se neće dopasti navijačima Mančester junajteda, pošto je trener ljutog gradskog rivala Sitija optužio kontroverznog menadžera da ljudima sa Old Traforda radi iza leđa.

Preciznije, da je tokom januarskog prelaznog roka Sitiju nudio dvojicu Junajtedovih igrača - Pola Pogbu, najvrednijeg pojačanja u istoriji tog kluba, te Henriha Mhitarjana. Samo dan pre velikog gradskog derbija Mančestera!

“Konačno, ljudi su otkrili moje tajne - ja sam loš čovek. Kukavica. Mada ne razumem baš zašto sam toliko loš. Nikad ne razgovaram sa njim, ja ne znam, tako da je to njegovo mišljenje. Ali to je čovek koji mi je pre dva meseca nudio Mhitarjana i Pogbu... Zašto?“, javno je Gvardiola upitao Rajolu i u najavi rasplamsao veliku debatu u Engleskoj oko sudbine dvojice fudbalera.

Pod lupom će posebno biti Pogbina budućnost. Nije tajna da Rajola nije sasvim zadovoljan kako se kod Žozea Murinja razvija njegova zlatna koka. Obeštećenje od 105.000.000 evra koliko je Junajted platio Juventusu sada teško da bi dobio. A Rajola voli procente.

“Mora on i da štiti svoje igrače“, nastavlja Gvardiola, kao da razume Rajoline “muke“.

Samo naizgled...

“Ali ako je već tako onda mora da zna da ne sme da igrače dovodi kod čoveka kao što sam ja, kod psa. Uostalom, porediti nekoga sa psom je loše. Nije dobro. Moraš da imaš poštovanje prema psima“, uzvratio je Gvardiola verbalnim krošeom.

Ali najbitnije, šta se desilo sa tom ponudom da Pogba pređe u Mančester Siti?

“Rekao sam ne, jer nemamo dovoljno para da kupimo Pogbu, pošto je toliko skup“, odgovara Pep.

Mada je utisak da nije samo do cene, već i do toga što Gvardiola ama baš nikako ne želi da sarađuje sa Rajolom.

“Iznenađen sam što mi je uopšte nudio igrača kad sam ja ipak pas. A on želi da njegovi igrači dođu kod mene. Tako da - ne! Nema šanse. Ja nisam dobar čovek, a on zaslužuje da njegovi igrači idu kod boljih ljudi“, stavio je Gvardiola tačku na celu priču.

Odgovoriće Rajola, nema sumnje. Ali šta god bude rekao čini se da je u ovoj priči izgubio. I on sam je svestan - to je i priznao - Gvardiola je fenomenalan trener. Trener kod kojeg igračima rastu cene. Trener čiji je sistem kao stvoren za velike znalce sa loptom. I trener kod koga su, bar se tako čini, zauvek zatvorena vrata Rajolinim klijentima.

Da primetimo samo, pisali su već strani mediji o tome, ni u Realu ga ne vole. Sve ono ucenjivanje Milana oko novog ugovora za Đanluiđija Donarumu kao da je prevršilo meru. Kao da su se aristokrate evropskog fudbala prećutno saglasile: ovako ne može! Previše si glasan. Doduše, ako ugrabi još nekog supertalentovanog fudbalera, mnogi će biti spremni na kompromise... Gvardiola svakako ne.

(FOTO: Action Images)