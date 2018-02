Strogo poverljivo: Barsa i Sergej - priča o višegodišnjem skautiranju i zašto nije došao na Kamp Nou

„Knez Sergej! Totalni fudbaler, sa stopalima Brazilca, stasom oklopnika i glavom veseljaka“.

Italijanska fudbalska štampa nesebično deli pohvale na račun Sergeja Milinković Savića, a posle majstorske igre protiv Sasuola i nova dva gola na svom kontu u superlativu se piše o srpskom biseru koji briljira cele sezone. U danu kada "čizma" bruji o novim bravurama jednog od najtraženijih mladih vezista Evrope i renomirani katalonski dnevnik Mundo Deportivo objavio je priču sa vinjetom „strogo poverljivo“ o vezi Barselone i Sergeja Milinković Savića, višegodišnjem skautiranju i zašto se ozbiljno interesovanje nije završilo transferom.

U autorskom tekstu lista koji je uvek dobro upućen u dešavanja na stadionu Kamp Nou, Barselonin direktor i prvi operativac Robert Fernandez gledao je uživo Milinković Savića nekoliko puta i bio oduševljen njegovim igrama. Sve je, zapravo, bio deo skautiranja Stefana de Fraja, koga je Barselona prošle godine želela u Kataloniji. U međuvremenu se klub odlučio za mladu kolumbijsku nadu Džerija Minu, da bi se nedugo zatim „zatvorila“ i pozicija koju na terenu pokriva Sergej Milinković Savić kupovinom talentovanog i pristupačnijeg veziste Gremija Artura.

Prema detaljima priče, informacije o Sergeju skauti i operativci Barselone prikupljali su godinama u razgovorima s mnogim fudbalskim radnicima, od nekadašnjeg prvotimca Barselone Gorana Vučevića do Bojana Krkića, oca sadašnjeg veziste Stouka. Spisi, beleške, mišljenja i informacije išle su kasnije i direktno do Barseloninog sportskog direktora Arijeda Braide (u fotelji Barse od 2015. godine). Navodno, Barselona je imala pozitivan stav po pitanju Sergeja, a ceo proces analize vodi i do vremena kada je Srbin još igrao u mlađim kategorijama.

Ali zašto se onda ozbiljno interesovanje nije završilo transferom? Razlog zašto je Barselona odustala od momka rođenog u Ljeidi leži u trenerskoj filozofiji Ernesta Valverdea i činjenici da se Artur igrački više uklapa u njegove zamisli od Sergeja. Iako je SMS na Barsine skaute ostavio izvanredan utisak. Baš kao i Julijan Vajgl svojevremeno, Barselona je verovala da je visina traženog obeštećenja prevelika, ali i da za njega ne bi bilo mesta pored Serhija Busketsa, Ivana Rakitića i Serđija Roberta.

Faktori koji su takođe uticali na Barsino okretanje drugim rešenjima leže i u želji Sergeja Milinković Savića da ostane u Laciju, što je i jutros potvrđeno citiranjem njegove izjave u naslovu teksta milanske Gazete.

„Knez Sergej: Sviđam se svima? Baš lepo, ja u međuvremenu uživam ovde”, izjavio je SMS posle utakmice protiv Sasuola.

Iz Španije se, u međuvremenu, pojavila informacija da je za Sergeja ozbiljno zagrizao madridski Real i da ga Florentino Perez vidi kao budućnost kluba i jednog nosilaca projekta „Galaktikosi 3.0“.

„Nismo imali nikakav poziv Florentina Perez, niti čelnika Reala. O tome ćemo da pričamo na kraju sezone, tada ćemo analizirati celu situaciju i sve eventualne ponude koje budu došle za Sergeja. Njegova cena je izuzetno visoka, letos smo odbijali ponude od 70.000.000 evra“, rekao je madridskoj Marki sportski direktor Lacija Igli Tare.

Prema sadašnjim informacijama prvi čovek Nebeskoplavih Klaudio Lotito ceni Sergeja na minimum 100.000.000 evra, iako se dugo pisalo da ga on vrednuje na 170.000.000 evropskih novčanica.

(FOTO: Action Images)