Tamna strana Miroslava Đukića: Dripac sam, kao i vi! Pišete laži, nema klauzule od 600.000 evra

Miroslav Đukić u svom elementu. Isto kao u prvom mandatu u Partizanu, kad je znao da „potkači“ novinare ili da se kasnije sa pozicije selektora suprotstavi tadašnjem predsedniku FSS Tomislavu Karadžiću, aktuelni trener crno-belih je pokazao svoje ljutito lice.

Na konferenciji za medije, uoči utakmice sa Radom, pričao je o statusu i već viđenoj smeni koju je preživeo samo iz razloga što uprava kluba nije uspela da mu pronađe zamenu i(li) se s njim dogovori oko raskida ugovora.

Mada, sam Đukić uverava da razgovora sa pretpostavljenima nije ni bilo.

„Nijednog momenta nisam imao razgovor. Nemam nijednog igrača koji je nezadovoljan, nesrećan, nema nediscipline. Jednostavno, ne uspevamo da pobedimo, ne uspevamo da damo gol. Ne vidim razlog da dam ostavku, vidim sebe sposobnim da zajedno sa ekipom izađem iz problema. Ponekad u fudbalu stvari ne zavise samo od vas. Niko mi nije tražio ostavku, niti je neko razgovarao na tu temu“, kazao je Đukić u Sportskom centru „Zemunelo“.

Njegov tim je pobedio samo jednom u pet prolećnih utakmica, ali ne namerava da odstupi, iako Partizan igra loše, a u Nišu su se čili povici s tribina „Đukiću, odlazi“.

„Ja sam dugo u fudbalu, profesionalac sam i znam da je jedino teren merilo. Za mene je biti ili ne biti od treće utakmice kako sam ovde. Od tada se čuju povici protiv mene. To nije ništa novo, nije neki dodatni pritisak“.

Imao je poruku za predstavnike medija. Nimalo kulturnu, niti dostojnu javne ličnosti, koja se verovatno odnosi na ocene da je „previše fin“ za Superligu. Danas nije bio takav.

„Ja sam rođen u jeb... Štitaru, nisam odrastao u lepoj i sunčanoj Valensiji, i isti sam dripac kao i vi! Taj zemljani put u jeb... Štitatru me je naučio mnogo toga i nemam problem da sve ovo kažem u lice bilo kome“.

Đukića dogo nismo videli ovakvog. Iznervirao se. Povisio je ton. Našao je za shodno da deli lekcije, pa je za pisanja novinara rekao da su „bezobrazna“, „džukačka“ i „dripačka“. Sve povodom saznanja da bi prevremeni raskid ugovora koštao 600.000 evra, što je informacija koju su novinari dobili od ljudi iz - Partizana!

Ipak...

„Laž, laž, laž. Ne postoji klauzula od 600.000 evra. Svako ko je to napisao je prevarant. Mnoge stvari koje se provlače po novinama nisu istinite. Pretpostavljam da je klub radio svoje stvari, koje treba da radi, ali, postojale su mnoge stvari koje su neverovatne. Mnogo su mi zasmetale stvari, recimo u mnogim medijima se pojavila suma od 600.000 evra, to je tačno namešteno da se ide na mene u ovoj državi gde je plata 300 evra. Vi nekome zalepite da nekome treba isplatiti 600.000 evra. Kako nekome da u Srbiji oklevetate? Tako što nekome zalepite da treba da dobije 600.000 evra. To je bezobrazno, džukački i dripački. Ili oni naslovi tipa „Đukić odlazi milom ili silom“.

Istina, kada mu je predočeno da su sve informacije o njegovoj smeni i navodnom odbijanju da se odrekne preostalog dela zarade i potekle iz kluba, Đukić je rekao: "Bravo, majstore. Tako je. Šaljem i ja poruku. Pa nisam ja naivan. Ja znam da to novinari ne izmišljanju, nego da se preko njih lome kola". Takođe, dodao je da će, ako ga bilo ko iz uprave i bude zvao da razgovara o rastanku, sve biti rešeno za 20 minuta.

Na osnovu onoga kako je i šta je govorio jasno je da Miroslav Đukić nastavlja posao.

„Ja pošteno radim svoj posao i pokušavam da vratim ekipu na pravi kolosek. Moja jedina snaga su ovih 30 momaka i pokušavam da Partizan počne da pobeđuje. Ostalo ne zavisi od mene i ne želim da ulazim u stvari koje ne zavise od mene. Ja sad razmišljam samo o tome da radim svoj posao. Vi biste tako priznali svoju nemoć, a ja nisam nemoćan, ja iza sebe imam ekipu i ona želi da sa mnom, sa stručnim štabom da izađe iz problema. Ne vidim razlog da dam ostavku, vidim se sposobnim da zajedno sa ekipom izađemo iz problema. Ponekad u fudbalu stvari ne zavise samo od vas“, završio je trener crno-belih.

