Igraju (se) fudbal(a).

Stvar je ukusa. Neko će reći da su pod komandnom palicom Pepa Gvardiole bili toliko ubedljivi da su predstavljali dosadu za gledaoce, ali tiki-taka donela je najveću žetvu trofeja u klupskoj istoriji. Ima onih koji će primetiti da su počivši Tito Vilanova i posle njega Luis Enrike samo nastavli istim stopama, ali Ernesto Valverde je od Barselone napravio tim koji em igra fudbal, em zna kako se se takmiči.

Potvrđeno više puta, Katalonci su nedodirljivi za konkurenciju. U Španiji sigurno. A kako su „otresli“ zvaničnog prvaka Premijer lige jasno je da su poslali poruku celoj Evropi da idu po trofej Lige šampiona. Šampionski pehar Primere im maltene viri iz džepa. Posle nedeljnih utakmica, u kome su odučili od fudbala simpatični Atletik Bilbao (2:0), a Atletiko Madrid u završnici prosuo prednosti i izgubio od Viljareala (1:2) razlika između lidera i prvog pratioca je čak 11 bodova. Samo je devet kola do kraja. I pre ovoga se znalo - još jesenas kad su Jorgandžije, a pogotovo Real „briljirali“ na „malim utakmicama“ - da će Blaugrana vratiti trofej u svoj muzej (25. put u istoriji), međutim, otvara joj se mogućnost da uradi što nikad nije.

Da postane šampion bez poraza!

Barselona ima 23 pobede i šest remija. Još samo 16 bodova i titula će biti matematički potvrđena, s tim da je pred Ernestom Valverdeom istorijski izazov: da ne izgubi nijedan prvenstveni meč. A Barsa je, ako se računa i kraj minule sezone kad je na klupi sedeo Luis Enrike, trenutno na 36 ligaških susreta bez neuspeha (30 trijumfa, šest remija), čime ne može da se pohvali nijedna ekipa u Ligama petice. Očigledno je da ide na to da ponovi uspehe kakve su na vrhunskom nivou (najjača takmičenja) u ovom veku imali samo Arsenal pod palicom Arsena Vengera u Engleskoj (2003/2004, 26 slavlja, 12 remija), Juventus u Italiji za vreme Antonija Kontea (sezona 2011/2012, 23 pobede, 13 nerešenih) ili što je ranije uspelo Fabiju Kapelu sa Milanom, kad je nadvisio sve u Seriji A (1991/1992, 22 trijumfa, 12 remija).

Pod uslovom da ne pogrešio do kraja Barselona će postati prvi tim sa teritorije Španije posle 88 godina koji će pokoriti ligu bez poraza. Poslednji je u tome uspeo Bilbao, u periodu između dva svetska ratza (1929/1930).

„Voleo bih da i mi završimo bez poraza prvenstvo, ali se ne opterećujemo tom pričom. Može lagano da se desi da izgubimo narednu utakmicu. Jednostavno, idemo od meča do meča, videćemo dokle će nas to dovesti. Ostatak sezone biće težak, ali ukoliko zadržimo način igre i formu bićemo blizu našeg cilja“, smireno priča Ernesto Valverde.

Njegov prvi naredni rival, posle reprezentativne pauze, biće Sevilja na „Ramon Sančez Pishuanu“. Uvek teško gostovanje, mada su Katalonci pobeđivali i na užarenijim stadionima ove sezone. Ako savladaju Andaližane i sedmicu kasnije oečkivano razoružaju Leganes srušiće rekord star bezmalo četiri decenije. Real Sosijedad je na 1979. vezao 38 prvenstvenih mečeva bez poraza, s kraja jednog i početka drugog prvenstva, a kako igra ovaj tim deluje da će ostati zapisan u istoriji.

Posle toga očekuju je mečevi sa Valensijom i Viljarealom (kod kuće), Seltom (u gostima) i Deportivom na Rijazoru. Pod uslovom da slavi na svim utakmicama - a da to učini i Atletiko na svojim - titulu će proslaviti u La Korunji 29. aprila.

Ako ne, onda u narednom kolu na „Nou Kamp“ dolazi Real Madrid. Barselona trijumfom overava naslov? Sasvim mogući scenario. Samo, ko se tome nadao u avgustu prošle godine kad je kraljevski klub u Superkupu Španije tukao Katalonce kao od šale (3:1, 2:0)?

(P. S. Naravno, Barsa je u igri za Tripletu, u četvrtfinalu Lige šampiona slovi za velikog favorita protiv Rome, dok će kolekciju imati prilike da uveća u finalu Kupa kralja protiv Sevilje)

