Mačva je napravila veliki podgvig i plasirala se u polufinale Kupa Srbije posle duela sa Crvenom zvezdom.

Posle 0:0 u 90 minuta igre otišlo se prema propozicijama odmah u izvođenje jedanaesteraca, a tamo se domaćin iz Šapca bolje snašao i slavio sa 5:4.

Odlučujući je bio promašaj Nemanje Radonjića koji je prebacio gol i tako na neki način presudio ovaj sudar.

Trener Mačve Dragan Aničić bio je veoma zadovoljan posle utakmice. Zanimljivo, iako se njegov tim u polufinale plasirao posle penala, rekao je da njegovi igrači nisu trenirali penale pred ovaj meč.

I da to nikada i ne treniraju.

"Nije nam to (penali) bilo na umu. Nismo ni vežbali penale. Ne radimo to nikada. To je jedan trenutak, to ne možete da vežbate. Vratilo nam se za neke utakmice, davali su nam golove protivnici iz slobodnog udarca. Nismo imali sreće. Bog nas je pogledao, Zvezda je bila bolja, presudilo je veliko srce i veliko požretvovanje", rekao je Aničić posle utakmice u kameru TV Arena sport.

Foto: Star sport