UEFA bodovi i koeficijent: Ova sezona je gotova, a Zvezda je već uradila mnogo za sledeću

Zvezdina evropska bajka je završena u Moskvi posle tri godišnja doba i 16 odigranih utakmica u Ligi Evrope i kvalifikacijama za nju. Tim Vladana Milojevića je napravio podvig kakvom se niko nije nadao kada je počela evropska avantura protiv malteške Florijane 29. juna prošle godine...

Malo sreće u Moskvi nedostajalo je da Zvezda nastavi priču i u osmini finala Lige Evrope, ali i ovo je ogroman uspeh. Preveden u brojke, najbolje ga opisuje UEFA koeficijent koji je Zvezda stekla ove sezone.

Ekipa Vladana Milojevića je za sedam i po meseci skupila daleko više UEFA bodova za klupski koefecijent nego generacije u prethodnih pet godina zajedno! Eto, toliki je posao Crvena zvezda uradila u Evropi ove sezone...

Crveno-beli su u prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope ušli sa koeficijentom 7.325, koliko je klub sakupio u prethodnih pet sezona. Trenutni Zvezdin koeficijent je 10.750 i sa njim će narednog leta ući u novu evropsku sezonu. Da li u kvalifikacije za Ligu šampiona ili u kvalifikacije za Ligu Evrope, znaćemo kada se završi Superliga. Ali svakako da je Zvezda popravila startne pozicije u oba takmičenja u kojima može da igra od leta.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA

Ako bude šampion Srbije, Crvena zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona po novom sistemu takmičenja početi iz prvog kola (pre njega ima pretkolo u kojem igraju oni baš najslabiji). Da podsetimo, srpski šampion mora da prođe četiri kola da bi ušao u Ligu šampiona.

Da je letos ispala u kvalifikacijama, kao što se dešavalo ranijih sezona, Zvezda možda ne bi bila nosilac u prvom kolu i to bi zavisilo od epiloga u nekim drugim prvenstvima. Ali uspešnim igrama u kvalifikacijama za Ligu Evrope preuzela je status nosioca. A onda je sakupljanjem bodova u grupnoj fazi uspela da se zacementira na poziciji nosioca u prvom kolu. Evropsko proleće je donelo Zvezdi situaciju da krajičkom oka baca pogleda i na status nosioca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

U drugom kolu kvalifikacija za LŠ na žrebu imate po 10 nosilaca i 10 nenosilaca. Zvezda je uprkos sjajnom poslu ove sezone i dalje u ovoj drugoj grupi. Naruku joj ne ide i to što su neki klubovi sa većim koeficijentom poput Astane, BATE Borisova i Malmea osvojili titule u svojim nacionalnim šampionatima. Da su titule osvojili Dinamo Minsk, Kairat ili AIK, Zvezda bi skočila za tri pozicije i ušla među nosioce, ali rasplet u tim prvenstvima nije išao naruku šansama crveno-belih.

Ipak, još ima nade za Zvezdu. Teoretske... Preduslov je da APOEL ne nude prvak Kipra, da Legija ne osvoji titulu u Poljskoj i da FCSB ne bude prvak Rumunije, što može da se desi, jer su tamo prvenstvene trke izjednačene. Potom da Olimpija završi ispred Maribora u Sloveniji i Brondbi pokori Dansku pre Midtjilanda ili Kopenhagena. Tada Zvezda može među nosioce. Ili, možda, da Beitar uzme titulu u Izraelu pre Beš Ševe i Makabi Tel Aviva. Potrebne su da se dese dve od ove poslednje tri stvari. Šanse postoje... Ono što je bitno jeste da je Zvezda po koeficijentu prestigla klubove poput Skenderega, Rozenborga, Helsinkija i da sada ide ispred njih na UEFA rang-listi.

Što se tiče statusa nosioca u trećem i četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, to je jako daleko i Zvezdi će biti potrebne još dve ili tri ovakve sezone...

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE

Zvezda je napravila male korake u konkurenciji za Ligu šampiona, ali džinovske za povlašćeni status u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Važno je napomenuti da za razliku od prethodnih sezona, po novom pravilniku, klub koji ispadne u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona (odakle će startovati predstavnik Srbije) ne završava sezonu u Evropi. Klub koji ispadne u prvom kolu kvalifikacija za LŠ, dobija šansu u drugom kolu kvalifikacija za LE.

Ako Crvena zvezda ne bude šampion, počinje sezonu u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. I tu će sigurno biti među 47 nosilaca. Isto važi i u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a skoro sigurno i u trećem, što je najveći benefit osvojenih bodova u ovoj sezoni. Podsetimo da Zvezda do sada nije bila ni blizu statusa nosioca u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Postoje i šanse da crveno-beli budu nosioci i u plej-ofu za Ligu Evrope, što bi bio uspeh o kakvom nije moglo ni da se sanja do letos. Međutim, da bi se to desilo, potrebno je da se poklope i neki rezultati i plasman u ostalim evropskim šampionatima.

Tokom sezone je Zvezda osvojila ukupno 14 bodova. Primera radi, Zvezda je u prethodnih pet sezona ukupno sakupila osam bodova naspram ovih 14! Tek sad se vidi cena onih brukanja protiv Sasuola, Kairata, Černomoreca...

Ova sjajna sezona ne znači da će se sve promeniti preko noći. Ali je zaustavljen strmoglavi pad kluba na UEFA rang-listi i počeo je meteorski uspon. Za konkretnije benefite, Zvezdi je potrebno da i sledeće sezone dogura makar do grupne faze Lige Evrope. Ova sezona na dugoročnom planu znači mnogo, ali ne sme da posluži kao maska ili zaklon za eventualne loše rezultate sledećih sezona, već kao temelj za nešto što će biti izgrađeno rezultatima u kontinuitetu. A onda će se osetiti i benefiti na svim poljima...

Piše: Aleksandar Gligorić

(FOTO: Action images)